En un plano cerrado, iluminada por una lintera y dentro de un túnel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subió a sus redes un video que, si bien parecía el trailer de una película de terror, era la celebración de la detención de la "banda de los uruguayos". Así se refirió al grupo que intentó robar el Banco Macro de San Isidro a partir de la construcción de un túnel de 150 metros que fue descubierto por un repartidor.

Agachada y agitada dentro de túnel, Bullrich describe con entusiasmo la "ingenieria" montada por el grupo "con una gran inversión", destaca en el breve video. La inversión no es productiva ni llegó gracias al Régimen Especial de Grandes Inversiones (RIGI) votado con la Ley Bases sino la prueba del robo que pretendieron montar el grupo integrado por tres uruguayos y un argentino, a partir de a construcción de un túnel de 150 metros de largo y cuatro de ancho: una remake del Robo del Siglo.





Bullrich hizo público el video tras conocerse la noticia de que las autoridades de Uruguay entregaron este jueves en suelo argentino a Nicolás Carpani Romero, acusado, junto a dos uruguayos y un argentino, de integrar la banda que construyó el túnel. En la edición del video, entre las escenas de la ministra jugando a través de la excavación, se ven las primeras imágenes de Carpani, quien llegó el jueves por la noche vestido con una campera naranja y proveniente de Montevideo.



Desde allí se espera también la deportación de su cómplice, el líder de "La Banda del Parque" de la barra brava de Nacional de Montevideo, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, quien fue capturado en su casa del barrio de Colón por la Policía de Uruguay. Mientras que Carpani fue detenido por Interpol luego de ser identificado por las huellas levantadas en un viejo taller mecánico que alquilaron los delincuentes desde donde comenzaron a construir el túnel.

La Policía uruguaya también detuvo a Leonardo Cazanave, de 47 años y con antecedentes penales, en el balneario de San Luis. El cuarto detenido es argentino y fue capturado por la Policía Bonaerense a mediados de agosto en Villa Paranacito, Entre Ríos, señalado como el responsable de cruzar en lancha a los miembros de la banda hasta tierras uruguayas.

"Por suerte no pudieron", celebra Bullrich sobre el asalto frustrado y las últimas acciones en las que no intervinieron directamente las fuerzas federales que ella conduce. La suerte fue clave en el caso, ya que quien descubrió el túnel no fue la Policía sino un repartidor que notó, al estacionar su camioneta, que de entre el adoquinado salía una vara metálica.

Tras dar aviso a personal de seguridad del banco, agentes de la Comisaría 1ª de San Isidro llegaron al lugar para inspeccionar lo que había encontrado el repartidor. Cuando los efectivos policiales extrajeron la varilla metálica, descubrieron que no era la única enterrada en el lugar y encontraron que estaba conectada por tramos por un largo de aproximado de tres metros. Así los agentes pidieron la intervención de las autoridades de la DDI de San Isidro y del fiscal de turno, mientras que se reforzó la seguridad en el área.