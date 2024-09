En medio de la promoción de su exitosa canción, Lali Espósito habló y dio detalles de su tema FANÁTICO y de su video musical que fue viral por la cantidad de referencias al presidente Javier Milei y al contexto sociopolítico actual, luego de que haberse convertido en uno de los objetivos a amedrentar entre las redes del ultraderechista.

En una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, la compositora bromeó que algunas referencias se enteró por las redes sociales, mientras que otras estuvieron “pensadas para que sean agarradas”.

“Algunas (referencias) yo me enteré en Twitter. A veces igual, guarda con la rosquita y solo puso un color verde sin significado Pero muchas de las referencias son verdad y estuvieron ahí para que sean agarradas y otras que fueron inventivas popular, que me parecen muy bien”, aseguró entre risas.



Y agregó: “Hay cosas escondidas y vi muy poca gente que entendió cosas que están atrás, que tienen que ver con el disco. Con lo que viene y otras canciones. Véanlo muchas veces, que primero me viene bárbaro, ya llegó a los dos millones de visualizaciones. Y porque van a encontrar más data, es un video muy pensadito, muy laburado”.









En esta línea, consultada por esta “nueva era” musical que se viene y el nuevo álbum que espera ver la luz en 2025, la también actriz reflexionó que se trata de un proyecto “con un gran corazón” y que es muy genuino con lo que le pasa.

“No es que miro lo que hago afuera, soy consecuente con lo que me pasa. Cuando se arma la estética de ‘era nueva’, se trata de lo que me pasa mi, es genuino. No puedo hacer oídos sordos a mi misma. Es un proyecto que requiere un gran corazón”, expresó.



“Lo interesante es encontrar un lenguaje propio en esos mundos musicales. Lo del rock lo tenía, están en mí, no quiero hacer nada que no sea sincero. Todo el pop termina siendo rockeado en vivo y quería trasladar eso en un disco. Y un poco fue esa la búsqueda”, detalló sobre este nuevo sonido que tiene su sencillo en el que se encuentra una letra pegadiza, bien del pop, y muchas guitarras y una fuerza particular provenientes del rock.











Por último, reflexionó sobre la situación actual y lo que quiere decir en este trabajo. En esta línea, Lali expuso que son momentos “para no amedrentarse” y llamó a otros colegas de la música a que “si tienen ganas, salgan a decir eso que tengan para decir”.

“Y sé que son tiempos, y no lo digo en términos sociopolíticos, yo siento que es un buen momento para no amedrentarse y que los artistas que tengan ganas, salgan a decir eso que tiene para decir. Y puede ser, hablar de cualquier cosa”, indicó.



Y cerró: “Son tiempos de tanta data que es confuso: qué querés hacer, quién sos, qué tenés para decir. Rebelarse un poquito. Y lo creo porque me pasa en primera persona, esos momentos de repensarme. Que me interpela, que tengo para decir y sumar. Todos tenemos algo para aportar y si laburás en la cultura, tenés ese canal”.

El video musical, con referencias al Presidente









El regreso de Lali —en el que fusiona el pop, con su letra pegadiza, y el rock—se enmarca en meses donde fue hostigada por el presidente Javier Milei y sus seguidores —así como los ejércitos de trolls— luego de que la compositora ganadora del premio Gardel criticara la gestión del ultraderechista y las medidas de ajuste hacia todos los sectores de la cultura nacional.

En el video musical, que fue dirigido por la propia cantante junto a su primo Lautaro Espósito, se la ve a la estrella en lo que parece un depósito en el que realiza un casting entre varios "fanáticos" de ella: algunos utilizan atuendos de sus actuaciones, otros las ningunean, un hombre con bombo, y hasta aparece un admirador de los Rolling Stone —en referencia a cuando Milei dijo que desconocía a la figura pop y que escuchaba ópera y la banda de Mick Jagger— . También, aparece el humorista Lucas Spadafora en el disfraz de monja utilizado por Lali en la novela Esperanza Mía.

También aparece un joven atractivo y bien vestido con traje, esquivando la mirada y con cigarrillo en mano, pero que después recibe un gran "makeover" y se convierte en un nuevo admirador de la exCasi Ángeles: ¿Será Santiago Caputo?





Sin embargo, un inesperado "fan" de la cantante aparece durante la mitad del audiovisual: se trata de un hombre que se lo ve furioso, gritando, con campera de cuero y un aspecto muy particular. ¿Un palito para el mandatario ultraderechista?

Mientras tanto, a la intérprete se la ve comiendo un pancho y luego se duerme en medio de las agresiones, quizá como un guiño al "insulto" que suelen lanzar a los manifestantes o "planeros" que concurren a movilizaciones. En esa línea, Lali le resta importancia a los comentarios cargados de odio de este personaje.



En tanto, la letra también está repleta de referencias y posibles analogías con la actualidad, como por ejemplo: "Dice que no escuchó mi canción; pone disciplina para entrar en calor" o "aunque te hagas el malo te está faltando cariño. Vení que te firmo la fotito".



El estribillo también denota un claro mensaje: “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”



