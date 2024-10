Noelia Saavedra asegura que hay tiempo y condiciones para evitar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas a la Argentina. "Hay muchos hinchas que ven la realidad y valoran la función social de sus clubes, porque saben que no sería lo mismo si una empresa los manejara; y así como defienden sus colores también defenderán la historia", dice la diputada bonaerense de Unión por la Patria que trabaja desde la Legislatura para poner a disposición "todas las herramientas que sirvan para fortalecer a la comunidad deportiva".

El proyecto de Saavedra busca bloquear el arribo de las sociedades anónimas a los clubes de la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, quiere modificar uno de los artículos del capítulo de Entidades Deportivas de la Ley N° 12.108 de Promoción y Fiscalización del Deporte, ya que las SAD "cambiarían el espíritu de los clubes, la función social que cumplen y su capacidad de fortalecer la identidad", según detalla a Buenos Aires/12.

“Las entidades deportivas deberán adoptar las formas de Asociaciones Civiles sin fines de Lucro, no pudiendo constituirse bajo la forma de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) ni ninguna otra de las formas de tipo societario que no sea sin fines de lucro. El Estado provincial reconoce y respeta la autonomía de las entidades deportivas”, reza el artículo que Saavedra quiere incluir en la Ley de Promoción y Fiscalización del Deporte.

Las razones políticas de Milei

Como prometió a Mauricio Macri en el pacto de Acassuso, el presidente Javier Milei apuntó todos sus cañones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para garantizar que los capitales extranjeros desembarquen en los clubes argentinos. Tan a pecho se tomó el asunto que lo declaró "de necesidad y urgencia" en los artículos 335 y 345 del mega DNU 70/2023.

Si bien el juez Elpidio Pinto los dejó sin efecto cuando el Juzgado Federal de Mercedes avaló la medida cautelar presentada por la AFA e incluso suspendió la reglamentación de las SAD formulada por el ministro Federico Sturzenegger, la puja por las sumó un nuevo capítulo de resistencia en la Legislatura bonaerense.

Al ser consultada por este diario, la diputada Saavedra remarca que la identidad de cada club fue construida por sus socios, y que ese sentido de pertenencia "se perdería por completo" con la llegada de los capitales privados. La legisladora asegura que el espíritu de los socios, que construyeron la institución con sus propias manos, sería modificado por una empresa controlada por capitales externos, porque "desde su lógica, lo que no genera lucro es descartado". Saavedra hasta se anima a afirmar que, directa o indirectamente, el Gobierno nacional "se quiere beneficiar con la llegada de las SAD", ya que "siempre se inclina por capitales privados y extranjeros y proyectos económicos y políticos distintos al del pueblo argentino".

Asociaciones Civiles sin fines de Lucro

Más allá de que para la diputada la llegada de las SAD atentaría contra la identidad que construyeron los clubes a lo largo de su historia, Saavedra también afirma que convertir a las instituciones deportivas en empresas "reduciría el acceso al deporte". Ella pertenece al Movimiento Evita, y cuenta que en su rol de militante visitó muchos barrios, por lo que conoce, de primera mano, la importancia del rol que cumplen los clubes de barrio como sociedades civiles sin fines de lucro.



"Tienen un anclaje en el territorio y en nuestra comunidad que fortalece y sostiene el tejido social", describe la diputada, que además enumera el fomento de los valores solidarios y de compañerismo que las instituciones inculcan entre los más chicos. Ella encuadra a los clubes en la familia de las organizaciones comunitarias "que alojan y acompañan los proyectos de vida de niños y niñas de toda la provincia de Buenos Aires y del país", y que por eso son los espacios "que deben protegerse" ante la avanzada de proyectos como las SAD.

Sin embargo, el análisis de Saavedra toma otra escala, y asegura que el trabajo cotidiano debe centrarse en rechazar las distintas propuestas que impulsa el Gobierno nacional, cuyos objetivos radican en "instaurar una nueva forma de organización social", que está ligada "al individualismo, el sálvese quien pueda y a romper ese tejido social que simbolizan los clubes de barrio", según describe la diputada a BuenosAires/12.

Para Saavedra, el Gobierno nacional desarrollo políticas puntuales para "avanzar contra este tipo de organización social", que según la diputada se desarrolla sobre los valores de la solidaridad, la organización colectiva, y el acompañamiento de las trayectorias de vida de niños y niñas. Dentro de las medidas que señala, la legisladora menciona "la criminalización" de los movimientos sociales, los recortes de políticas presupuestarias de la educación y la eliminación de ministerios. Por lo descripto, la oriunda de Moreno asegura que el proyecto de ley que presentó viene a contrarrestar y a sentar posición sobre "la creencia bonaerense" acerca del rol que deben cumplir los clubes de barrio.

Como los clubes tienen un montón de actividades más allá del fútbol, esto abre la puerta a una multiplicidad de acciones cotidianas que no están destinadas a generar una ganancia. Por ese motivo, Saavedra señala que, con SAD, "cualquier deporte que no genere ingresos será descartado y dejará un montón de niños, niñas, jóvenes y adultos sin la posibilidad de practicar deporte por el simple hecho de que no les genera ningún rédito económico".

La legisladora peronista cita el ejemplo del fútbol femenino, actividad que se expandió a gran escala durante los últimos años en cada club de la provincia de Buenos Aires, y asegura que la práctica futbolística de las mujeres "se ve amenazada" si los dueños del capital entienden que no es redituable, o si sólo les importa el fútbol masculino. Sin embargo, las SAD también traen problemas en el fútbol masculino, porque al centrarse en las ganancias y los negocios del primer equipo, la mayorías de los "CEOs" no se interesan ni en las divisiones inferiores ni en la categoría Reserva, cosa que, como señala la diputada, ya se ve en el fútbol chileno. Las inferiores están vaciadas y las reservas casi no compiten, y si bien podría pensarse que sería exitoso apuntar sólo a lo profesional, desde Brasil 2014 que la selección de Chile no clasifica a un mundial.

Esta no es la primera vez que UxP empuja un proyecto contra las SAD en la Legislatura bonaerense. A principios de septiembre, la comisión de Clubes y Asociaciones Civiles de la Cámara de Diputados despachó un proyecto unificado de los peronistas Luciana Padulo, Lucía Iañez y Gustavo Pulti, para que el parlamento provincial se posicione en contra del modelo SAD. El proyecto de Saavedra ya fue despechado en comisión, y deberá seguir su camino hasta llegar al recinto.