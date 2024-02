"Mi nombre es Mariana Espósito, Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22". Así arrancó la fuerte y contundente respuesta de Lali a Javier Milei, luego de sucesivos ataques en televisión, radio y redes sociales. Además, la cantante aprovechó para remarcarle al mandatario que toda la información falsa que consume y comparte "vuelve a su discurso injusto y violento".

A través de un comunicado escrito por la propia compositora y publicado en X e Instagram, detalló toda su carrera y especificó sus éxitos y los logros personales que consiguió desde que arrancó en los medios a los 10 años.

"Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre", respondió la actriz luego de que el mandatario ultraderechista la calificara como "un parásito del Estado".

En esta línea, Espósito reconoció que participó de "varios shows municipales de todos los gobiernos" y le recordó la importancia de la cultura para el país.

"La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción", reflexionó.

Sin embargo, la artista pop aprovechó para señalar que el discurso de Milei, basado continuamente en noticias falsas y en repostear publicaciones de seguidores y trolls, "vuelve a su discurso injusto y violento".

"Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", expresó la compositora.



Imagen: X

"Presidente, Ud. es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo", cerró Lali, luego de haber recibido el apoyo de sus fanáticos, colegas y exponentes de la cultura nacional.

El origen de las agresiones de Milei a Lali

Los intercambios entre Lali y Milei comenzaron el año pasado luego de que la cantante lamentara la victoria del líder de La Libertad Avanza en las PASO de agosto.

"Qué peligroso. Qué triste", había publicado la cantante en Twitter. El tiempo pasó, pero la intérprete de éxitos como "Disciplina" y "N5" se convirtió en un blanco de hostigamiento por parte de los seguidores libertarios y los "trolls" de redes sociales.

Lo más reciente, fue el discurso de la actriz de la exitosa tira Casi Angeles en el que respondió a las críticas y ataques virtuales.

"Que si fumo/ que si vivo/ que si digo/ que si bebo/ que si vivo del Estado”, cantó Lali en la presentación de su tema "Quiénes son?", al que le agregó la última frase para responder a los cuestionamientos que comenzaron desde que se expresó contraria a las ideas del gobierno libertario.

En otro tramo de la noche, le habló a sus seguidores y les dijo: "Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos".

El comunicado completo de Lali

Sr Presidente Javier Milei.

Mi nombre es Mariana Espósito, Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme.

Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Le pude comprar la casa a mis padres Sr. presidente!! No sabe qué emoción tan grande.

No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas, pude hasta comprarme mi propia casa, algo no solo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea.

Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme.

Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto, y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. . Además de desarrollarme como artista, pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa.

Imagen: X

No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre.

Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo, sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción.

Respetó, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento.

Presidente, Ud. es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo.

Mariana Lali Espósito.

P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro.

Seguí leyendo