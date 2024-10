Los rectorados, los gremios universitarios, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y miles de personas de a pie se preparan para otra marcha universitaria que, se espera, tendrá la contundencia de la que ocurrió en abril y logró que el Gobierno de Javier Milei tuviera que reconocer los gastos de funcionamiento de las instituciones. En tanto, el presidente continuó en la línea beligerante de pedir auditorías a las universidades nacionales para rastrear "alumnos inventados" (aunque, como ya le explicaron, esto no impacta en el presupuesto asignado hace décadas). Milei también compartió estimaciones de José Luis Espert según las cuales los docentes universitarios cobran millones de pesos de sueldo. Si siguen en esta línea, próximamente, les hablarán de que tienen propiedades en las islas caimán.

Un día antes de que se venza el plazo para que Milei vete la Ley de Financiamiento Educativo, volverá a haber una Marcha Federal Universitaria, convocada esta vez por el el Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (estudiantes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a las que acompañarán la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. La convocatoria principal será el miércoles a las 17 en el Congreso (donde se intenta que se rechace el veto), pero habrá movilizaciones a lo largo de todo el país.



Dame fuego

Ante un escenario de conflictividad creciente, el presidente Milei no hizo más que echar nafta al fuego desde su cuenta de Twitter: se pasó el día retuiteando insultos a las universidades y reclamos de auditorías. En unos de sus mensajes tituló: "DESENMASCARANDO MENTIROSOS". Lo que compartía era un mensaje de José Luis Espert quien arguyó que en las universidades "los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente). Pobreza 0. Los que cobran menos son los docentes tiempo parcial, algunos no docentes y $0 los ad honorem (escándalo). Muestren los datos". Son las mismas cuentas con las que los jubilados cobran "el triple en dólares"



Lo hizo para responder a los datos de que el 60 por ciento están ya por debajo de la línea de pobreza. Curiosamente, Espert no tuvo en consideración para sus cuentas cuántos ayudantes de primera ad honorem, cuántos docentes con dedicación simple hay en las universidades y qué proporción son del total que dan clases. Detalles.



Inventos



La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también alimentó el conflicto con una serie de tuits donde volvió sobre la línea -ya desmentida- de que las universidades "inventan estudiantes". "No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad", aseguró la funcionaria, que hace 10 meses que está en el puesto, pero que ahora admite desconocer lo que ocurre en vastas áreas a su cargo. "Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), sólo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía 1 materia aprobada o menos (367.299) y un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372)", sostuvo la ministra.

Así continuó en la línea que había iniciado el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuando dijo que "inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso". Ambos ya fueron desmentidos por el titular de la CIN, Víctor Moriñigo, con un argumento simple: la cantidad de alumnos hace décadas que no impacta en el presupuesto, que se ajusta solamente por inflación, por lo que no tendría ninguna utilidad inventar alumnos. Impermeables a esa realidad, ambos funcionarios siguen repitiendo lo de los alumnos inventados de cara a la marcha.



“Una vez más el gobierno nacional muestra una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión pública porque hoy nada se reparte en la universidad pública bajo ninguna polinómica (en función de la cantidad de alumnos), eso es algo que le dijeron al secretario y él repitió sin saber. Ya hace más de diez años que los fondos para las universidades sólo se actualizan de acuerdo a la inflación. Se toma su presupuesto histórico y se lo actualiza según hayan aumentado los precios. Para recibir más fondos de acuerdo a la cantidad de alumnos, el presupuesto universitario debería incrementarse, lo que no sucede desde hace más de una década. Lo único que se viene haciendo es actualizar los fondos de las universidades de acuerdo a la inflación”, había detallado Moriñigo. Hicieron como que no lo escucharon.



Se le sumó la diputada UCR Danya Tavela: "Toda la información de alumnos universitarios está en el ministerio es producida por el SIU Guaraní desde el gobierno de Cambiemos es Nominal (nombre y apellido) de acuerdo a las declaraciones casi 800.000 alumnos serían inventados?", se preguntó, con sorna. Y mostró datos públicos y accesibles en la web que produce la secretaria de Educación que ahora dice no saber qué hacen esos estudiantes. E insistió: "El presupuesto universitario no se calcula con ninguna polinómica (por cantidad de alumnos). Lo quisimos votar para que así fuese y la LLA y UxP se opusieron porque prefieren la discrecionalidad".

Los rectores rectifican



El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, remarcó que el objetivo de la marcha es evitar que se ratifique el veto, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. “Si la movilización es muy masiva vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces”, remarcó.

Y ratificó que "más del 60 por ciento de los trabajadores de la universidad en todas las categorías (están) bajo la línea de pobreza. Un profesor adjunto que tiene dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando 840.000 pesos en mano”, precisó Yacobitti, contra los "datos" del Gobierno de docentes millonarios.

También advirtió que están perdiendo puestos, que se van a "universidades privadas, o de otros países". Como ejemplo, tomó la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde ya renunciaron 48 profesores: “Eso es el 10 por ciento de la planta docente”, advirtió.



Por su parte, el decano de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, Rodolfo Pastore, remarcó que la estrategia de Torrendell y Pettovello de hablar de alumnos inventados es "un tanto insólita" pero que "también implica una falacia y por lo menos un desconocimiento"."En la estrategia discursiva que se viene haciendo en contra de las universidades por parte del Ejecutivo es una seguidilla. Sin duda la educación pública en general y la universitaria en particular, es un activo social de toda nuestra sociedad, pero no solo de nuestro país, a nivel de América Latina somos reconocidos, la calidad académica, el sistema universitario científico, la producción en ciencia y tecnología, la inclusión educativa. De hecho, en la universidad pública tenemos el 80 por ciento de la matrícula universitaria total", remarcó.



El miércoles se verá cuanto convencieron los argumentos del Gobierno a la población.