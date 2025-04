Fue campeona argentina en 2021 e iberoamericana en 2023 de triatlón "media distancia". Además, participó en otras carreras organizadas en Hawái, México, Finlandia, Estados Unidos, Francia y Sudáfrica. Este año va por un "ultra desafío". Madre y docente, de 43 años, será la primera argentina en el UB515 Ultraman Brasil, el Campeonato Sudamericano de Ultra Distancia que tendrá lugar en Ubatuba, del 11 al 13 de abril próximos.

Desde hace 11 años compite en tríatlones, circuito que une la natación, el ciclismo y la carrera a pie. De adolescente, Minaglia comenzó a nadar por indicación médica en el Club Independiente de Escobar (CAI), ciudad de la que es oriunda. Tiempo después, una crisis personal, la llevó a retomar natación, subirse a la bicicleta y probar con una "carrera cortita". Hoy está convencida de que el triatlón "es su mejor compañero y aliado" para autosuperarse.

En el UB515 Ultraman Brasil se recorren 515 km en 3 días. La primera etapa consistie en nadar en aguas abiertas (10km), la siguente subirse a la bicicleta y pedalear (421k) y la última, correr (84,4 km). La exigencia requiere un gran trabajo físico y mental para cumplir los objetivos, y un entrenamiento previo de 30 horas semanales al mes, carga que desciende en las jornadas previas a la competencia. De todo esto habló la triatlonista en esta charla en exclusiva con Página 12.

–¿Que significa para estar inscripta en UB515 Ultraman Brasil?

–Significa mucho. Por un lado, porque no es para todo el mundo: hay que tener experiencia en carreras de larga distancia. Y, por otro lado, para mi es un gran desafío porque a finales de 2023 había decidido no volver al triatlón. Pero en mayo del 2024 se me pasó la idea por la cabeza y comencé a buscar información.

El UB515 de Brasil celebra su edición número 12, representando a la marca Ultraman, originaria de Hawai. La mayoría de los inscriptos son brasileños aunque también los hay de la India y México, entre los 43 participantes. Por su parte, Argentina tiene dos representantes: Ezequiel Barraguirre y Minaglia, la número 40 del listado. Si bien este deporte nació entre hombres, en la actualidad convoca también a las mujeres. "En comparación a ellos, nuestra participación es baja, porque no supera el 30 por ciento, pero aumentó muchísimo", dice la triatolinista.

–Sos la única argentina que se anima a un Ultraman, ¿Cómo lo vivis?

–Con mucha motivación. No conozco a ninguna argentina que le haya hecho frente a un Ultraman (se ríe). Tuve entrevistas con los organizadores para que me conocieran y chequearan mis marcas anteriores. Me aceptaron y luego me inscribí. Es una prueba superior porque hay que tener alcance mental, emocional y mucha paciencia.

–¿Qué nivel tiene el Ultraman?

–Un nivel incomparable porque son entre 9 y 11 horas de competencia, sin parar. Requiere otro tipo de entrenamiento y preparación, en donde la experiencia anterior, sirve un montón.

–¿Cómo se logra la preparación física para este campeonato?

–En el Ultraman, la frecuencia cardiaca debe ser baja porque son tramos largos . Por eso la rutina es diaria Aprovecho a la mañana temprano, al mediodía y según cómo se presente la jornada, a la tardecita completo el esquema. No hay cortes en los fin de semana, sólo se disminuye la carga.

La triatlonista que además es profesora de educación física, no está catalogada como profesional, ni es federada (condición que le permite anotarse en cualquier tipo de carrera). Por lo tanto, cada vez que se presenta a una competencia es para ella una inversión personal, más allá del aporte que le hacen algunos sponsors como la marca deportiva Adidas. "Este no es un deporte de grandes auspiciantes, generalmente es por canje", señala.

–¿Tuviste todo lo necesario para entrenar?

–Comencé entrenando con una bici que no era acorde para lo que yo necesitaba porque un año atrás había vendido la mía, cuando creía que no volvería a los triatlones. Por suerte, en esta última etapa pude comprarme una que sí estará al nivel de competición para los 430 kilómetros que tengo que pedalear. Otro aspecto que considero a favor es que conté con entrenador, nutricionista, médico, deportólogo y masajista desde el primer momento y gracias a Dios me pude comprar los suplementos nutricionales para estar bien en la competencia.





–Falta una semana para la carrera ¿te visualizás en el podio con la bandera argentina?

–Me encantaría. Para mi, cruzar la línea de llegada con la celeste y blanca, colgada en la espalda, siempre es un orgullo. Más aún si estoy acompañada por mi hijo y mi familia.

La versarilidad de Minaglia se seguirá poniendo a prueba no sólo en el Ultraman. También fue elegida para participar en "El juego ya empezó" (América TV) un reality de destreza y desafíos físicos que se está grabando a orillas del río Paraná de las Palmas, en la localidad de Escobar.