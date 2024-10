A seis días de su estreno en las plataformas, "Fanático", la nueva canción de Lali Espósito, se convirtió en una de las más escuchadas en Spotify. La artista pop logró que su reciente lanzamiento se encuentre en el puesto nº5 del ranking del Top 50 Argentina. Además, este jueves se refirió al uso que se le dio por parte de los manifestantes durante la segunda Marcha Federal Univeristaria de ayer, y dijo: "Ahora es de la gente, y a mí me genera orgullo y me emociona mucho".

El Top 50 de Argentina de Spotify es un ranking que se modifica semanalmente de acuerdo a las reproducciones de los usuarios. En este caso, la que ocupa el primer lugar es "Alegría", de Tiago PZK, Anitta y Emilia; seguida en el 2º por "Hoy", de Valentino Merlo y The La Planta; "Agora" en el 3º lugar, de María Becerra; "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Karol G en el 4º; y "Fanático" en el 5º.

Lali lanzó este adelanto de su futuro álbum el 26 de septiembre. El videoclip en Youtube alcanzó el puesto 1º de tendencias musicales. Además de su música pegadiza, tanto la letra como el videoclip tienen claras referencias al presidente Javier Milei, quien desde hace meses la hostiga sin justificación en las redes sociales y en entrevistas periodísticas.



"La música tiene algo cuando está intencionada, que cala mucho más", consignó la cantante porteña este jueves durante una entrevista radial. "La música genera empatía, emoción, alegría. Me gusta formar parte de los artistas que con sus canciones emocionan a alguien, que calan un mensaje, o que toman esa pieza para hacerla propia por sus propios ideales o deseos", indicó.

En rigor, se refería al uso que su tema tuvo en la marcha en defensa de las universidades públicas nacionales de este miércoles en distintas partes del país. Sobre esto, opinó sin tapujos: "Me da mucho orgullo que una canción mía forme parte de una marcha como la que sucedió ayer".



No obstante, la también actriz remarcó que "hasta ahí" llegaba su injerencia en el tema. "No me pongo el laurel de nada: esa canción la hice yo, pero ya es de la gente, cada uno la va a escuchar y llevar al terreno que la sienta".

Al respecto de las críticas que se hacen al Presidente en su nuevo tema, Lali sostuvo que son ciertas las referencias, pero aclaró que el sentido de la canción es más abarcativo: "Es una idea sobre el odiador, la persona que te odia, pero por supuesto te ama. Lo decía el Pity (Álvarez, exlíder de Intoxicados y Viejas Locas), para odiar hay que querer".



"No quería escribir de qué enamorada estoy, sino de lo que me estaba pasando. Estaba conflictuada", aseveró respecto del momento en el que se sentó en el estudio a delinear cómo sería su próximo trabajo discográfico.

En ese sentido, recordó una anécdota de un llamado de su colega y amigo Fito Páez, en medio de la olla a presión causada por los agravios públicos de Milei: "Yo estaba re cruzada con la data que se estaba diciendo y las fake news, y él me llamó y me dijo: 'no se te ocurra ir a pelear al campo de batalla del otro. El tuyo es el arte, desde ahí vas a poder decir todo con la altura que tenés y el mensaje que querés dar va a estar claro'. Ahí hice un click. Dejé de desesperarme por querer aclarar algo. Voy a decirlo en las canciones cuando se me cante el culo y de la forma amorosa que yo sé".