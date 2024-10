Los directores de la consultora Bienestar Digital, Lucía Fainboim y Facundo Bianco, analizaron en la 750 el fenómeno de las apuestas online entre los más jóvenes y explicaron los principales desafíos que enfrenta la sociedad en esta materia.



Fainboim, licenciada en Ciencias de la Comunicación, señaló que parte de lo que se ve en la actualidad entre los adolescentes tiene que ver con la “crianza digital”. Esto se traduce en horas y horas frente a las pantallas y la pérdida del juego simbólico tradicional.

“Creo que debemos entender que la tecnología expresa las marcas de la época. La máquina de vapor impactó en cómo vivimos. Hoy la sociedad está en la búsqueda del rendimiento constante y no tiene tiempo”, señaló.



“Las familias necesitan entender que tienen que ocupar un rol adulto en internet, y eso no está sucediendo. Asocian la crianza con el juego, con dar consejos, poner límites y tener paciencia, pero esto no está pasando en el mundo digital”, agregó.

Por eso, consideró, la sociedad está cambiando en un momento crítico. “Vemos chicos que no pueden autorregular el uso de la pantalla. Niños de seis años que no juegan, no usan juguetes, no juegan simbólicamente”, detalló Fainboim.

Para los especialistas esto se ve muy claramente cuando surge un conflicto en el ámbito de internet. Un momento en el que, señalan, los niños se dan cuenta de que nadie los está cuidando.

“Los chicos piden límites a gritos. Es lo que nos dicen: que prohíban los sitios. No pueden autorregular el uso de estas plataformas. Como adultos, tenemos que poner esos límites. Necesitan experiencias presenciales y físicas, y con los límites esas experiencias surgen”, sumó.

Por su lado, Facundo Bianco citó el estudio "Apostar no es un juego", que relevó 9 mil casos en todo el país, y señaló que ya hay un porcentaje muy alto de chicos que apuestan. ”4 de cada 10 lo están haciendo. Los que apuestan pasan de dos a tres horas diarias en esas plataformas”, detalló.

Por eso, agregó, la intervención del Estado ya forma parte de una disputa trascendental en todo el mundo. "Tuvimos la oportunidad de conversar con legisladores y reconocer la valentía de quienes están buscando prohibir la publicidad de estas empresas multinacionales”, concluyó.