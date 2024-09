Joselicio Freitas Dos Santos Junior, más conocido como Juninho, es un reconocido activista del movimiento negro en Brasil, integra la organización antirracista Círculo Palmarino y del frente de organizaciones negras Ação Negra. Juninho tiene una sólida trayectoria política, destacándose como presidente estadual del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) en São Paulo entre 2015 y 2021. Periodista de formación, tiene un posgrado en medios, información y cultura por el CELACC de la Universidad de São Paulo (USP) y actualmente cursa un doctorado en Cambio Social y Participación Política en la USP. En el ámbito académico, ha dedicado su investigación a la intersección entre cultura y política, con estudios sobre eventos culturales como el Slam da Guilhermina y el Slam Interescolar, un icónico campeonato de poesía hablada que desde 2012 congrega a cientos de personas en la Zona Este de São Paulo, convirtiéndose en un espacio de resistencia cultural. Además, es autor del libro “Reflexiones de resistencia” (2018) y director editorial de Dandara Editora, una editorial comprometida con la promoción de voces y temáticas afrodescendientes. Actualmente, Juninho forma parte del equipo de coordinación de la campaña de Guilherme Boulos a la alcaldía de São Paulo, donde se dedica principalmente al monitoreo del programa y la articulación política en el campo de la cultura. En este rol, trabaja estrechamente con colectivos artísticos, recogiendo propuestas y movilizando estos sectores. Además, su participación se extiende a la lucha antirracista, presentando ideas clave para lo que denomina "Ciudades antirracistas", vinculando sus propuestas al movimiento negro y su impacto en la transformación social y cultural. En esta entrevista, Juninho comparte su visión sobre estos temas y el papel que juegan en la política actual de Brasil.

¿Cuál es tu lectura sobre el escenario electoral actual de Brasil a semanas de las elecciones municipales?

Es una elección bastante polarizada, todavía muy al calor de la disputa electoral general que se desarrolló en 2022, donde tuvimos una fuerte polarización entre los sectores progresistas, que formaron un frente amplio, encabezado por el presidente Lula, y que reunió partidos de izquierda, con partidos de centroizquierda e incluso de centro, y alguno más de centroderecha. En definitiva, un frente amplio, para derrotar a la extrema derecha, encabezada por Jair Bolsonaro. Y ahora nos damos cuenta de que, a pesar de que Jair Bolsonaro haya sido derrotado en las elecciones, el bolsonarismo y el proyecto de derecha siguen fuertes en la sociedad brasileña, y con posibilidades, incluso, de ocupar muchas alcaldías en ciudades importantes de Brasil. Es un escenario en el que la competencia por un proyecto nacional sigue siendo muy fuerte. Yo en particular sigo más de cerca la campaña en la ciudad de São Paulo, porque es la ciudad más grande del país y lo que pasa repercute en todos los Estados. Es la ciudad con mayor presupuesto, tiene 12 millones de habitantes. Por eso el Presidente está muy dedicado a la campaña en São Paulo. Sin ir más lejos acabo de llegar de un mitin al que asistió Lula. Además de la importancia de cambiar la vida de los paulistas, la elección de São Paulo impactará en las elecciones generales que tendrán lugar dentro de dos años.

¿Quiénes son los candidatos que polarizan la elección?

Hoy gobierna Ricardo Nunes, un candidato de extrema derecha vinculado a Bolsonaro. Llegó al mandato con Bruno Covas y cuando este falleció en el 2020 asumió como sucesor, y hoy es el candidato apoyado oficialmente por Jair Bolsonaro. Del otro lado, estamos construyendo la candidatura del PSOL de Guilherme Boulos, un joven dirigente de 42 años que fue candidato a Presidente de la República en 2018. En 2020 fue candidato a la alcaldía de São Paulo y pasó a segunda vuelta y acabó siendo derrotado por Bruno Covas. Y en 2022 fue el diputado federal con mayor votación en el estado de São Paulo, con una votación de más de un millón de votos para diputado, fue incluso el segundo más votado del país. Y ahora disputará su cuarta elección, la segunda como candidato a alcalde, y logró una hazaña importante: organizar un frente con todos los partidos de izquierda y progresistas de la ciudad de São Paulo.

Ahora bien, hay un segundo candidato de derecha, que es directamente del riñón de Bolsonaro que está ganando mucha fuerza en el último tiempo. Se llama Pablo Marçal, alguien que no tiene formación política, está en un partido súper pequeño. Es un chico que viene de las redes sociales, un influencer, un coach, que trabaja con venta de productos, cursos, mentorías, a través de las redes sociales. Hizo una fortuna con esto, tiene un historial de fraude, de implicaciones muy complicadas, pero ganó mucha visibilidad trabajando con marketing digital. Y luego ganó mucho espacio. Tuvimos dos debates en la televisión, donde tuvo una postura muy violenta en esos espacios, esto generó mucha viralidad en las redes sociales y le hizo ganar un gran perfil al punto de ser uno de los políticos más mencionados en las redes sociales en Brasil hoy. Incluso superar al alcalde en algunas encuestas, por lo que ya se posiciona como una alternativa a Ricardo Nunes, quien es el actual alcalde.

Estamos bastante preocupados, porque, aunque no tiene grandes discrepancias con la derecha tradicional, sus mecanismos de acción en las redes sociales son más sofisticados que los que implementó la familia Bolsonaro, que fue un sistema muy similar al sistema que implementó Steve Bannon en Estados Unidos, cuando ayudó a elegir a Donald Trump, que era la idea de construir discursos para micro audiencias. Entonces creaste una red de grupos de WhatsApp donde tú, para cada grupo, para cada identidad en ese grupo, produjiste un discurso y lo volviste viral. La proliferación de noticias falsas, la producción de formas de participación de estos pequeños grupos. Toda una maquinaria. Marçal trabaja con marketing digital, trabaja con ventas por internet, por eso tiene una red de productores de contenido en las redes sociales. Se trata de una estructura mucho más sofisticada y mucho más violenta en su forma, mucho más agresiva y criminal en su manera de hacer política. Así que estamos tratando de entender cómo abordar esto y, al mismo tiempo, estamos muy contentos de haber logrado esta unidad en el campo progresista, estamos bien posicionados, lideramos en algunas encuestas. Estamos muy ilusionados con la candidatura y confiamos en que, a pesar de las dificultades, podremos conseguir un resultado positivo.

El candidato Boulos junto a Lula en plena campaña. Imagen: AFP

¿Cuál es tu papel en esta campaña?



Hoy ayudé en el equipo que organizó el programa, las propuestas que estamos presentando a la ciudad. Me dediqué mucho a esto, particularmente en las propuestas en torno a la lucha antirracista. Lo que conocemos nosotros como “Ciudades antirracistas”, también propuestas en el ámbito del movimiento negro. Y también me he dedicado mucho a propuestas en torno a la cultura. Hoy soy organizador político de la campaña en este campo de la cultura. Básicamente ayudo en el diálogo con los distintos colectivos artísticos, con los segmentos de la cultura. Recojo propuestas, ideas que estos colectivos producen, para que eventualmente podamos incorporarlas a un futuro gobierno, como también activando, movilizando a estos sectores. Hoy mi posición principal es esta: monitorear el programa y la articulación política en el campo de la cultura. Y además, evidentemente, en cuestiones raciales, también acabamos actuando y aportando.

En el programa que presentaron en esta campaña hay tres puntos muy concretos en relación a una São Paulo antirracista. Se habla de recrear la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial, Educación Antirracista en las escuelas municipales, y un Pacto Municipal de Combate a la Violencia hacia la Juventud Negra. ¿Qué puedes decirme específicamente sobre estos tres puntos?

Es importante decir que São Paulo tiene hoy la mayor población afrodescendiente del país, desde el punto de vista numérico. Proporcionalmente somos el 43% de la población de São Paulo, pero, desde el punto de vista del número de personas, somos casi 5 millones de personas en la ciudad de São Paulo. Entonces, es un número muy expresivo. Los compromisos que asumimos en nuestra campaña son tener una secretaría específica que se encargue del racismo, pero que no quede atrapada dentro de una caja. Sólo debería tratarse como un lugar aislado dentro de la campaña, dentro de un gobierno. Queremos que este departamento pueda dialogar con varios otros departamentos, varias otras organizaciones dentro de la ciudad para combatir el racismo. Tiene que haber un diálogo fuerte con la educación, tiene que haber un diálogo fuerte con la seguridad pública, un diálogo fuerte con la salud, un diálogo fuerte con la cultura. Se trata de una secretaría que dialogará con varios otros sectores del gobierno para pensar un conjunto de políticas públicas para la población afrodescendiente de la ciudad de São Paulo.

El segundo punto tiene que ver con una ley que existe en Brasil desde 2003, que exige la enseñanza de la cultura, la historia y la cultura africana y afrobrasileña en todos los ámbitos de la educación. Es una ley que es un logro del movimiento negro brasileño, que fue una de las primeras leyes que el presidente Lula firmó en su primer mandato, pero todavía tenemos el desafío de implementarla en la práctica. Queremos hacer un gran programa de formación docente, comprando libros, contenidos que lleguen a los estudiantes. Un programa fuerte, potente, que valore la historia, la cultura, y la memoria negra, que es muy fuerte en la ciudad de São Paulo. Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud, y la ciudad de São Paulo fue una de las últimas regiones de Brasil en abolir la esclavitud. Todavía hay huellas profundas en la ciudad de São Paulo. Varios quilombos que se formaron en las regiones centrales fueron expulsados ​​y sufren persecución hasta el día de hoy.

A principios del siglo XX se creó un proyecto de ciudad que era una idea de São Paulo como capital europea. Creo que esto es un poco como Buenos Aires, una idea de capital europea en América y, con ello, un proceso de higiene, de limpieza étnica. Entonces, por un lado, tenemos un proyecto arquitectónico, pero también un proyecto de limpieza social. Tuvimos allí en la primera mitad del siglo XX, un fuerte proceso de migración italiana, portuguesa y luego incluso japonesa. Algunas colonias fueron estimuladas, incluso para reemplazar mano de obra. Y esta población negra estaba extremadamente excluida del centro de la ciudad. Luego, en los años 1960, con la baja oferta laboral en las regiones del noreste de Brasil, tuvimos migraciones internas, desplazamientos internos, donde tuvimos una nueva ola de población negra en São Paulo. A partir de esta migración interna, la idea de São Paulo como locomotora de Brasil, es decir, como ciudad próspera y con gran empleo, atrajo a muchas personas de otras regiones del país a venir a trabajar aquí. Hoy, gran parte de esta población negra en la ciudad de São Paulo son inmigrantes, o de origen migrante. Ella vino de otras regiones de Brasil y vino aquí buscando una oportunidad de trabajar, de crecer, de desarrollarse.

El último tema tiene mucho que ver con la violencia urbana, que es un tema fuerte en las grandes ciudades, y São Paulo no está lejos de eso, y que, en la derecha, siempre se trata como un tema de represión en expansión. Nosotros estamos proponiendo que la violencia y las vulnerabilidades se combatan con oportunidades, con creación de empleo, con valorización de los territorios, con más equipamientos públicos, educación, salud, cultura. Este pacto tiene un poco que ver con eso. El ayuntamiento tiene su propia policía, que se llama Guardia Civil Municipal (GCM), que es fuerza propia del municipio, pero la policía abierta es competencia del Estado, no del ayuntamiento. Este GCM también cumple la función de velar por los equipamientos públicos y también acaba realizando tareas de policía comunitaria. Queremos humanizar el trabajo de esta guardia, que tenga una formación más cualificada en derechos humanos, que tenga control con las cámaras corporales, que es una polémica que hay aquí en Brasil, no sé cómo es en Argentina, donde Las cámaras que se basan en los agentes de policía han reducido la letalidad, pero la extrema derecha está obviamente en contra de este control sobre la acción policial. Por eso, queremos combinar este trabajo de mejorar los servicios policiales y de guardia local, pero también pensar en combatir la violencia con oportunidades, desarrollo social y económico en las localidades más vulnerables.

Juninho como orador en Salvador de Bahía en el II Encuentro de Negritudes del PSOL, el pasado mes de mayo. Imagen: @manuelacavadas

¿Por qué la candidatura de Boulos se presenta como la alternativa para los afrobrasileños, y particularmente en São Paulo?



La población afrodescendiente entiende los aspectos históricos y el racismo como un elemento que estructura las relaciones sociales en Brasil. Él además, es una persona que tiene sensibilidad, que comprende y escucha a los activistas, a los activistas del movimiento social negro. Tiene una lectura social, incluso por sus orígenes, proviene de una militancia en el movimiento de trabajadores sin techo, donde el 80% de sus activistas son mujeres negras, mujeres negras que viven en la periferia. Tiene esta increíble relación en su trayectoria de sensibilidad y comprensión del racismo como un elemento que estructura las relaciones sociales, que determina las oportunidades y las relaciones económicas. Él tiene un conocimiento absoluto de esto y está comprometido, desde un gobierno local, a producir acciones que mitiguen esta condición. Está muy comprometido con esta carencia y además entiende que no basta solo con recrear la secretaría, tener esta política en educación, también sabe que es fundamental que las y los negros ocupen otros espacios de representación dentro de la ciudad. Entonces, ha estado hablando de esto, de que los negros ocupen otros departamentos, además de la propia Secretaría de Igualdad Racial. Ya se ha comprometido a tener un 50% de mujeres en su secretaría, pero no ha definido un porcentaje, pero se compromete a tener un número bastante representativo de personas negras en su secretaría. Es una persona muy comprometida y que ha hecho compromisos públicos con la población negra de la ciudad de São Paulo. Y sabemos que la lucha contra el racismo también está intrínsecamente ligada a la lucha contra las desigualdades. Y no es solo él como candidato, creo que el programa de gobierno en su conjunto, más allá de la parte específica de la “ciudad antirracista”, está pensando en un proyecto de vivienda popular, en la valorización de los recicladores a través de cooperativas, para pensar en el proceso de reciclaje. Las ciudades están preocupadas por los temas del cambio climático, cuidando las zonas de riesgo, las personas que viven cerca de arroyos, las zonas que podrían colapsar, las casas que se derrumban. Todos queremos una ciudad más moderna, con servicios accesibles para toda la población, y pensar en el futuro. Todo esto se aborda en el programa.

Independientemente de la conciencia y compromiso de Boulos como candidato y el apoyo de la comunidad afrodescendiente. ¿Cuál es su lectura de la situación de la representación política negra en Brasil en general, y también, en São Paulo?



Esto es un gran desafío para nosotros. Creo que el 2013 fue un año muy convulso en Brasil, con grandes movilizaciones sociales, se conoció como las Jornadas de Junio, y ahí, por un lado, algunos dirán que ayudó a organizar movimientos de derecha y de extrema derecha, pero También fue un momento importante de cuestionamiento de las instituciones y de la necesidad de una renovación de las representaciones. Y luego esto se confirmó con el golpe parlamentario contra Dilma, en 2015 y 2016. Ahí, en las elecciones de 2016, empezó a surgir en el campo progresista un sentimiento de necesidad de caras nuevas en la política, de una mayor presencia de negros. Fue en esta elección de 2016 que elegimos a Marielle Franco como concejala de Río de Janeiro, así como a Olga Carolina, en la ciudad de Belo Horizonte, a Sâmia Bomfim, que ahora es diputada federal en la ciudad de São Paulo, Taliria Petrone Soares, en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, que ahora también es diputada federal, y luego tuvimos la tragedia de Marielle. Esta tragedia movilizó una campaña importante, y eso tuvo un efecto de ampliación de la representación, todavía pequeña, pero con cada elección el crecimiento es visible.

En la ciudad de São Paulo actualmente tenemos 5 concejales, de los cuales hay 3 mujeres, 2 negras, cuando miramos el grupo de candidaturas de la gente de la ciudad de São Paulo, las candidaturas que están mejor posicionadas para ocupar escaños en el Ayuntamiento, la mayoría son mujeres negras. No tengo ahora los números exactos, pero diría con gran convicción que el PSOL es uno de los partidos de izquierda que ha logrado aumentar significativamente la representación de los negros, ya sean mujeres u hombres negros. Esto ha sido muy positivo, en el sentido de expansión, también sabemos que esto es un desafío enorme y que no debe ser una tarea de un solo partido, tiene que ser un movimiento de la sociedad que movilice otras fuerzas sociales. Hay una política en Brasil que todavía es un poco contradictoria, porque los partidos todavía se resisten a su aplicación y están construyendo mecanismos para no cumplir con la ley, que es la asignación proporcional de candidaturas. Pero más allá de eso estamos notando un aumento de las candidaturas de los negros, mayores recursos, incluso el tiempo de televisión, así que se ve una mayor presencia de gente negra. Todavía hay controversias, porque la legislación no es, digamos, categórica, todavía no está bien estructurada, pero está claro que estamos en un proceso de progreso, y el PSOL es ciertamente uno de esos partidos que más ha avanzado en esta dirección.

Juninho como orador en Salvador de Bahía en el II Encuentro de Negritudes del PSOL, el pasado mes de mayo. Imagen: @manuelacavadas

¿Qué cambia que haya más o menos negros en la política?



Creo que es algo fundamental, un punto de partida. Estamos hablando de una sociedad donde el 56% de las personas se declaran negras y pardas. Y cuando miras al parlamento, esto no llega al 30%, al 20%. Incluso en la izquierda tienes una historia de representación compuesta básicamente por hombres, blancos, de sectores medios de la sociedad. Si realmente queremos que la izquierda pueda expresar la representación popular de la gran mayoría de la población, también necesita expresar esta mayoría en sus representantes. Y es algo que históricamente no ha sido establecido. Ahora bien, tampoco podemos caer en la trampa de que la representación por sí sola es suficiente, porque tenemos algunos negros que fueron elegidos y que representan los intereses de la derecha, que están en contra de muchas de las propuestas que provienen del movimiento social negro, o de un proyecto que beneficia a la mayoría de la población negra. Necesitamos combinar esta representación con un proyecto, un programa, con una dirección política que responda a los intereses de la gran mayoría, de la población trabajadora, de la población pobre, de la población que está en los lugares más alejados, con menos estructura, con menos infraestructura. No hay contradicción entre una cosa y otra. Se complementan, se suman y se fortalecen. Porque además al tener gente de origen popular, negro, periférico, también cambian su percepción de los proyectos que se votan, de las preguntas que se hacen. Cuando esta representación la hacen sólo los sectores que están en la cima, las decisiones y la visión del proyecto de sociedad se vuelven mucho menos sensibles, mucho más alejadas de los dilemas y principales contradicciones de los de abajo. Creo también, para concluir, que no creo que se deba confundir ocupar el espacio de representación como una carrera. También me molesta mucho la gente que se queda en los cargos, que se reelige continuamente y no abre espacios para que surjan nuevos líderes. Es saludable, en el campo de izquierda y progresista, pensar en procesos de renovación. Hay muchas formas de hacer política más allá del sentido escrito de ocupar un cargo en el parlamento o cualquier otro espacio. Son muchas las batallas que necesitamos dar dentro de la sociedad en su conjunto, en diversos sectores.

De hecho, la izquierda fracasa en Brasil, y en otros países de nuestra región, al apostar todas sus fichas en la lucha dentro de la institución. Y a menudo perdemos la capacidad de competir por la vida diaria de las personas. Hoy en día, la extrema derecha avanza porque está conectado con los sentimientos cotidianos de la gente. De una manera errónea, con la que no estamos de acuerdo, pero es un hecho. La iglesia evangélica está ahí todos los días, el coaching está ahí todos los días, ofreciendo una alternativa. Haz un esfuerzo, hazlo tú mismo, sé tu propio emprendedor. Si no lo lograste es porque no te esforzaste lo suficiente. Esfuérzate más, empodérate más, valórate más. Esto habla del sentimiento de nuestro tiempo. Y rara vez cuestionamos los valores en la sociedad actual. No es que tengamos que renunciar al escrutinio, pero incluso para que podamos avanzar en el escrutinio necesitamos tener una base que nos presione, que nos empuje hacia un proyecto popular. Entonces, creo que este es el mayor desafío al que nos enfrentamos.