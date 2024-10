El ex entrenador de Boca y de vasto recorrido por el fútbol mexicano Ricardo La Volpe afirmó que es difícil decirle que "no" al club de La Ribera en relación a la posible llegada de Fernando Gago.



Tras lo que fue la derrota del pasado fin de semana ante Belgrano de Córdoba, el entrenador Diego Martínez renunció a su cargo y el Consejo del Fútbol salió inmediatamente en busca de un reemplazante para el ex Huracán y Tigre.

Entre varios nombres que rondaron en la última semana, la directiva boquense apuntó a dos candidatos para el puesto: Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago, ambos ex jugadores del club. Sin embargo, fue el ex jugador del Real Madrid de España y entrenador del Chivas de Guadalajara por el que se avanzó y que quedó cerca de ser el nuevo director técnico de Boca.

La noticia de la factible ida de Gago a poco menos de un año de su arribo a Chivas, generó revuelo en México y fue el ex entrenador de Boca y de la selección azteca, Ricardo La Volpe, quién salió a defender la decisión del oriundo de Ciudadela: "Está difícil decirle que no a Boca. Tenemos que entender que a veces cuando vienen los técnicos de afuera no vienen por el fútbol mexicano, vienen por el dinero".

"El mercado de Argentina está abierto al mundo y muchos técnicos que empiezan en equipos grandes en Argentina, terminan en Europa. A eso voy, como técnico joven, lo veo mucho más (en Boca)", agregó quién también fue campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

Además, quién dirigió a Gago en el Torneo Apertura 2006 que perdió en un desempate ante Estudiantes de La Plata, explicó la diferencia entre dirigir al equipo de Jalisco, por el cual pasó en 1989 y 2014, y al Xeneize donde dirigió 17 partidos: "Chivas es grande, no lo discuto, pero Argentina a nivel mundial es otra cosa. Él va a Boca, si da buenos resultados, se le puede venir un mercado, no solo para Europa, sino en un futuro puede ser técnico de la Selección de Argentina".