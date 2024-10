Cristina Caamaño, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, expuso por la 750 una nueva operación de fake news encabezada por el ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, en medio del ahogo financiero a la institución educativa.



Todo empezó en un contexto en el que, después de 11 meses de Gobierno, no se depositó ni un solo peso para el funcionamiento de la universidad. Para justificar esta decisión sin precedentes e ilegal, el ministro salió a decir que el ajuste tiene su razón de ser en la cantidad de alumnos de la institución.

De esta manera, Cúneo Libarona aseguró que en los últimos tres años la Universidad de las Madres solo tuvo 16 egresados, e hizo un cálculo evidentemente intencionado donde dividió el gasto total de la alta casa de estudios por cada egresado, como si fuesen el total de la nómina estudiantil.



Más allá de esta elasticidad en los números por parte del ministro, Caamaño explicó que se trata lisa y llanamente de una mentira. “Tenemos 272 graduados, de los cuales 221 se recibieron en el instituto. Porque la universidad va a cumplir 1 año, así que obviamente no hay graduados de la universidad”, explicó.

Pero sí hay miles de estudiantes que pasaron por la antecesora de la universidad, el instituto universitario de las Madres, que dependía del Ministerio de Justicia, que en 2015 tampoco podía tener graduados porque recién empezaba.

Allí las carreras son de grado, y la más corta dura cuatro años. “Del 2015 al 2023, que fue fin de año pasado, teníamos 221 egresados, más 51 de trabajo social que tienen el título por la UnSAM, porque antes teníamos un convenio. A esto hay que sumarle 45 títulos en trámite más 32 títulos a los que no se les inició el trámite.”, explicó.

¿Por qué no se inició el trámite de los nuevos egresados? Caamaño lo explicó con contundencia: “Estos no los podemos tramitar porque desde principio de año el Gobierno negacionista de Milei no nos ha pasado el dinero”.

“Por lo tanto no han cobrado durante estos 10 meses ni los docentes, ni los trabajadores no docentes, ni tenemos gastos de funcionamiento. Tenemos muy poco personal, los que pueden bancarse el viático. Nuestra cuenta está en cero. No tenemos servicio de limpieza, nos cortaron internet por falta de pago”, relató.

Luego, finalizó exponiendo una enorme inconsistencia. El Gobierno de Javier Milei justifica el ajuste señalando que la administración dela Universidad era fraudulenta y estaba mal hecha, pero eligió como interventor a la persona que se encargaba, justamente, del manejo de los fondos.