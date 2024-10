Mauricio Macri reunió a la cúpula del PRO para definir la posición del partido ante el veto de Javier Milei al presupuesto universitario. Tras el encuentro, emitieron un comunicado en el que anunciaron que respaldarán el veto, pero le dedicaron una extensa primera parte a cuestionar prácticamente todos los aspectos de la gestión actual con respecto a las universidades. Además, exigieron que se revea la situación de las casas de estudio en el Presupuesto 2025 y que se resuelva el conflicto vía paritarias este año. Con el comunicado también se distanciaron del radicalismo como exaliado y lo calificaron de "populista". Y exigieron auditorías a las universidades, pero culparon al Gobierno actual por no estar haciendolas. Un Macri con todas sus caras.



Cerca de las 11 de la mañana, el expresidente se conectó a un Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, la intendenta de Vicente López, Soledad Acuña y el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Pese a que fueron invitados, no se conectaron ni el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ni el de Chubut, Nacho Torres. El representante de Patricia Bullrich, Damián Arabia, fue excluido. La discusión giró en torno a si dar "vía libre" a que cada diputado votara como quisiera o fijar una posición del partido. Finalmente, ganó esta última posición.



El palo



A las 14.30, el PRO emitió un comunicado donde confirmó que apoyará el veto, no sin antes dejar un sinfin de críticas a la gestión de Milei, que hablan de un estado de la relación que no sería el óptimo.



"El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa experiencia, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales", remarcaron.



Y le contaron las costillas a la tarea que lleva adelante el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Lo hicieron mediante un extenso punteo de los diez meses de gestión:



"Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024".

"No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades".

"No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN".

"Tampoco derogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades".

"Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes".

En suma, el comunicado del PRO le adjudica al Gobierno la responsabilidad de que las universidades no se estén auditando como se debe, lo cual destruye el discurso oficial de que son las casas de estudio las que supuestamente no aceptarían auditorías (algo que desde la UBA indicaron que es falso y mostraron las auditorías que se hicieron hasta 2023).



"Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa", remarcaron en el comunicado orquestado por Macri, por si quedaban dudas. Es la primera vez que Macri pone en papel las críticas que desde el comienzo le hace a Milei: que no tiene gestión, que hay funcionarias que no funcionan, como Pettovello, que se mete en conflictos por mala praxis legislativa.



Y la zanahoria



Pero, como ya es costumbre, Macri viene mostrando dos caras hacia el Gobierno. Después de la andanada de críticas, vino una caricia: le anunciaron al Presidente que mayormente apoyarán su veto. "Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo. Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia", remarcaron.



Esta decisión excluye, por supuesto, a los diputados larretistas como Alvaro González, que ya anunciaron que no acompañarán el veto. Pero alínea a una buena parte de los votos del PRO para apoyar el veto. En el bloque, no obstante, siguen diciendo que al Gobierno no le estarían dando los números.



De paso, Macri aprovechó para pelearse con Martín Lousteau, al que trató de populista: "Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias".

La rana y el escorpión



Pero para concluir el comunicado -que es una verdadera pieza de comunicación frenemy- vuelve el tono aleccionador hacia Milei, a quien Macri le marca la agenda a seguir con otro punteo. El expresidente le exige:



"Convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios"

"Incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria"

de manera prioritaria" "Derogue la resolución del exprocurador Zanini involucrando a la SIGEN en la auditoría de las universidades ,y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario".

De esta forma, Macri -y el PRO, que es el que firma el comunicado- confirmaron un apoyo reticente al veto, plagado de señalamientos a la mala gestión y con una agenda de tareas pendientes que el Gobierno ya dijo que no quiere encarar.



Ya no quedan dudas de que la reunión de la semana pasada entre Macri y Santiago Caputo fue mala, como probó el tuit posterior del adlater del expresidente, Fernando De Andreis, donde comparaba al Gobierno con el escorpión que mata a la rana que lo quiere ayudar.

Ahora, en su vocación de rana, Macri sigue pensando en su posicionamiento político, por eso su último tuit fue para cuestionar a la UBA: “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios. La UBA enfrenta una crisis de transparencia” y que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. Esto fue desmentido por la UBA, pero a Macri no le importa tanto la precisión de lo que dijo como posicionarse frente a un electorado que corre el serio riesgo de perder a manos de Milei.



Tarde, el bloque también se expresó: