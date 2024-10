Los empresarios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) hicieron borrón y cuenta nueva con el presidente Javier Milei. A pesar del desplante del año pasado -cuando el entonces aspirante a la presidencia, invitado al panel sobre la visión de los candidatos, los acusó de ser un "reducto de Juntos" y organizó a la misma hora en que disertaba Patricia Bullrich un contracoloquio con 75 empresarios en un rooftop bar a unos minutos del hotel Sheraton-, se encargaron de elogiar públicamente algunas variables troncales del plan del gobierno como la reforma laboral plasmada en la Ley Bases, y el gasto público equilibrado. El presidente cerrará la edición número 60 del Coloquio que anualmente reúne a la cúpula empresarial argentina en la ciudad de Mar del Plata.

En una conferencia de prensa en la previa del evento que se desarrollará el próximo 16, 17 y 18 de octubre, el presidente de IDEA y socio de PwC Santiago Mignone celebró que varias de las propuestas que pasaron en los últimos años por los Coloquios hoy se están implementando con medidas concretas: “Pusimos el foco en la generación de empleo con ideas que ahora vemos plasmadas en parte en la Ley Bases. También insistimos en la importancia de un gasto público equilibrado, algo que el actual Gobierno tiene como prioridad. Y en el tema fiscal, hemos puesto sobre la mesa la pérdida de competitividad que genera el entramado tributario en los bienes y servicios que se producen en nuestra economía”, aseguró.

El programa oficial anuncia que los platos fuertes se llevarán a cabo el primer y el último día (miércoles y viernes). La primera jornada cerrará con la exposición del ministro de Economía Luis Caputo a las 18:35; mientras que el viernes será el turno de la visión del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que disertará sobre "La necesidad de liberarnos del Estado" a las 9:35. Pasado el mediodía, Javier Milei cerrará el evento. Consultados por PáginaI12, desde Presidencia aún no quieren adelantar la linea del discurso.

Bajo la consigna "Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener", además de Milei, Caputo y Sturzenegger, pasarán por el escenario dos funcionarios más del gobierno: Julio Cordero, Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y Laura Jure, Ministra de Desarrollo Social y Promoción de Empleo. Entre los empresarios expositores, se destacan algunos apellidos como Perez Companc, presidente de Molinos, Molinos agro y Pecom; Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina; Nicolás Braun, gerente general de Supermercados La Anónima; y Andres Cavallari, CEO de Raizen Argentina. El panel de la visión de los gobernadores se encuentra aún a confirmar.

Para decir presente los más de mil asistentes pagaron la matrícula del evento, de 1.400.000 pesos para socios y 3.000.000 de pesos para no socios de Idea, monto que no incluye alojamiento ni traslado pero sí las cenas y los coffe breaks con sandwiches de panes de diferentes colores y fiambres varios. El año pasado, la inscripción para socios estaba en 350.000 pesos y 600.000 pesos para no socios, un 300 y 400 por ciento menos, respectivamente. En IDEA remarcaron la matrícula más de 150 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual de 237 por ciento hasta agosto.

Como todos los años, los empresarios presentaron las propuestas que desarrollarán durante las tres jornadas del coloquio. En primer lugar, subrayaron la importancia de estabilizar la macroeconomía, establecer reglas claras y adaptarse a los cambios del comercio internacional. También propusieron alentar la competitividad a través de la innovación y la formación de capital humano. En cuanto al empleo, plantearon la necesidad de reformar el marco laboral y reducir el costo laboral no salarial, promoviendo la capacitación en nuevas habilidades. Además, destacaron la inclusión digital y educativa como pilares de una Argentina sostenible. Para impulsar el crecimiento, propusieron mejorar la eficiencia del Estado y respetar la propiedad privada. Finalmente, plantearon reformas fiscales para eliminar impuestos distorsivos, ampliar la base tributaria y simplificar el sistema impositivo.



Otra oportunidad

A pesar de que la web confirme la presencia de Milei, PáginaI12 chequeó con el equipo de presidencia, que aseguró que el presidente viajará el 18 de octubre en el avión presidencial. La doble confirmación surge del contraste con el año pasado. El presidente había sido invitado como parte del panel "la visión de los candidatos", en el segundo día de la jornada. En ese momento, ni siquiera respondió formalmente su invitación, aunque desde su entorno aseguraban a periodistas que no asistiría porque consideraba a IDEA "un reducto de Juntos".



En 2022, los patrocinadores del evento tenían la posibilidad de un almuerzo exclusivo que podían elegir entre Javier Milei, Roberto Lavagna, Carlos Melconian, Patricia Bullrich y Facundo Manes. En ese entonces, muchos lamentaron quedarse afuera del del Presidente porque, junto con el de Patricia Bullrich, doblaron el número de inscripciones que tenían previsto.



"Es una cañita voladora", aseguraba a PáginaI12 el dirigente de una Cámara sobre el presidente, "lo invitas y no sabés con qué te va a salir". IDEA eligió, igual, confiar.