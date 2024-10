La disputa por la conducción del PJ tuvo su capítulo dominguero. El gobernador de La Rioja y uno de los anotados para la carrera salió a confirmar que quiere serlo y a discutir el operativo clamor por la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. "El que quiera salir que salga, pero que no se ponga abajo de la pollera de ella", lanzó Ricardo Quintela. Por su parte, la dos veces presidenta volvió a ser levantada esta vez por la diputada bonaerense Teresa García, que de paso le envió un mensaje “con cariño” al gobernador Axel Kicillof. “Una cosa es la futura candidatura y otra cosa es la conducción política”, dijo ella. “Me parece, con cariño por Axel, que quien concentra mas adhesión para conducir el peronismo es Cristina”. Y continuó: “Esto no es minusvalía de Axel. Axel tiene otro rol y tendrá otro rol a futuro”.

Temprano a la mañana y tarde por la noche, Ricardo Quintela habló públicamente sobre cómo imagina el proceso eleccionario, el rol de la expresidenta, la renovación, protestó por los debates vía Twitter y se confirmó a si mismo. “No le estoy disputando a ella”, explicó cuando le preguntaron si estaba dispuesto a competir contra ella por la estructura del PJ. Y dijo: “Ella no es candidata”. Entonces, le repreguntaron: ¿qué pasaría si ella fuera candidata? “Me parece que no la pueden someter a esta situación”, dijo él. “El que quiera salir que salga, pero no se esconda bajo la pollera de ella”. Explicó que es parte de quienes quieren “conformar una propuesta federal, donde los compañeros se sientan protagonistas, se sientan partícipes del diseño de un nuevo esquema del Movimiento Nacional Justicialista". Y siguió: "Todas las provincias se sienten un poco cansadas de que te comuniquen desde la Capital Federal lo que tenés que hacer. Queremos ser parte de un debate, de una discusión más profunda". Y en esa entrevista con Futurock añadió: "Hace mucho tiempo que el peronismo no tiene procesos internos, hace muchísimos años que están intervenidas dos provincias, Corrientes y Jujuy, y no se puede normalizar. Y siempre quienes intervienen están en Capital".

Del otro lado, Teresa García dijo que “nadie puede imaginar a Axel alejado de Cristina. Fue quien promovió su candidatura a gobernador, su segunda candidatura, lo acompañó en toda la gestión tratando de que Alberto pusiera recursos del Gobierno Nacional en la Provincia. Y allí remató: “No imagino a Axel alejado de CFK”.