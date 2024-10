Newell’s y Lanús protagonizaron un partido de descenlace insólito. La Lepra no se impuso en nada en el juego. Por el contrario, el granate controló el partido con autoridad y relegó al rojinegro a un rol secundario. Pero ganó Newell’s. Por un gol extraordinario de Matko Miljevic en tiempo de descuento, con zurdazo al ángulo cruzado desde fuera del área. Aunque antes el árbitro le concedió a la Lepra un penal inexistente del arquero Losada a García. Newell's se quedó con tres puntos que necesitaba con urgencia pero hizo un partido para seguir preocupado por el juego y aumenta dudas sobre el futuro.

Nada de lo que planificó Lunari para Newell’s se concretó ayer en el Coloso del Parque. En el juego, Lanús fue dominante con la pelota y agresivo posicionalmente, siempre parado en campo rojinegro. El reparto de la pelota fue parejo pero la Lepra no progresó nunca en cancha y así fue como todo el primer tiempo se le escapó sin que el equipo genere una ocasión de gol para sus delanteros. Hubo dos remates al arco de Losada y fueron de jugadas generadas por Silvetti, el único que tuvo atrevimiento.

Para peor en defensa Newell’s volvió a ser vulnerable. Macagno le desvió un remate a Moreno, al definir solo frente al arco, y Bou lo perdió en acción muy propicia con disparo alto sobre el área chica. Lanús dispuso de situaciones claras para encontrar la diferencia. Los problemas del equipo de Lunari estuvieron en el medio campo, donde los volantes no generaron pases ni jugaban al espacio vacío. Todo era desconcierto. Sin Ever Banega no hay generación de juego colectivo.

Lunari hizo cambios en el entretiempo ante la fallida puesta en escena con Juan Méndez y Carabajal. Incluyó a Cardozo y Altamirano. Pero el equipo se mantuvo pasivo en el juego y Lanús llegó a la merecida ventaja en una jugada donde Moreno recibe solo sobre el área chica en un pase de Carrera para definir cruzado. El descuido defensivo fue grosero y el diez granate remató con comodidad.

A pesar de no tener ningún argumento en su juego, Newell’s lo empató. Espinoza le cobró penal a Losada por tocar con la rodilla a García en una pelota que el arquero gana por lo alto con total autoridad y el delantero leproso propicia el choque. Todo Lanús protestó pero Ramírez lo igualó con derechazo cruzado y alto desde los doce pasos. La visita se desanimó algunos minutos con lo que hizo el árbitro. Y Lunari intentó despertar al equipo con el ingreso de Miljevic. Lo hizo en parte. El volante tuvo movilidad y creó el único remate al arco con un derechazo apenas desviado sobre la puerta del área. Pero el equipo siguió parado en su propia área sin poder interrumpir el circuito de pases de Lanús. Y cuando la visita aún insistía por encontrar el gol del triunfo, Miljevic sacó un zurdazo cruzado al ángulo desde 35 metros para dale a la Lepra un triunfo que ya nadie esperaba ni exigía.

2 Newell’s

Macagno 7

Méndez 5

Velázquez 5

Salcedo 5

Martino 4

Silvetti 5

Carabajal 4

Juan Méndez 4

Tomás Pérez 5

García 5

Ramírez 5

DT: Ricardo Lunari

1 Lanús

Losada 6

Cáceres 6

Izquierdoz 6

Nery Domínguez -

Soler 5

Gonzalo Pérez 6

Boggio 6

Salvio 5

Moreno 7

Correra 6

Bou 6

DT: Ricardo Zielinski

Cambios: PT: 36m Peña Biafore por Domínguez (L). ST: Desde el inicio Cardozo por Juan Méndez y Altamirano por Carabajal (N), 19m Miljevic por Ramírez (N), 26m Torres y Aquino por Bou y Carrera (L), 29m Juárez por García (N), 35m Díaz y Acosta por Moreno y Boggio (L), 41m Chiaverano por Silvetti (N).

Goles: ST: 8m Moreno (L), 18m Ramírez (N) y 47m Miljevic (N).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso Marcelo Bielsa