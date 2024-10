El gobernador Maximiliano Pullaro no va a encuadrar a todos los diputados nacionales del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, de cara a la votación del miércoles para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto del presidente Javier Milei. “Nosotros vamos contra el veto, desde luego”, dijeron en el entorno del mandatario pero en referencia a los legisladores del radicalismo. Esta coyuntura ratifica que el acuerdo frentista funciona de manera aceitada en Santa Fe -nadie internamente critica o disputa poder a Pullaro en la provincia- y hay libertad de acción a nivel nacional respecto de los posicionamientos frente a la salvaje política del gobierno. Radicales, socialistas y macristas no pusieron reparos a la hora de votar la polémica reforma previsional en Santa Fe, pero casi nunca unen posiciones en el Congreso de la Nación y pertenecen a distintos bloques. Así es y así será.

Claro que Pullaro tiene un posicionamiento firme sobre el financiamiento universitario, pero otra cosa es expresarlo públicamente. Tímidamente, algunos de sus funcionarios radicales se manifestaron en redes sociales, para celebrar el discurso en el acto en la masiva marcha en Buenos Aires, de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández Piccoli, dirigente de Franja Morada. Pero no hubo muchos miembros del gobierno provincial en las marchas de Santa Fe y Rosario, como tampoco estuvo el intendente Pablo Javkin, histórico dirigente estudiantil.

Pero no es sólo Pullaro, en general los gobernadores esquivaron este tema para enfrentar al gobierno y se sienten más cómodos en la pelea de otros tramos de agenda en los que tampoco cosecharon éxitos ante un gobierno nacional que los ignora olímpicamente porque sabe que la presión máxima del ajuste opera sobre las provincias argentinas cuyas miserias son el reflejo del promocionado superávit fiscal.

“¿Por qué no habla con (Gabriel) Chumpitaz que se la pasa diciendo maravillas del gobierno de Pullaro?”, chicaneó al gobernador el jefe de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. La referencia al diputado del PRO es porque fue el primero en la provincia en decir públicamente que apoyaría el veto presidencial sin esperar la orden de Mauricio Macri que sigue demorada. Chumpitaz ya formó parte del pelotón de 87 “héroes” que rechazaron la movilidad jubilatoria y fueron agasajados con un asado por Milei en Olivos. Pensar que su familia vino de Perú a estudiar Medicina en la gratuita Universidad Nacional de Rosario. Los diputados nacionales de Santa Fe del PRO Germana Figueroa Casas, José Núñez y Verónica Razzini, esperan la decisión de Macri al igual que Luciano Laspina y Alejandro Bongiovanni.

La provincia, con sus tres universidades públicas, vivió intensamente el debate que ratificó que la educación superior pública y gratuita es uno de los grandes acuerdos democráticos de esta sociedad fragmentada. Así lo mostraron las manifestaciones en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Se reflejó en la sesión del jueves en diputados provinciales donde la legisladora del PRO Ximena Sola reivindicó las marchas “por causas nobles” pero lamentó que en muchos sentidos “se haya politizado” dijo en referencia a la fuerte presencia del peronismo y los partidos de izquierda. Ahí pidió la palabra el diputado del peronismo Marcos Corach. “Abrazo la política como vocación desde hace mucho tiempo y la defiendo. Lo raro es tener que defenderla acá adentro”, dijo en el recinto. Y continuó diciendo que le preocupa “la imitación de un discurso peligroso como el del presidente” y que en lugar de discutir cuestiones de fondo “se empiece a demonizar a los actores diciendo que los docentes universitarios son vagos, como aquí se dice de nuestros maestros”.

Desbande peronista

No cayó para nada bien la reunión de esta semana de seis intendentes peronistas de Santa Fe con el ministro del Interior y Jefe de Gabinete Guillermo Francos (ver foto). El pelotón de “líberos” del PJ lo encabezan dos jefes comunales importantes: Roly Santacroce de Funes y Enrique “Enri” Vallejos de Reconquista. Son los que armaron el encuentro al que también asistieron Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán) y Marcelo Andreychuck (San Cristóbal). Según señalaron, Adrián Maglia de Granadero Baigorria no pudo asistir pero acuerda con la movida.

Los intendentes dieron con esta foto dos mensajes que no pasaron desapercibidos: El primero para el gobernador Pullaro del que hablan pestes y sufren el frío de una relación inexistente. “Ya me reuní con funcionarios del gobierno nacional pero en diez meses no pude lograr que me atienda el gobernador”, dice Santacroce para que lo escuchen todos. El segundo mensaje es para el peronismo orgánico que sabe que no contiene a estos jefes territoriales desde el momento en que decidieron autoexcluirse de la normalización partidaria que encabezó el senador Armando Traferri con el Movimiento Evita, La Cámpora y La Corriente de la Militancia, además de otras agrupaciones de menor predicamento. El senador Marcelo Lewandowski tampoco se encuadra aquí ni tampoco el exgobernador Omar Perotti.

Hay un denominador común a todos los alcaldes y es la necesidad. Por los recursos provinciales y nacionales, estos funcionarios que ponen la cara todos los días frente a los vecinos, sienten que otros juegan con sus destinos políticos. Y ahí es donde aparece la búsqueda de otros proveedores que también tengan otras necesidades.

Una fuente del PJ cuenta que Perotti le había dejado al intendente Vallejos fondos para comprar una retro excavadora. Cuando asumió Pullaro ese dinero se usó para comprar la máquina pero para la dirección de Vialidad Provincial. Señalan ahora que Francos le volvió a dar ese dinero para esa misma maquinaria al intendente de Reconquista pero a cambio le pide que trabaje en el armado de listas comunes con La Libertad Avanza. Uno necesita una retro excavadora, el otro necesita territorio.

Santacroce ya había sido mucho más directo cuando manifestó que no se sentía contenido "por este peronismo santafesino" y pidió "explorar alianzas más amplias". Después de esa afirmación compartió el acto del 20 de Junio en Funes con la diputada libertaria Rocío Bonacci, la misma que cobró cierta notoriedad por integrar la comitiva que visito a Alfredo Altiz en la cárcel junto a otros genocidas. Aunque aseguró que la llevaron engañada.

Después del encuentro con Francos en la Casa Rosada, el intendente de Funes ratificó su pragmantismo. “Yo me junto con el diablo para solucionarle los problemas a la gente. Lo otro es política barata”, dijo Santacroce en declaraciones a Letra P para señalar que “no vinimos a hacer un acuerdo político con La Libertad Avanza, vinimos a hacer gestiones”. Aseguró que “no hubo ningún tipo de charla de materia política, aunque no quiere decir que no la haya en el futuro”. Bien claro.