La arquitectura es un lenguaje icónico, una ciencia funcional y a veces también un arte con una estética de alto vuelo subjetivo que rompe estándares. Por esto tiene sus festivales que la celebran, la estudian y la premian como la 19° Bienal Internacional de Buenos Aires que comienza este miércoles del 9 al 13 de octubre –aunque hay actividades todo el mes-- en varias sedes con el Faena Art Center como la central: allí habrá entrada libre y gratuita al foro de conferencias internacionales y a la exposición principal enfocada en la sustentabilidad, el medio ambiente y las nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura y al “diseño de una dimensión urbana y humana de las ciudades”.



La primera Bienal porteña de arquitectura se hizo hace cuatro décadas y hoy es un evento internacional con peso propio –junto con las de San Pablo y Venecia-- que convocará a 40 conferencistas de 25 ciudades del mundo.

Las actividades y exposiciones serán en 15 sedes culturales asociadas como CCBorges, CCK, Fundación Larivière, Proa21 y Arthaus, incluyendo un circuito a cielo abierto en Puerto Madero con intervenciones públicas de arte, diseño y arquitectura como una exposición de dibujos del libro Puerto Madero a mano alzada que van desde 1929 a 2022.

En la Bienal hay 49 estudios invitados y 72 proyectos seleccionados por convocatoria abierta a los premios por 6 categorías, más el Premio Santander de Arquitectura Sostenible, el Premio Hydro y el Gran Premio Bienal.

Por toda la ciudad

En el Centro Cultural San Martín está la exposición Modernidad al centro que recorre distintos espacios del edificio para conocer en profundidad su historia como emblema del modernismo internacional de los años ´70. Se visita todo el mes de octubre de miércoles a domingo de 15 a 21hs.

El lunes 7 de octubre a las 11 a.m. se inaugura en Arthaus –Bartolomé Mitre 434-- la exposición ¡Siempre moderno! Berlín y sus calles curada por Ulrich Brinkmann y Vladimir Belogolovsky. La muestra presenta diez propuestas urbanas --ocho para Berlín y dos para Potsdam-- por los principales arquitectos alemanes de vanguardia. La exposición estará hasta el 28 de octubre. El mismo día a las 18 horas en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes –F. Alcorta 2270— el evento Celebrando a Rafael Viñoly homenajeará al gran arquitecto uruguayo: Miguel Jurado entrevistará al hijo y continuador, Román Viñoly.

Al día siguiente en la célebre Casa Curutchet de La Plata –única obra en Argentina de Le Corbusier— se inaugura la exposición “Hacia una arquitectura: Cinco puntos”, producida por el curador y crítico neoyorquino Vladimir Belogolovsky. Allí se yuxtaponen obras de los fotógrafos de arquitectura Roland Halbe y Nic Lehoux, y de los arquitectos Christoph Hesse y Nikoloz Lekveishvili. Sus fotos y bocetos se combinan con citas del libro seminal de Le Corbusier Hacia una arquitectura. La exposición estará hasta el 21 de octubre y se visita jueves, viernes, sábados y domingos de 13 a 17 hs.

En el Centro Cultural Borges --del 9 de octubre al 15 de diciembre-- estarán las muestras: Sabia Madera. 30 años de visiones e innovaciones en la arquitectura en madera, de la Universidad Aalto de Finlandia; y otra llamada ¡Imagine tener una relación con un edificio! . Esta explora los nuevos significados, expresiones y formas de experimentar los edificios social, material y emocionalmente, comisariada por Belogolovsky.

Conferencias de arquitectura

En el Faena Art Center de Puerto Madero el 9 de octubre comenzarán las actividades desde la mañana hasta la noche: serán conferencias internacionales y entrevistas con el español Carlos Ferrater, Vladimir Belogolovsky, Nic Lehoux y el Nikoloz Lekveishvili. El mismo día a las 20:45 se inaugura la exposición al aire libre junto al Puente de la Mujer con un concierto público de compositor Martín Bauer, ex director del Centro de Experimentación del Teatro Colón.

El viernes 11 de octubre a las 20 hs habrá una caminata urbana a cargo de la Cátedra Walter Gropius FADU-UBA titulada DUCTO MOVIL, un trazo. Será desde el Faena Art Center al Dique 3 de Puerto Madero.

El cine se complementará con la arquitectura el día de la apertura de la Bienal --miércoles 9 de octubre a las 9.20 am-- en el Faena Art Center con el documental sobre el arquitecto catalán Carlos Ferrater, a quien luego se entrevistará. Ese mismo día 11 a.m. habrá allí una conferencia de Aparna Dhareshwar, arquitecta directora de sP+a, Sameep Padora and Associates, un estudio hindú que investiga el uso de materiales locales y alternativos, técnicas de construcción tradicionales y sensibilidades modernas. La conferencia cuestionará la posición regionalista y sus limitaciones, dada la naturaleza del mundo interconectado. Y ese mismo día a las 17 hs. dará una conferencia Philip F. Yuan, arquitecto chino fundador de Architectural Digital FUTURES para fomentar la investigación teórica y científica del diseño computacional y la fabricación robótica.

El jueves 10 de octubre a las 10 am. en el Faena Art Center el arquitecto alemán Ulrich Brinkmann dará la conferencia Adiós a la ciudad del coche: Sugerencias para las calles berlinesas del mañana. Su planteo es que la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y el modelo de ciudad favorable al automóvil condujeron a un diseño urbano en el que la fluidez del tráfico motorizado era la principal preocupación de las decisiones urbanísticas. Durante años se ha debatido una revisión de este modelo, pero poco se ha hecho. Sin embargo, el cambio climático aumenta la necesidad de repensar el espacio público en Berlín.

En el Centro Cultural de España –Paraná 1159-- el viernes 10 de octubre a las 17 hs la catalana Dafne Saldaña Blasco --Doctora en Estudios de Género, arquitecta y urbanista-- dará la conferencia Otras arquitecturas. género, codiseño y vida cotidiana: propone una introducción a la arquitectura y el urbanismo feminista desde el marco conceptual y metodológico con casos prácticos que ilustran cómo la perspectiva de género se puede llevar a la práctica desde el diseño de espacios.