Vélez Sarsfield, el incontenible puntero del campeonato de la Liga Profesional, buscará afianzar su liderazgo en Rosario cuando este martes desde las 20.30 y con transmisión de TNT Sports visite a Central en el Gigante de Arroyito. El partido cerrará las 16º fecha y tendrá una previa interesante cuando a partir de las 18.30 y a través de ESPN Premium jueguen Tigre e Independiente.

El equipo que conduce Gustavo Quinteros llega en su mejor momento, luego de haber vencido por 1 a 0 a Independiente en los cuartos de final de la Copa Argentina y con una impresionante racha de once triunfos en sus últimos doce partidos oficiales (sólo igualó 2 a 2 con Banfield) y 28 puntos ganados de los últimos treinta que disputó. En la Liga Profesional marcha primero con 33 puntos y buscarán ampliar la ventaja sobre su escolta Talleres, que el domingo le ganó por la mínima a River en el Monumental.

Por su parte, Rosario Central se encuentra en la mitad de la tabla con 19 puntos, lleva tres partidos sin ganar y en la fecha anterior cayó de visitante 1 a 0 con Platense. Vélez irá con la misma formación de los últimos partidos mientras que en Central, el mediocampista Mauricio Martínez y el delantero Jaminton Campaz andan con molestias físicas. En caso de que no lleguen, sus lugares serían ocupados por Kevin Ortiz y Lautaro Giaccone, respectivamente.









A primera hora, jugarán dos equipos golpeados. Independiente se quedó afuera de la Copa Argentina tras su derrota del viernes ante Vélez por 1-0 en el partido correspondiente a los cuartos de final y marcha 19º en el campeonato y 13º en la tabla anual, todavía fuera de la clasificación a las copas continentales del próximo año pero a tres puntos de Huracán, el último que está entrando a la Sudamericana.

En principio, el técnico Julio Vaccari irá con el mismo equipo que arrancó ante Vélez. Quien no está en condiciones de reaparecer es Federico Vera, quien no se ha repuesto de un esguince medial en su tobillo izquierdo que sufrió a los diez minutos del partido ante Argentinos Juniors. El lateral derecho sigue con molestias, no volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y no será arriesgado. Lo más probable es que regrese recien después del receso por las Eliminatorias.

Tigre, en tanto, figura en el último lugar de la tabla anual, con solo 22 puntos y a cinco unidades del penúltimo, por lo que en este momento está perdiendo la categoría y bajando a la Primera Nacional. En el campeonato marcha en el 23º puesto con solo 17 puntos y en sus últimas presentaciones, igualó 1 a 1 de local ante Gimnasia y perdió 1 a 0 en su visita a Newell's en Rosario.