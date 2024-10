Romina está por cumplir 40 años. Toda su vida trabajó como promotora para una agencia de publicidad, pero ha llegado el momento en el que su edad empieza a condicionarla: recibe muy pocas ofertas –casi como si se tratara de una dádiva– y todas son mal remuneradas. El cuerpo aparece como un factor fundamental tanto en el ingreso como en el egreso del mercado laboral. Este es el conflicto central de Romina Smile, película escrita y dirigida por Pablo Sitigliani y protagonizada por Martina Gusmán, quien se comunicó con Página/12 desde España (participó del Festival de San Sebastián) para charlar sobre el estreno de este jueves en las salas argentinas.

Lo primero que recibió del director fue una breve sinopsis; más tarde llegó el guión y se entrevistaron para hablar del proyecto. "Me interpeló mucho la temática porque siento que hace un tratamiento diferente sobre la cosificación de la mujer, aborda ese momento en el cual el cuerpo se transforma en un objeto, tanto de ingreso al sistema en determinada edad como así también de expulsión en otro momento. Y la cosificación del rol: está el cuerpo de la mujer pero también el rol de madre, hija, amiga, pareja". Para Gusmán la película habla de la crisis de la mitad de la vida y cita una frase de Confucio: "Todos tenemos dos vidas; la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que la vida es una sola".

La actriz reconoce que experimentó un shock al cumplir 40: "Hay una etapa en la que uno va como si la vida fuese infinita, pero en un momento empezás a sentir la finitud aunque haya un montón de vida por delante". Con esa transformación apareció una reflexión minuciosa sobre los proyectos en los que tenía ganas de embarcarse y el tipo de historias que quería contar en la ficción, qué lugar ocuparía la actriz, la psicóloga (se recibió recientemente) y su labor social. Desde hace varios años colabora como voluntaria en la Fundación Sí, pero ahora encauzó su carrera especializándose en trauma, prepara programas sociales y atiende pacientes en su consulta. "Siento que hoy soy 50% actriz y 50% psicóloga", afirma.

Romina smile

El film aborda una temática muy femenina pero el guión está escrito por un hombre; a Gusmán le daba curiosidad ese aspecto. "Tuve varios preconceptos pero cuando me entrevisté con Pablo me gustó mucho su mirada, su enfoque me pareció interesante. Siento que la peli tiene un tempo interno que tiene que ver con el ritmo del sentir. Es muy diferente al ritmo de lo audiovisual o del pensamiento", explica. A mitad de la entrevista llega su hija (a quien no ve desde hace unos días) y el encuentro habilita una reflexión en torno al rol de madre y los cruces con la profesión: "Es muy distinto lo que se le permite socialmente al hombre y a la mujer en ese aspecto. Por más libre o rebelde que seas, siempre hay una parte que responde al lugar de madre".



–Te interesan los procesos de investigación para tus papeles. ¿Cómo fue en este caso?

–Para esta película hubo muchísimo trabajo previo. A mí me encanta trabajar así y por suerte a Pablo también. Hubo mucho debate para ponernos de acuerdo a la hora de contar esta historia. Hay cosas que se muestran explícitamente pero hay otras que son muy sutiles y aparecen en el trabajo con el tiempo, los silencios o los vínculos que ella establece con los diferentes personajes: la maternidad, su sexualidad, el vínculo de pareja, el lugar como hija, el trabajo. Además, hubo mucho ensayo con los otros actores porque, si bien la peli está narrada desde el punto de vista de Romina, todas las partes de ella se construyen en función de la vincularidad.

Esa sutileza aparece en la amorosidad que circula entre ella y su hijo, en los pequeños gestos de complicidad con sus compañeras de trabajo, en los acercamientos con su vínculo sexoafectivo o en las tensiones y lo no dicho con su jefa. "Es una peli muy sensorial que valida y no juzga, que no cierra sentidos sino que abre la reflexión para que el espectador pueda tomar su propio camino. Yo como espectadora siempre agradezco esa oportunidad de co-construir", dice Gusmán.

Otro eje que aparece muy claramente es la violencia: el poder que ejercen los jefes sobre Romina, la exposición física, el imaginario de la mujer-objeto como una mercancía en una góndola. "Esta es una violencia que las mujeres vivimos cotidianamente –afirma–. No importa si exponés tu cuerpo o no porque la protagonista es violentada cuando trabaja como promotora pero también cuando cuida a una anciana y la acusan de ladrona". En ese sentido, el film también explora las segundas oportunidades y la actriz subraya esa arista: "Habla de cómo reinventarse y seguir para adelante. En ese proceso, lo vincular termina siendo una de las cosas más importantes".

Expresar lleva a la sanación. Esto es algo que Gusmán comprendió no sólo desde la actriz sino también a través de sus estudios en psicología. La pregunta por el sentido la llevó a involucrarse cada vez más en esa voluntad de hacer un aporte para mejorar las condiciones del mundo que habita. "Siempre tuve clara esa necesidad de expresión. Pero no sólo la expresión individual puede sanar; en el mundo audiovisual también es posible lograrlo y este es el lugar de la cultura. Nos permite sanar, crecer y avanzar", asegura.

–Como telón de fondo hay una crisis inflacionaria, algo cíclico en Argentina; a las dificultades personales de la protagonista se suma un contexto político, social y económico complicado. ¿Cuál es tu opinión en relación al momento que enfrenta hoy el cine argentino? En San Sebastián hubo un acto de apoyo.

–En este momento siento mucha incertidumbre. Hay mucha ebullición con todo lo que está pasando. En San Sebastián sentí algo muy bonito vinculado con el apoyo. Como argentinos somos la vanguardia de la crisis: atravesamos momentos terribles a lo largo de nuestra historia y siempre salimos adelante. Así nació el Nuevo Cine Argentino. En estos años pude viajar por el mundo, recorrer festivales y ver el lugar que ocupa el cine argentino a nivel internacional. Acá hay mucho apoyo, todos me preguntan. Para mí la salida es lo humano: lo que sana es la expresión, eso es lo que une mi parte de psicóloga con mi parte de actriz. Eso no lo tenemos que ceder nunca. Hay que resistir y apoyar porque esto se va a transformar.