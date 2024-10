Mañana llega a Netflix la tercera temporada de Heartstopper, la serie que a muchos nos hubiera gustado poder ver en nuestra adolescencia. La historia escrita e ilustrada por Alice Oseman se lanzó primero como novela gráfica en 2018, a través de Tumblr y con financiamiento colaborativo (crowfunding, los lectores iban apoyando al proyecto). Después llegaron los libros físicos en inglés, las traducciones a varios idiomas, y en 2020 la autora firmó un acuerdo con la plataforma de streaming más importante del mundo. La primera temporada se estrenó en mayo de 2022, la segunda en 2023 y la tercera llega dentro de unas horas.

La plataforma Rotten Tomatoes hace un seguimiento de las críticas que recibe cada estreno de una peli o una serie. Por un lado, ubica a las reseñas publicadas en medios de comunicación, y por el otro, las de miembros de la audiencia. En ambos casos, Heartstopper roza el 100% de críticas positivas, algo realmente inusual.





Desde su estreno, lo que llamó la atención de la serie es que, de una forma parecida a Love, Simon y con otros recursos estéticos tomados del universo de las novelas gráficas, se centra en una historia de amor gay en donde la homofobia ocupa un lugar importante pero no central. Lo más importante no es lo que les pasa a los otros con lo que nos pasa a nosotros sino las historias de amor que somos capaces de vivir, y compartir con nuestros amigos.

Además de la relación de Nick y Charlie, dos chicos que se enamoran siendo compañeros del secundario, Heartstopper presenta las historias de sus amigos del colegio y sus familias. En ese grupo se destaca el personaje de Elle, una chica trans que acaba de transicionar y que tuvo que abandonar el colegio al que iba con sus amigos, por ser sólo para hombres. También ocupa un lugar importante, sobre todo en la temporada 2 y la 3, Isaac. Es un chico que se define como arromántico y asexual; no siente atracción física ni romántica por otras personas y prefiere enfocarse en otras cosas, como la lectura, las salidas con sus amigos y las películas.

Los ocho capítulos siguen la historia de Nick y Charlie, con todas las vicisitudes en torno al debut sexual que se avecina entre ellos, e introduce nuevas dimensiones, más oscuras si se quiere. Si bien la serie siempre trató temas duros (en las primeras temporadas, Charlie estaba atrapado en una relación tóxica con Sebastian, un chico que lo quería ver solamente a escondidas; se mostraban las complejidades del vínculo de Nick con su mamá, interpretada por Olivia Colman), lo que se llevaba todas las miradas, suspiros y comentarios era lo meloso de la historia de amor central.

En esta temporada, toman la delantera dos temas que corren al amor del centro, al menos un poco: por un lado, el trastorno de alimentación que sufre Charlie y las ayudas que busca Nick para aliviarle su dolor; y por el otro, la representación de los asexuales y los arrománticos, un tema que toca de cerca a la propia autora de los libros y la serie.

La tercera temporada de la serie se corresponde con los libros cuatro y cinco de la saga; de hecho, el quinto libro y el guión de la tercera temporada fueron escritos casi en simultáneo. Ahora, Oseman avanzó cincuenta páginas del último libro, el sexto, que cerrará la historia de Nick y Charlie. ¿El sexto libro será llevado a la pantalla, para la cuarta y última temporada de la serie? Todavía no lo sabemos. Depende, en parte, de cómo le vaya a estos capítulos.

En medio de la vorágine de la presentación de la temporada, Alice Oseman se hizo de unos minutos para conversar con el SOY. Es el único medio de Argentina con el que habló.

La autora, que pasó de escribir en la soledad de su casa en Kent y de escaparse de algunas clases de la universidad de Durham para seguir escribiendo en la tranquilidad de su habitación, ahora es una de las autoras que más libros vende en el mundo y se convirtió en una personalidad pública con miles de lectores y seguidores en las redes sociales. Sentada en las oficinas de Netflix en Londres, respondió estas preguntas a través de la pantalla de Zoom.

-Viendo la tercera temporada, me preguntaba si hubo un malentendido con las dos primeras, ¿no? Muchos nos enfocamos en ver el romance, en ese lado de la historia, que es importante, pero no se le prestó tanta atención a otros temas que estás abordando, como la discriminación, las relaciones abusivas, y demás. Y creo que en esta temporada eso no va a pasar porque el enfoque está puesto en los problemas de salud mental y en la representación de la asexualidad y el arromanticismo.

-Alice Oseman.:: Sí, mucha gente ve Heartstopper como algo donde todo es lindo, adorable, romántico. Y eso siempre me confundió un poquito porque hay tanto contenido duro en la historia… Los personajes atraviesan situaciones realmente complicadas. Creo que en la tercera temporada esos momentos más oscuros se traen mucho más al frente, y la gente no va a poder ignorarlos. Y estoy muy emocionada por eso, y por dejar que Heartstopper muestre un poco más de oscuridad de lo que tal vez ha mostrado antes. Y creo que la gente va a disfrutarlo y apreciarlo, y ver ese cambio respecto a las temporadas anteriores también.

-¿Sería correcto pensar que Isaac es el personaje más cercano a vos en cuanto a cómo vive el amor? Leí entrevistas en las que te definiste como asexual y arromántica, y contaste que es un plomo andar teniendo que explicar todo el tiempo en qué consisten estas categorías.

-A.O.: Absolutamente, me identifico con Isaac (sonríe). En esta temporada, él recién ha comenzado a aceptar su identidad, pero siente que sus amigos no lo van a entender del todo. También se siente un poco excluido, porque todos sus amigos están en pareja, y están distraídos por sus propios romances. Esto hace que Isaac se sienta hecho a un lado, y creo que este es un sentimiento con el que muchas personas que son asexuales o arrománticas pueden identificarse, porque están viviendo en un mundo de personas que están obsesionadas con el sexo y el romance. Y cuando vos no lo estás, puede ser una experiencia muy alienante y que te aísla del resto.

Así que sí, espero que la gente se identifique con esa parte de la historia de Isaac, y también me interesaba mostrar, ¿sabés qué?, que descubrir tu identidad no es necesariamente el final de la historia. No es que uno descubre quién es y después está todo bien y perfecto, no. Todavía hay muchas cosas que tal vez necesites entender y aceptar en vos mismo.

-Algo que también aparece en esta temporada es una pincelada por las diferentes formas del amor: el amor romántico de pareja, el amor entre hermanos, entre padres e hijos, entre amigos, incluso el poder sanador que puede tener la terapia. Hay una frase en español que rima en español, pero no en inglés, que dice: "No fue magia, fue terapia", y creo que eso está en el centro de esta temporada.

A.O.: Sí, me parece que ese es uno de los mensajes más lindos de esta temporada, tanto para Nick como para Charlie, ¿sabés? Charlie aceptando que necesita ayuda profesional, que necesita encontrar a alguien que esté entrenado y tenga experiencia en estos temas para ayudarlo. Pero también Nick dándose cuenta de que él no puede ser el que solucione o arregle los problemas de Charlie. Él solo es un chico de 16 años, y no tiene el conocimiento o la experiencia para saber realmente qué hacer o qué decir todo el tiempo. Así que sí, creo que en esta temporada, Heartstopper muestra lo importante que es la terapia.

-¿Y sentís esta especie de tensión entre el mensaje que intentás transmitir y los medios enfocándose en otras cosas de la serie, como las escenas de sexo de esta temporada y otras partes de la historia que no son tan centrales para vos?

A.O.: A ver, me gusta que la historia muestre todas las experiencias de ir creciendo como persona en este mundo, los altos y los bajos de la adolescencia. Si bien están las dificultades, la salud mental, la terapia, también está la alegría y la emoción de tener sexo por primera vez y descubrir esa nueva parte de la relación. Me parece que la gracia de Heartstopper es mostrar cómo los personajes atraviesan todas estas experiencias.

- Tengo que hacer la última pregunta, así que aprovecho para contarte que tenés un fandom muy importante en Argentina, con gente que hasta se reúne en clubes de lectura para debatir sobre tus libros. ¿Cómo vívís eso?

A.O.: Es algo que me emociona mucho. Le quiero agradecer enormemente a todos los que han estado leyendo Heartstopper o viendo la serie. Significa mucho para mí saber que hay tantos lectores apasionados, particularmente fuera del Reino Unido. Eso es realmente increíble. Y sí, estoy muy agradecida por el apoyo de todos y me encanta ver cuán apasionado es el fandom, así que gracias.