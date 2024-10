La enfermera Gisella Dahiana Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, se presentó en la audiencia preliminar de su juicio, aunque las hijas del ex jugador de Boca, Dalma y Gianinna no acudieron ante el tribunal.

Además, concurrieron a la audiencia los abogados Mario Baudry, Fernando Burlando, quien fue en representación de las hijas, Luis Rey (patrocinante de Diego Maradona Junior), Rodolfo Baqué, defensor de la imputada, la ex esposa Verónica Ojeda y Janá Maradona.

Todavía se desarrollaba el inicio de la causa de en el Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro, en donde se buscará la palabra de la imputada Madrid.

Horas antes de que comenzara la audiencia, Baqué dialogó con los medios y aseguró que el juicio está previsto que se inicie en noviembre.

El letrado reiteró la inocencia de la enfermera en declaraciones y pidió que tanto la querella como la fiscalía "se pongan en campaña" para "buscar a los verdaderos asesinos de Maradona (en referencia a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz)". En este sentido, el letrado pidió que la Justicia "deje de perseguir a una perejil como la enfermera" y recalcó: "Nunca van a poder probar que ella tuvo dolo, intención o voluntad de matar a Maradona porque no lo veía".

"Nosotros somos los únicos que queremos ir a juicio oral porque los demás no lo pidieron", insistió el defensor de la enfermera en diálogo con este medio, y agregó: "Cuando (Miguel Ángel) Pierri y Perroni solicitaron este procedimiento, les dijeron que no a raíz de que su oportunidad ya había pasado".

Baqué sostuvo: "Cuando nosotros presentamos el pedido, ellos se abstuvieron de opinar".

Por su parte, Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda, aseguró que la profesional de la salud es responsable del deceso del ex técnico porque "hizo nada para evitarlo".

El abogado sostuvo que Madrid fue contratada para cuidar a "Pelusa" y brindarle la mejor atención, pero por acción u omisión es culpable de lo ocurrido.

En tanto, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de una prepaga, Nancy Edith Forlini serán juzgados recién en marzo de 2025