TEATRO



James Brown usaba ruleros

La vida de un matrimonio cambia cuando su hijo les anuncia que es la cantante Céline Dion. Ahora, en la clínica psiquiátrica donde lo internaron, tiene un sólo amigo: un muchacho blanco que asegura ser negro. Sus angustiados padres se cuestionan: ¿acaso ellos, los normales, no interpretan también sus papeles? ¿Su hijo está loco o eso que otros llaman locura es una forma de belleza que el mundo no comprende? En el parque de la clínica, un espacio fuera de la realidad, tiene lugar esta nueva y sofisticada comedia de Yasmina Reza (foto), la premiada autora de Art y Un dios salvaje, con adaptación y dirección de Alfredo Arias. La música original fue compuesta por Alejandro Terán. Con Marcos Montes, Claudia Cantero, Dennis Smith, Adriana Pegueroles y Juan Bautista Fernandini. Se presenta dentro del marco del FIBA. El estreno oficial será el 31 de octubre.

Viernes 18 y 25, y sábados 19 y 26, a las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $9000.

Padre Carlos Mugica (vive)

Este homenaje, a 50 años de su asesinato, conmemora la vida del Padre Carlos Mugica como testimonio inspirador y de reflexión. A través de un documental se introduce al espectador tanto en la vida, obra y muerte de Mugica, y a través de situaciones teatrales y musicales con actores, actrices y cantantes que recuerdan sus textos y oraciones, se ofrece la percepción del legado del Padre Carlos en cada barrio, en cada villa, en cada uno de los vecinas y vecinos de Buenos Aires. La dirección es de Chacho Garabal y Walter Peña, el vestuario de Flavia Pereda y la música original de Lolo Micucci. Con Víctor Laplace, Flavia Pereda, Julián Pucheta, Nicolás Repetto y Pilar Rodríguez Rey.

Domingo a las 17, en Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $6000.

MÚSICA



Oriente serrano

Album debut de Oriundo, el dúo urugayo de música pesada que en 2022 formaron Walo Crespo (batrista de Motosierra) e Iván Krisman (Iván y Los Terribles). Grabado por Nicolás Taparauskas y Juan Manuel Puñales –que también se encargó de la mezcla– es un trabajo que refleja un interés en explorar un sonido ominoso y estridente y formatos de canción abiertos y experimentales. Su repertorio sigue el hilo conductor de paisajes del Uruguay rural y costero, con referencias al trabajo de campo y a las condiciones de vida en la intemperie. “Se describen hechos históricos ficticios, misticismo descontextualizado y actividad paranormal criolla”, es como lo presentan sus autores. Y agregan: “Una meditación psicodélica desde las sierras y mirando hacia el mar”. Son nueve temas que incluyen un cover de Malísimo, el clásico de Rubén Rada, con Flor Saqueo como invitada. Atención con “Templos de arena”, lo más cercano a un hit del disco. “Rocha en agosto no es para cualquiera”, cantan, y lo mismo se puede decir de Oriundo, nobleza obliga.

Argenchinesa

Nuevo disco solista de Haien, que formó parte de Adicta como vocalista entre 2019 y 2022. Nacida en Shanghai, gran parte de su niñez y adolescencia transcurrió en el sur patagónico. Durante su carrera colaboró con Christian Basso, Benito Cerati, Shaman Herrera y Mauro Conforti, entre otros, y publicó otros dos trabajos como solista: La respuesta (2015) y Olas (2022). Combinando elementos pop, electrónicos y experimentales, en este nuevo disco Haien se sumerge un universo único de mixes y matices que revela sus orígenes. La co-produccion estuvo a cargo del pianista y compositor Ariel Polenta, y el cierre del álbum es con un cover de “Olive Tree”, con letra de la escritora taiwanesa San Mao.

ONLINE



La máquina

Suele decirse que el boxeo es el más cinematográfico de los deportes: al margen de su evidente atractivo audiovisual, los dramas del ring suelen trasladarse a la vida personal, y viceversa. La nueva miniserie de los compinches Gael García Bernal y Diego Luna, amigos desde la más tierna infancia, tiene como protagonistas a un veterano boxeador a punto de retirarse, a quien todos llaman “La máquina” (Bernal), y a su eterno manager, interpretado por Luna. Más allá de la caída en desgracia boxística, que una última pelea promete revertir, los conflicto fuera del cuadrilátero no hacen más que estallar en este drama deportivo con toques de humor costumbrista y humano. Adicciones, secretos que salen a la superficie y problemas maritales van de la mano de una crisis mayúscula: un grupo de sponsors en las sombras que piden lo imposible. Los seis capítulos, que estarán disponibles desde el miércoles 9 en Disney+, llevan la firma de Gabriel Ripstein, el hijo del gran cineasta mexicano Arturo Ripstein.

La caja azul

Netflix suele sumar series de animé todos los meses, y este octubre no es la excepción. Basada en el exitoso manga de Koji Miura, la adaptación animada también tiene como tema central el amor adolescente, en este caso representado por Taiki, un jugador de bádminton que está dando sus primeros pasos en el deporte, y Chinatsu, una chica algo mayor que él de la cual está enamorado y que, además, es la figura central del equipo estudiantil de baloncesto. Ambos asisten a una competitiva escuela privada, cuyo lema exige la máxima concentración mental para mantener el nivel más alto en el deporte. Desde luego, cuando el amor pasa a un primer plano las hazañas deportivas entran en zona de riesgo.

CINE



El hombre que amaba los platos voladores

Antes de su llegada a la plataforma de la N roja, el nuevo largometraje de Diego Lerman (La mirada invisible) se está exhibiendo exclusivamente en el cine Atlas Caballito. Se trata, como su nombre lo señala, de una aproximación ficcional a la vida y obra de José de Zer, el cronista que convirtió a las sierras cordobesas en un lugar de peregrinación gracias a sus entregas “periodísticas” sobre la visita de seres extraterrestres. Con la mimética interpretación central de Leonardo Sbaraglia, la película narra las desventuras del protagonista y su inseparable camarógrafo, el famoso Chango, mientras la puesta en escena de los informes se complica de las más diversas maneras. “Me interesaba bucear en el origen de lo que hoy solemos llamar fake news. La idea de la noticia falsa, o del show de noticias. También algo ligado a las creencias: el mito, el escepticismo, la falsedad. Porque, a fin de cuentas, es el relato de un hombre que termina creyéndose su propia historia”, declaró el realizador .

Atahualpa Yupanqui, un trashumante

“Cuando tenía ocho años, Atahualpa me sentó en su falda y me retó por estar jugando mientras él hablaba. Estábamos en el patio de la casa de mis abuelos, en una de las derivas de la relación de mi padre con Yupanqui. Treinta años después, el fruto de esa relación me puso frente a un centenar de cassetes, cintas abiertas, beta, u-matic, fílmicos, cartas, postales que fueron de Atahualpa y en muchos casos sobrevivían a décadas de ostracismo”. Con esas palabras, el cineasta Federico Randazzo Abad describe el origen de su documental sobre el gran músico nacido en Pergamino, uno de los grandes folcloristas de la historia, a más de treinta años de su muerte. El film puede verse en el Cine Gaumont.

TV



Witness for the Prosecution

Son apenas dos capítulos, pero la miniserie de la BBC protagonizada por Kim Cattrall (la Samantha Jones de Sex and the City) y Billy Howle (Dunkerque) adapta sin estiramientos el clásico cuento y obra teatral de Agatha Christie, ya llevados al cine en la famosa versión de Billy Wilder con Marlene Dietrich, Tyrone Power y Charles Laughton, conocida en nuestro país como Testigo de cargo. Como sabrá el lector y/o el cinéfilo, la historia comienza con un sanguinario asesinato en una lujosa casa londinense. No hay demasiado misterio: quien muere es la hermosa viuda Emily French y la evidencia señala sin contemplaciones a Leonard, un muchacho que aparentemente sedujo a la mujer para que le deje legalmente todas sus fortunas. Desde luego, las cosas nunca son como aparentan serlo en las historias de la gran escritora británica, y será la misión de Mayhew, un abogado venido a menos, defender al acusado contra vientos, mareas y toda clase de pruebas.

Jueves a las 21 y repeticiones, por Film & Arts.

Devuélveme los tápers

El nombre del ciclo es, de por sí, bastante excéntrico, pero su contenido vuelve a las fuentes de la pasión por compartir un buen plato de comida. Así se autodefine el programa de El Gourmet: “Las personas que cocinan para otros lo hacen básicamente para dar amor. Ese amor muchas veces va dentro de un táper y en esta serie conoceremos historias de recetas que van de una casa a la otra”. Alejado así de la alta cocina y los sabores sofisticados, tres cocineras y tres países –Argentina, Colombia y México– son la base de un recorrido por recetas caseras y sus hacedores, siempre dispuestos a compartir las comidas con aquellos más cercanos (y no tanto).

Martes a las 20 y repeticiones, por El Gourmet.