Los vecinos abrazaron a la Universidad Nacional de Lanús antes de la marcha, para expresar su apoyo y solidaridad al reclamo. Si la expresión “fenómeno barrial” suele utilizarse de manera despectiva, para designar el limitado alcance de determinada figura, fenómeno o cuestión, en el caso de las universidades del conurbano la carga peyorativa se invierte completamente.

Lo que ocurre generalmente entre esas universidades y las comunidades que las albergan es un profundo fenómeno de apropiación, que se expresa de distintas maneras. Desde la matrícula masivamente conformada por estudiantes de la zona, por tratarse de universidades de cercanía, hasta la participación de sectores no universitarios en talleres y actividades de extensión.

Cuando la educación superior se ve amenazada por políticas de ajuste, como ocurrió durante el macrismo y ocurre nuevamente ahora, esa pertenencia se expresa en formas de participación en la defensa, que incluyen abrazos simbólicos y banderazos. Los vecinos de Lanús reclamaron por el cese del congelamiento presupuestario que pone en una situación crítica a todo el sistema universitario, como parte del proceso previo a la segunda marcha federal de este miércoles 2 de octubre.

Desde el mediodía, los manifestantes se convocaron en el acceso de Malabia y Alsina para marchar en dirección al cruce de Uriarte con la avenida Hipólito Yrigoyen, sin cortar el tránsito, para luego regresar al punto de partida. Durante toda la protesta, además, cientos de automovilistas que pasaban por el lugar expresaron su apoyo con bocinazos y gritos de aliento.

“Cuando se definió el emplazamiento de la UNLa, el predio del campus estaba cerrado con un muro. La primera decisión política de las autoridades fue la de tumbar ese muro, para que estuviera abierta y permeable a la comunidad. Así fue siempre. Hoy la UNLa tiene convenios con el PAMI para que los adultos mayores realicen actividades, con instituciones de discapacidad, con todo tipo de organizaciones comunitarias. Los pibes de los sectores populares de la zona pasan sus vacaciones en la UNLa y eso hace que después sea más fácil su integración como estudiantes”.

La que dialoga con Buenos Aires/12, justo antes de salir hacia el Congreso, es Noemí Viera, de 36 años de edad, licenciada en Justicia y Derechos Humanos de esa casa de estudios, madre de cinco hijos, nacida y criada en Villa Itatí. Desde 2018, Viera es querellante en la causa por los aportantes truchos contra María Eugenia Vidal, a quien acusa de sustracción de identidad.

“La universidad originalmente no estaba dentro del repertorio de mis posibilidades de vida, pero hubo una actitud de incluir, de abrazar, por parte de su comunidad, que lo hizo posible. Hasta hubo docentes que cuidaron a mis hijos para que yo pudiera estudiar y rendir una materia”, cuenta esta profesional.

“Yo marcho porque ahora estudiar volvió a ser un privilegio. Trayectorias como la mía hoy son cada vez más difíciles, por no decir imposibles. Con esta economía, el boleto para ir a la facultad o el precio de los apuntes son barreras de acceso. Y, obviamente, con hambre no se puede estudiar”, sintetiza.

Buenos Aires/12 también conversó con Ezequiel Lamboglia, un joven ajedrecista de veinte años que vive en Villa Sapito y ejemplifica a la perfección la trayectoria relatada por Viera.

Ezequiel aprendió el juego a los siete, gracias a la colonia de verano de la UNLa, llamada “Los derechos de la niñez no se toman vacaciones”. En la familia de Ezequiel nadie jugaba. Ni siquiera había un juego en su casa. El verano pasado, Ezequiel, que participó en varias competencias y obtuvo premios en la disciplina, fue contratado por primera vez como profesor en el mismo programa que lo formó.

“El ajedrez me dio mucho a mí. Me ayudó a crecer como persona y a pensar con estrategia. Es un deporte que me sirvió mucho para ejercitar mi mente y pensar con estrategia y eso me ayudó a que me vaya muy bien en la escuela”. Es un deporte que me sirvió mucho para ejercitar mi mente y eso me ayudó a que me vaya muy bien en la escuela”.

Ezequiel, como muchos otros lanusenses y vecinos de universidades del conurbano, recorrió el camino que va de las actividades de extensión a la cursada regular. Con el secundario terminado, se inscribió en la licenciatura en Economía y es primera generación de estudiantes universitarios de su familia.

Actualmente combina esos estudios con un trabajo como ayudante de albañilería, que según la ubicación de la obra lo obliga a correr para llegar a tiempo a las clases. Cuando puede, complementa sus ingresos, de manera ocasional, como profesor particular de ajedrez. Está decidido a no abandonar la cursada.