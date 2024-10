El dirigente de Unidad Piquetera Matías Gayol contó la difícil situación que viven los barrios populares en los 10 meses de gestión que lleva el Gobierno de Javier Milei. "Es un delirio completo", aseguró, en diálogo con la 750.

En este sentido, Gayol explicó que la cifra que dio el INDEC sobre Pobreza e Indigencia es sobre "los números que cierran en junio". "Es a seis meses del Gobierno, ni siquiera a 10. Es muy probable, considerando los aumentos de tarifas, de transporte, de los alimentos, que los números sean aún mayores, pero aun así, en esos seis meses el Gobierno de Javier Milei subió 7 puntos la indigencia", dijo.

"Eso es más de lo que tuvo Alberto Fernández o Mauricio Macri en sus cuatro años. Es un delirio completo, un genocidio económico en toda la línea", remarcó.

Y agregó: "¿Cuál fue la primera reacción del Gobierno ante la publicación de los números del INDEC? Continuó con cientos de despedido en el Ministerio de Capital Humano. No fue recular, o la humildad, sino profundizar el desguace del estado y lo que era el exMinisterio de Desarrollo Social".

Asimismo, contó varias anécdotas que dan "una radiografía del presente" en los barrios populares.



"Yendo a los barrios populares hay muchos casos, pero uno que describe esta situación es Liliana de Jujuy, una compañera que me contó -nosotros en Jujuy organizábamos alrededor de 42 comedores, que se sostenían con mercadería del Gobierno nacional anterior- que los comedores no están más. Hay decenas de jubilados que, como ya no tienen los medicamentos gratis, van los días de semana a última hora a las panaderías para pedirles el pan que les sobró porque tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos", contó.

"En los barrios populares de Argentina no rige la ley de alquileres y ningún tipo de regulación, los alquileres son informales. Lo que siguen aumentando de forma informal es brutal. Por eso personas volvieron con sus familiares o están en la calle", cerró.