A través de un escueto posteo en Twitter, el desdibujado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió dar por terminados una serie de acuerdos entre el Estado y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La excusa fue que los fondos que recibía la asociación constituían un "malgasto" para el Estado, al tiempo que volvió a utilizar la palabra "curro" en referencia a los derechos humanos.

“El Gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos”, escribió el ministro. No obstante, desde el Ejecutivo no detallaron en qupe constitía el acuerdo con la ONG.

"Te respondería con argumentos, que tenemos de sobra, pero como sos una persona turbia como todo el gabinete del gobierno, te diría que en primer lugar te consigas una consigna propia porque a Macri no le fue bien con esa y después que recuerdes que las Abuelas enfrentaron a la dictadura y cambiaron la historia. ¡Mirá si no van a resistir a un personaje patético como vos!", le contestó vía esa misma red social la legisladora porteña Victoria Montenegro.