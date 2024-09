Cientos de personas -la mayoría mujeres- marcharon este sábado en Quito, para reclamar la despenalización total del aborto en Ecuador.



Verónica Vera, del movimiento Justa Libertad, explicó que salieron a las calles, en el sector del parque El Arbolito, para exigirle a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto en Ecuador. "Es urgente, cada hora siete mujeres abortan en Ecuador en condiciones de riesgo, muchas de ellas tienen miedo de ir al hospital por el delito de aborto; muchas de ellas han sido víctimas de violencia sexual", dijo al recordar que el aborto por violación ya es legal en Ecuador.



En la actualidad, el aborto está permitido solo cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la gestante o cuando es producto de una violación.











No obstante, la Corte ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente conservador Guillermo Lasso introdujo cambios, que, a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.



Vera aseguró que se movilizarán por todo el país "durante los meses que sean necesarios" por el derecho de las mujeres a decidir pues se trata de su libertad, autonomía y vida. Detalló que ya están movilizadas con Justa Libertad en las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Lago Agrio y Ambato "porque esto se trata de nuestras vidas".



"Una mujer que aborta lo va hacer, sea legal o sea ilegal, pero las condiciones en que lo va a hacer van a ser inseguras si no cuenta con los recursos y si es de una clase empobrecida, o es una mujer en situación de vulnerabilidad", alertó. Por ello opinó que "criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza", por lo que exigen a la Corte que despenalice y elimine el delito de aborto.



"Vivimos en un país lleno de crimen organizado, de violencia contra las mujeres, de violencia generalizada, y cuando esto sucede, las primeras que sufrimos en carne propia la violencia, somos nosotras, son las niñas, son las adolescentes. Y si el delito sigue existiendo, lo que sucede es que esta violencia se encarna en nuestros cuerpos y nos impide decidir", subrayó.



Vera recalcó que es "urgente que la Corte tome acciones porque en medio de la precarización, de la violencia" las mujeres necesitan poder decidir "con autonomía" si desean o no "traer hijos a este mundo".







Los manifestantes caminaron, cantaron y bailaron en la calle gritando consignas acompañadas por el sonar de tambores y con pancartas en las que exigían acciones a la Corte. "Aborto libre y seguro", gritaban las manifestantes, que avanzaron por las calles en medio de la llovizna.