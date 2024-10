Abanicos del orgullo y corazones pintados con glitter en las caras, tacos altos, medias de red, top, cintas de cuero negras, carteles hechos a mano, vinchas de flores, o del arcoiris, transparencias, colas al aire, torsos desnudos. Fiesta y denuncia. "Los discursos de odio avalados por el gobierno nos matan", era una de las tantas pancartas hechas a mano. Desde la carroza Yarará, una de las animadoras del baile colectivo, a las 6 de la tarde, la avenida Pellegrini parecía un mar de colores, baile y denuncia. Más de 100 mil personas marcharon ayer a lo largo de más de diez cuadras (en Pellegrini, por primera vez, se ocuparon las dos manos) con columnas y carrozas, en la 18° Marcha del Orgullo que realiza Rosario, por primera vez bajo la presidencia de Javier Milei. "A la escalada de violencia antiderechos que amenaza la democracia y nuestras vidas ¡la vamos a parar con más Libertad y Orgullo!", fue una de las consignas de la Coordinadora Orgullo Rosario, que cada año organiza la manifestación más festiva de la ciudad. Una vez más, les jóvenes fueron protagonistas.

La primera bandera, que encabezó la marcha, fue llevado por pibxs jóvenes y decía: "Basta de odio, ajuste y represión. Más orgullo, libertad, organización y comunidad". Adelante, Cuqui, vestida con un hermoso vestido rosa, arengaba: "Donde hay una necesidad, existe un derecho". Cuqui es una de las trabajadoras despedidas de la Secretaría de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe.

La marcha fue larga, intensa, como cada año. Marchar en la carroza Yarará dio otra perspectiva, con su arenga de música, baile y consignas políticas. "Esto es política", decía Alejandra Benz, una de las animadoras, mientras todxs bailaban y los besos se repartían con generosidad.

"¡Aguante el Bonaparte. Es el único lugar que nos aloja y el único lugar que nos entiende!", gritó Cris Alberti desde la cima de la Yarará, en relación al hospital de salud mental Laura Bonaparte, que el gobierno decidió cerrar.

La arenga de Cris fue permanente, combinada con la de Benz, mientras el Yarará se movía al ritmo de los bailes de Vir Negri, Jani, Sofía, Joakina Parma, Federico Cantini, y muchxs otrxs artistas, comerciantes, docentes, fotógrafxs.

No es lo mismo marchar desde arriba de una carroza: se ven los cuerpos bailando, las caras de disfrute, los gritos, y las pancartas. Por ejemplo, otra muy artesanal, tenía una foto de Milei y decía: "Está chapita. Fin". Había pancartas que levantaban la consigna: "Mucho sexo gay".

También Cris quiso dirigirse a las personas que tomaban algo en avenida Pellegrini: "Te queremos decir a vos que votaste esta mierda y te arrepentís, acá tenés lugar, nosotros somos fiesta y posibilidad". En San Martín y Pellegrini, desde un balcón de un quinto piso, una pareja mayor desplegó una bandera del arco iris. "Les amamos, gracias por estar", dijeron desde la carroza.

Toda la marcha de la Yarará -hubo otras, como la de Rosario sin miedo, el boliche Fresa y el Partido Socialista- tuvo esa potencia entre la denuncia y la fiesta. La carroza del Yarará Club convocó un año más a una multitud que bailaba abajo al ritmo de la música bolichera. "¿Qué le decimos a este gobierno que nos odia? Que estamos acá, que no vamos a dejar de ser quienes somos", decía Cris, y la gente vivaba.

En el costado de la carroza Yarará había consignas políticas como "Arco iris rojo sangre" o "Muy caro todo". Cris también gritó "Pum Pum, Pullaro, también vamos por vos" y recordó el alineamiento entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. "Milei, Pullaro y Javkin son lo mismo. Basta de ajuste al pueblo", fue otra de las consignas. La faltante de antirretrovirales, los medicamentos que requieren las personas que viven con VIH, fue otro reclamo permanente, ya que hay muchas personas que no recibirán medicación hasta noviembre.

"Yarará es la única carroza autogestiva, todo lo hicimos con nuestras propias manos", arengó Ale Benz. La situación económica se hizo sentir: las colaboraciones se redujeron a la mitad en términos absolutos, y por eso la merma en la cantidad de carrozas.

Entre el reclamo y la fiesta, se multiplicó la música y la figura de Lali Expósito. No fue parte de esta marcha (concurre a las de la ciudad de Buenos Aires, cada noviembre), sí estuvo presente en cientos de carteles, remeras y en sus canciones, que sonaron en distintos momentos. "Mejor que dos son tres", levantaba un ritmo cachondo en una marcha donde los besos se multiplican y los cuerpos se expresan como más les gusta. "Viva Lali carajo", había escrito otra chica, en una cartulina, con fibrón negro.

Desde Yarará, desde pancartas, desde Las Safinas, hubo un recuerdo de las víctimas del lesbicidio en el barrio porteño de Barracas, en marzo pasado. "Andrea Amarante, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa", fueron recordadas una y otra vez con un presente. Mientras Sofía, la única sobreviviente, está perdiendo el lugar -el Bonaparte- donde la asistían tras la masacre.

Tehuel de la Torre fue otro de los nombres presentes. La foto del chico trans desaparecido en 2021 llevaba la consigna: "Fue un crimen de odio", en contraposición a la negativa de la justicia de calificarlo así.

No sólo hubo banderas del arcoiris, la bandera trans -celeste, rosa y blanca- fue otra de las protagonistas de la fecha. Sana, de 13 años, es una niña trans que luchó junto a su madre, Natalia, para obtener su DNI, pese a la inicial negativa de su padre. "Vengo a la marcha para luchar por mis derechos, y que no me maten a los 36 años que es mi miedo desde chiquita", dijo Sana. Giovi Novello, de la colectiva Varones Trans consideró que "es importante seguir estando en la calle, en el contexto de las políticas de Javier Milei que desfinancia e invisibiliza nuestras identidades".

En la misma columna, un enorme paraguas con los colores trans decía: "Varones trans y no binaries Santa Fe".

La feria había comenzado a las 13 en la Plaza Libertad, y la malaria se hizo sentir: es que llegar al centro representa como mínimo 940 pesos (por dos) para quienes utilizan el transporte público. En el escenario de la plaza Libertad también hubo agite durante la siesta: música y baile para que lxs asistentes pudieran precalentar.

La marcha salió desde Mitre y Pasco, esquina emblemática de la comunidad LGTBIQ+ en la ciudad. Mitre, Pellegrini, Buenos Aires, Córdoba, la marcha fue larga pero también abigarrada: muchos cuerpos entrelazados por metro cuadrado.

Hubo expresiones de apoyo a todo lo largo del recorrido. En un balcón de calle Buenos Aires, habían anudado un pañuelo verde, por el aborto legal y otro naranja, por la separación entre iglesia y Estado.

A las 19.30, las columnas empezaron a llegar al escenario del Parque a la Bandera, que se levantó mirando al río, y allí había otra multitud esperando a les manifestantes. Lo primero, fue la lectura del documento, en un acto conducido por Gala Curima y Lali Krupp. Lxs integrantes de la coordinadora subieron y leyeron sus reclamos: "Sus violencias, sus ajustes, sus insultos, aunque hoy sean desde el gobierno, no nos van a amedrentar, que siempre florecemos y nos fortalecemos! ¡Somos sobrevivientes, y vamos a sobrevivirlos también a ustedes! ¡En comunidad, en unidad, en diversidad, entre todes!", leyeron.

El documento recogió diferentes consignas. "Nunca en democracia el pueblo argentino fue tan agredido en sus condiciones de vida en tan poco tiempo por un gobierno", dijeron desde la Coordinadora. "Hace 10 meses las políticas de Milei y gobiernos alineados a su pensamiento lo único que nos devuelven son resultados devastadores para la economía como un recorte implacable para nuestros bolsillos", dijeron.

Abajo, ya en el parque a la Bandera, seguían flameando las pancartas. "Qué orgullo ser puto, qué vergüenza ser Caputo", fue una de las consignas. "El amor y la revolución no la hacen los tibios", fue el cartel realizado por Lucía, de 15 años, que llegó a marchar desde Granadero Baigorria.

El documento recogió los reclamos más formales. "Lo que estamos sufriendo hoy es terrible y como comunidad debemos estar unides en esta resistencia y lucha, ya que estamos siendo atacades por un proceso político, social y cultural de violencia contra nuestras existencias, identidades y derechos", expresaron en el documento consensuado por el conglomerado de organizaciones y personas independientes que integran la Coordinadora.

Definieron lo que se está viviendo como "un proceso de agresión masiva impulsado por el gobierno de Milei que, en el marco de una agresión brutal a todo el pueblo argentino, que nos apunta particularmente como sus enemigos a la diversidad y la disidencia sexogenérica".

Antes de la fiesta que significó la música de la banda Mundialmente famosas, y los DJ Dicech y Camiff, el documento subrayó: "Desde esta enorme Marcha que construimos juntes, les decimos no, que sus proyectos de odio, violencia y exclusión ¡No pasarán! ¡Resistimos y luchamos! Basta de odio, ajuste y represión. ¡Más orgullo, libertad, organización y comunidad!"