Sin Ever Banega ni Rodrigo Fernández Cedrés y con más juveniles. Así afrontará Newell’s el partido de mañana ante Lanús en el Coloso del Parque. El diez se volvió a lesionar y Ricardo Lunari evalúa los ingresos de Valentino Acuña y Pablo Altamirano. “Hay chicos que están esperando su oportunidad”, adelantó el entrenador rojinegro. “Promover juveniles fue la política de Newell’s de toda la vida”, enfatizó el entrenador interino de la Lepra

En dos partidos Lunari hizo en Newell’s más que sus antecesores. Porque logró darle lugar a juveniles y que los mismos se destaquen. Mateo Silvetti y Tomás Pérez mostraron condiciones y hoy parece difícil que no sean titulares. Y otros pujan por encontrar un lugar son como Acuña y Altamirano, quienes tienen chances de ser los reemplazantes de los lesionados Banega y Cedrés. “Hay que entender que cuando se buscan jugadores afuera es porque no se busca o no se mira hacia adentro. Sería muy saludable que se mire más para adentro y nosotros lo vamos a hacer porque conocemos lo que hay”, explicó Lunari. Y como consecuencia del trabajo hecho por Lunari con los chicos, hoy Silvetti y Pérez forman parte de la Selección Sub 20. “Son dos juveniles que no tienen techo, tienen mucho para crecer y mientras tanto lo están haciendo muy bien. Ojalá que todos los chicos que les toque la oportunidad en Primera puedan asentarse como lo hicieron ellos”, confió Lunari.

El entrenador se tomará el ensayo de hoy para definir los cambios que tendrá el equipo respecto a la formación que igualó con Deportivo Riestra. Hay dudas e incluso dejó abierta la chance de cambiar la propuesta ofensiva. “Estamos viendo algunas variantes, esto no confirma que no repitamos el dibujo, pero tenemos que analizar mucho al rival. Tenemos que estar siempre preparados para adaptarnos y no quedarnos lamentándonos por los jugadores que no pueden jugar. El doble nueve no es el sistema que más me guste pero creo que es la forma que tenemos hoy de salir adelante. El dibujo táctico siempre me lo marca la capacidad de los jugadores que tengo, nunca el sistema está por sobre los jugadores”, explicó.

Por último, sobre el frustrante empate con Deportivo Riestra, Lunari reconoció: "Fue duro, los jugadores me tuvieron que levantar anímicamente a mí, más que yo a ellos. No hicimos un partido brillante pero realizamos todo lo posible para traernos los tres puntos, lo tuvimos dos veces y se nos escapó. Pero al otro día tras el entrenamiento dimos vuelta la página".