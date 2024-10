El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a la movilización que este miércoles 2 de octubre se realizará frente al Congreso Nacional contra el veto a la Ley de Financiamiento Educativo que prometió el presidente Javier Milei, mediante un emotivo video que recuerda la importancia que tiene la universidad pública en la formación de profesionales que trabajan al servicio de todos los argentinos y argentinas.

"Cerrá los ojos e intentá imaginarte un mundo sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina", comienza el video, con imágenes de distintas profesiones.

"Todos ellos, que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra hoy están a tus servicios", continúa la pieza audiovisual.

Y concluye, advirtiendo sobre el nivel de convocatoria del que es capaz el pueblo argentino: "Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera copa del mundo, ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la universidad pública argentina?".

Este miércoles, un día antes de que se venza el plazo para que Milei vete la Ley de Financiamiento Educativo, se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria -tras la masiva movilización del 23 de abril-, convocada esta vez por el el Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (estudiantes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a la que se sumará la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales.

La convocatoria principal será a las 17 horas, en el Congreso, pero habrá movilizaciones a lo largo de todo el país.

Este martes, luego de que Milei y varios de sus funcionarios criticaran la convocatoria a la marcha e insistieran con la necesidad de pedir auditorías a las universidades nacionales para rastrear "alumnos inventados" (aunque saben que esto no impacta en el presupuesto asignado hace décadas), el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el veto "efectivamente sigue firme" y anunció que se publicará en el próximo Boletín Oficial.

En ese sentido, Adorni sostuvo que el Congreso, en el marco del debate por el Presupuesto 2025, es "el único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario".

El objetivo de la marcha, según explicó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, es evitar justamente que se ratifique el veto que Milei prometió para la Ley de Financiamiento Educativo, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. “Si la movilización es muy masiva vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces”, remarcó.