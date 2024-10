El Gobierno de Santa Fe recibió ayer a los gremios docentes y estatales en paritarias del sector público, con el fin de discutir salarios hasta el cierre del año. Los primeros convocados fueron los representantes de ATE y UPCN en Casa de Gobierno por la mañana. Por la tarde, fue el turno de los gremios de la educación Amsafé, Sadop, UDA y Amet en la sede del Ministerio de Trabajo. En ambos casos, el gobierno no hizo una propuesta concreta de política salarial, aunque reconoció el desfasaje que tuvieron los agentes públicos respecto de la paritaria anterior, es decir, la que rigió para julio, agosto y septiembre, respecto de la inflación. En ese sentido, hubo un reconocimiento por parte del gobierno, de una diferencia de 2 o 2,5 puntos, según aseguraron dirigentes sindicales al término de la reunión.

Sin dudas el más duro tras el encuentro fue el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien calificó a la reunión como “tensa” y precisó los reclamos planteados por los docentes, como “el incumplimiento de la paritaria 2023, que es vergonzoso. Nos deben 22,4% de enero y el gobierno no se digna a pagarle a los trabajadores. No se respetan los acuerdos paritarios”. Por otro lado, el dirigente admitió una “preocupación salarial. Muchos docentes tienen un salario por debajo de la línea de pobreza, con un aumento salarial que está por debajo de la inflación. Hay cuestiones para plantear respecto del funcionamiento de la paritaria. Acá no hay discusión paritaria, no hay reuniones técnicas”.

El secretario general de Amsafé.Alonso adelantó que el próximo encuentro será la semana que viene. “Esperamos que por primera vez el gobierno respete el contrato electoral y presente una propuesta en línea con lo que reclamamos los trabajadores”, dijo. "Desde Amsafe exigimos que cese el ataque y maltrato a la docencia santafesina, como así también cumpla su contrato electoral y presente una propuesta paritaria que debe ir en línea con las necesidades y expectativas que tenemos las y los trabajadores de la educación, no solamente para mejorar nuestro salario, sino también para fortalecer la Escuela Pública".

Por su parte, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, también hizo foco en la “falta de mesas técnicas, donde se puedan debatir los temas. En lo que va del año hubo una sola mesa técnica. El gobierno aporta poco para que la paritaria tenga efectos positivos”. “Hicimos hincapié en las declaraciones juradas, porque es un procedimiento arcaico y contrario a derecho. Nadie tiene obligación de declarar contra sí mismo. Es un principio jurídico”, agregó.

También el ministro de Educación José Goity habló con los medios tras el encuentro: “Expresamos lo mismo que venimos expresando y es que nuestra voluntad es que no haya pérdida de poder adquisitivo, que todos los meses se pueda actualizar el salario docente. Sabemos que eso es necesario, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo todos”.

“En el primer semestre -agregó- hubo una recomposición de aproximadamente dos puntos porcentuales sobre la inflación, medida de enero a julio. En este trimestre, todavía no está el último dato de inflación, pero sabemos que va a haber un desfasaje. Entonces, lo que planteamos es que vamos a tomar en consideración este elemento para poder incorporarlo a la discusión y a la oferta que hagamos la semana que viene”, sostuvo el ministro de Educación. Por último, Goity remarcó además que “siempre ponemos nuestro mejor esfuerzo para que los chicos estén en el aula aprendiendo, que es el objetivo que perseguimos todos”.

En tanto también los referentes del otro sector de la administración estatal hicieron oir su voz . "La política salarial del trimestre anterior se hizo con el telón de fondo de las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo cuando decía que la inflación iba a entrar en la zona del 2 % y 0 % para fin de año", explicó Jorge Molina, secretario general de Upcn. "Nosotros dijimos que eso no iba a suceder y por eso le pedimos al gobierno que se reconozca el desfasaje", agregó. Eso teniendo en cuenta que solo en agosto la inflación fue superior al 4 %.

Por su parte, desde ATE se anticipó que la intención de los gremios es que el próximo acuerdo "no sea ajustado como el anterior sino que nos permita recuperar el salario" y contemplar los efectos de la reforma previsional "que tiene impacto en todas las categorías pero, sobre todo, en las menores".

Desde el gobierno, en tanto, coincidieron con el cálculo gremial del 2 %, y adelantaron que en la discusión se van a contemplar "absolutamente todas las variables, y ésa es una más". En tal sentido, Fabián Bastía confirmó la idea de alcanzar un acuerdo trimestral, que se proyecte hasta el final de 2024.

Por su parte el responsable de los números públicos Pablo Olivares, destacó que la provincia sigue aplicando criterios de eficiencia en el gasto, que han permitido realizar ahorros que luego se traducen en inversiones y obras. "Se acaba de hacer justamente un anuncio que tiene que ver con inversión en temas de infraestructura y saneamiento, y eso justamente se va a poder financiar en parte por el propio Tesoro, por haber logrado mayor eficiencia. Y eso también va de la mano con el compromiso de la actualización de los salarios en el marco de las posibilidades y los recursos, y de que no se deteriore el poder adquisitivo de los trabajadores".