“Esto golpea a todo el partido”, sostiene Tomás Dell’Elce, militante de PRO-Libertad. Como miembro de la lista Libertad UNS, que apuntaba a presentarse en las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, continúa sorprendido porque incluyeron a presos condenados por violaciones a menores en la misma nómina de la que él participaba. Luego de renunciar apenas se enteró, responsabiliza al sector de La Libertad Avanza que responde al ex candidato a intendente local, Oscar Liberman, por lo que, a su juicio, “es un bochorno”.

“Aldana dice que no sabía quiénes eran sus candidatos, pero yo no le creo, porque forma parte de programa de educación en contexto de encierro, y quienes están ahí te dicen que se sabe”, afirma Dell’Elce, estudiante de abogacía en la UNS, a Buenos Aires/12. La referencia es a Aldana Nungeser, coordinadora del programa de Educación en Contexto de Encierro de la UNS y, al mismo tiempo, responsable del ala de juventud que responde a Liberman.

Todo explotó cuando tomó estado público que uno de los integrantes de la lista era Mauro Schechtel, conocido como "el Monstruo de Dorrego", que está condenado a cuarenta años de prisión por haber violado y prendido fuego a una nena de diez años. Pero también figuraban Alexis Zárate, ex jugador de Independiente condenado por abuso sexual, Nelson Salas, condenado por abuso de menores, y Rubén Angelosante, culpable de homicidio.

En una entrevista al medio bahiense La Brújula 24, Nungeser aseguró que “no sabía” el historial de los candidatos que eligió porque "quienes dictamos clases jamás preguntamos qué tipo de delito cometieron”. Más allá de que renunció a su lugar como armadora de LLA, Dell’Elce subraya que, como responde a Liberman, el propio ex candidato debe dar las explicaciones pertinentes que van por encima de reconocer que “fue un error”, tal cómo lo hizo en las últimas horas.

“Se tiene que hacer cargo”, remarca el joven estudiante de 24 años que tiene su origen militante en el PRO liderado por la ex senadora provincial y ex candidata a intendenta, Nidia Moirano. Como Moirano responde a Patricia Bullrich, quien selló un acuerdo a nivel provincial con LLA de la mano de Karina Milei, Dell’Elce fue parte de la lista para competir el 13 de noviembre en las elecciones universitarias, lo que trajo los primeros dolores de cabeza para esta fusión en la provincia de Buenos Aires.

Historia de una interna

Dell’Elce advierte que, en Bahía Blanca, LLA se encuentra en medio de una interna. Por un lado, Liberman, y por el otro, Marité Gonard, actual presidenta del Concejo Deliberante bahiense. El acuerdo del bullrichismo se construyó con Gonard luego de que, según relata el joven militante, el ex candidato a intendente intentara negociar la presidencia del Concejo para el kirchnerismo.

Su visión sobre Liberman es que, más allá de que terminó segundo en las últimas elecciones a sólo cuatro puntos de Federico Susbielles de Unión por la Patria, “nadie lo conoce por fuera del ambiente político y sólo se vio favorecido por el arrastre de Milei”.

A pesar de la distancia manifiesta, se apostó a un acuerdo de cara a las elecciones estudiantiles en la UNS. En primer lugar, Dell’Elce remarca que su espacio conformó una lista propia donde, asegura, se tomaron el tiempo de estudiar a cada candidato y saber quiénes son. “Aldana se entera y, como la lista era buena, comienza a negociar la unificación de las listas”, relata.

“Los armadores de mi lista, capaz cometieron el error y pecaron de buena fe y consideraron que ella estudió a sus candidatos, pero quedó hoy a la vista que no fue así”, subraya el dirigente estudiantil. Sostiene que lo que pasó es una “vergüenza” y que es necesario que se retiren todas las candidaturas porque “no se sabe que otra sorpresa puede haber”.

En relación a como lo tomó Moirano, Dell’Elce separa las aguas y explica que, si bien la anotició de lo sucedido, la ex senadora permite que la situación la resuelvan los propios involucrados porque es un “asunto estudiantil”.

De todas maneras, no deja de lamentar el cimbronazo y vuelve a condenar el accionar de Nungeser. A su juicio, remarca que no considera posible que desconociera el pasado de Schechtel, el Monstruo de Dorrego, que está preso hace catorce años en la cárcel de Saavedra. Su condena es de cuarenta años por violar a Rocío, una nena de diez años, en 2008. La chocó con su auto, fingió auxiliarla, para luego maniatarla y abusar de ella en la localidad de Coronel Dorrego. No conforme con esto, la roció de combustible y la prendió fuego a la espera de asesinarla, algo que no sucedió.

Las chispas de una fusión

Tras algunas demoras, un sector del PRO y La Libertad Avanza llegaron a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Hubo una foto en la Casa Rosada que materializó los idas y vueltas que comenzaron meses atrás y que tuvo su corolario con la unión de las bancadas de LLA y PRO-Libertad en la Legislatura bonaerense.

Así, el team libertario absorbió al ala dura del partido que volvió a presidir Mauricio Macri tras operar, vaciar y licuar la influencia de Bullrich que, ya bajo la definición de la propia ex gobernadora María Eugenia Vidal, es “libertaria”.

También podría caber esa definición para el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien antes fue uno de los principales estrategas de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia. Además, era una de las voces cantantes de parte del PRO en la mesa de negociaciones en el Ministerio de Economía provincial en lo referido a, por ejemplo, la conformación de la ley de presupuesto.

Tanto Valenzuela como su esposa y senadora provincial, Daniela Reich, posaron junto a Bullirch y Karina Milei. A ellos se les sumaron Florencia Retamoso, legisladora de Almirante Brown y férrea soldado bullrichisita, que hasta hace pocas horas presidía el bloque PRO Libertad, que se unificó a la bancada de LLA bajo el comando de Agustín Romo.

Este proceso va de la mano del reciente lanzamiento oficial de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, donde la apuesta es proyectar a Karina Milei. A la lista de Bahía Blanca se le suma que, tal como contó este medio, en Avellaneda tuvieron que expulsar al presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante tras reconocer que vendió candidaturas durante la campaña.



En ese distrito del sur del conurbano bonaerense, el bloque de concejales se partió hace más de dos meses y Zunilda Benítez constituyó un monobloque en desacuerdo con la modalidad de trabajo de Arnaldo Díaz, el edil que terminó afuera de LLA un día antes de que se lanzara el partido.

Con estos antecedentes, con múltiples bloques en la Legislatura, con diputados y senadores que ingresaron con la lista de LLA pero que hoy son muy críticos con el rumbo económico del país, “El Jefe”, como le gusta denominar al presidente de la Nación a su hermana, tiene una ardua tarea para tejer un armado de cara a las elecciones legislativas de 2025.