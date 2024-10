La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concretó el primer paso para la fusión con La Libertad Avanza y busca que se extienda a todo el PRO. Lo hizo en la Provincia de Buenos Aires, donde había roto los bloques de la Legislatura luego de una primera escaramuza con Mauricio Macri. No obstante, por el momento, la acción no se extenderá al Congreso Nacional, según confirmaron a este diario desde el sector de diputados nacionales que responden a la funcionaria. Prefieren quedarse en el bloque que conduce Cristian Ritondo y presionar desde adentro para que se forme un interbloque. Así, busca también operar en cada votación para que se haga la voluntad del presidente Javier Milei. En su rol permanente de ser la espina en el costado de Macri, Bullrich toreó al expresidente para que se defina a favor del veto a las universidades.



Por supuesto, desde el sector de Macri no dejan de recordar que Bullrich se olvidó de algunas de sus promesas de campaña sobre las casas de altos estudios.



Empieza en provincia

Finalmente Bullrich consiguió fusionar su bloque de Diputados y Senadores con el de La Libertad Avanza la semana pasada. Era un bloque que ya se había escindido del PRO, y que se llamaba "PRO Libertad", como un anticipo de lo que se venía. La ruptura llegó después de que Macri mandara a descabezar el PRO bonaerense, que controlaba Bullrich y, tras un rápido procedimiento electoral, ubicó al frente a Ritondo. La ministra de Seguridad contestó separando a los suyos.

El motivo que esgrimió Macri para lanzar su avanzada sobre el PRO bonaerense fueron las fotos que se sacó Bullrich con Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en el territorio bonaerense. Justamente, fue el mismo dirigente que anunció la fusión. “Esta unidad en la acción tiene un solo fin: que los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sean parte del país de la libertad que construye el Presidente”, dice el comunicado que firmaron los integrantes del PRO Libertad y los de La Libertad Avanza, que ahora son un solo espacio.



A nadie se le escapó que ese acuerdo se firmó en la Casa Rosada y que allí se tomó la foto de la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que también es la titular del sello libertario a nivel nacional; el presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja; la ministra Bullrich; los jefes de las bancadas libertarias, Agustín Romo y Carlos Curestis; y sus pares del bullrichismo, Florencia Retamoso, y Daniela Reich. Esta última -pareja del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela- era la presidenta del PRO Bonaerense antes de que Macri lo hiciera estallar.



La consagración del armado no ocurre ahora por casualidad. Luego del acto del Parque Lezama, donde Karina Milei se presentó como presidenta de LLA, la dirigente piensa ir concretando alianzas en todo el país. Que la primera le duela a Macri solo es miel para sus labios.



Además de Retamoso, el PRO Libertad tiene otras cuatro bancas que están representadas por Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Fernando Compagnoni y Oriana Colugnatti. De esa manera, el nuevo espacio cuenta con 12 bancas que podrían sumar la decimotercera si se concreta el acuerdo con Guillermo Castello, que en la práctica vota con el mileísmo. El dato de no es menor, ya que el PRO macrista tiene exactamente la misma cantidad de votos en la Cámara Baja provincial.

Esta fusión, por el momento, no se trasladará al Congreso nacional, donde Damián Arabia y otros diputados que responde a Bullrich votan con el oficialismo pero, de momento siguen en el bloque del PRO. No es aún el tiempo de romper. Según comentaron a este diario, esos dirigentes ahora son más útiles a Milei como topos dentro del partido de Macri. El expresidente así lo sabe y excluye a Arabia de todas las invitaciones a reunirse de la cúpula del PRO, pese a que él formalmente ocupa un cargo en esa conducción. Esa guerra fría continuará un tiempo más.



Sin Código

Bullrich, no obstante, no pierde oportunidad para cuestionarlo a Macri en público, con los comentarios más irritantes que pueda encontrar. El último tema que encontró fue el de las universidades: “Hoy leí que Macri estaba pensando si está a favor o no del veto a la ley de Financiamiento Universitario. Si votaste en contra de esa ley , ¿por qué te ponés a dudar?”, lo cruzó.



“No lo tengo bloqueado a Macri en el celular, pero hace un tiempo que no hablo”, avisó. Y lo volvió a aleccionar: “Necesitamos que todo aquel que quiera un cambio de fondo se comprometa y que no dude o empiece a tener miedo”, sostuvo la funcionaria. “Porque decir ‘esto lo apoyo’ y ‘esto no lo apoyo’ es una especulación. Votaste en contra de la ley de aumento a las universidades y ahora no sabés si apoyás el veto. Votás y no vetás; es como ridículo”, le marcó.



Además, lo trató de cobarde o de tibio: “Macri y Milei se diferencian en un tema de personalidad. Con Macri, que trabajé cuatro años, tuve muchas posibilidades de hacer cosas, pero había cosas que no las pude hacer. Había miedo de enfrentarse a los movimientos sociales".

Hace una semana, le hizo algo peor. Lo acusó de tener un contubernio en la Legislatura para aprobar una cláusula que beneficiaba a los encargados de edificios en el proyecto del Código Urbanístico. Esto llevó a que la iniciativa tuviera que ser modificada y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quedara offside por una presión dentro de su propio bloque.



"Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Juan Pablo Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende. Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte", le arrojó Bullrich a Mauricio.



Antes, Macri le había dicho: "Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir".

La relación no tiene retorno.

Pero esto no se quedó ahí. En su última reunión en la Casa Rosada, Cristian Ritondo reclamó por estos ataques contra Jorge Macri. Desde la Rosada no tuvieron respuesta. El enojo del expresidente no se terminó, como lo hizo saber su sombra, Fernando De Andreis: "Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza".

El escorpión tendría la forma de Santiago Caputo, presumen algunos. Para otros, es Bullrich.