“Como Cristina no estaba, los ratones bailaban”. La senadora de la Provincia de Buenos Aires María Teresa García le contestó por la 750 a los dirigentes peronistas que pretenden jubilar a Cristina Kirchner en medio del rearmado del Partido Justicialista de cara a la oposición de Javier Milei y las elecciones del 2025.



La exministra bonaerense fue contundente al afirmar que “si uno camina y está en territorio, (se da cuenta de que) lo único de lo que hablan en los barrios populares es que con Cristina estábamos mejor”.

“Creo que hay otros que la quieren en el bronce, le reconocen la historia y la mandan a la historia con Yrigoyen. Eso es una mala lectura. Pero, gracias a Dios, son pocos los dirigentes que plantean esto”, afirmó.



Y les respondió: “Todos esos dirigentes que creen que hay que iniciar una nueva etapa tienen que armar una lista e ir a competir el 17 de noviembre. No es complicado. Siguiendo el concepto de que ‘el que gana, gana; y el que pierde, acompaña’, me parece saludable: los que la quieren mandar a la historia tienen todo el derecho del mundo de armar una lista y competir”.

En tanto, sobre la candidatura de Cristina Kirchner en sí, lanzó: “Afortunadamente, Cristina es candidata. Veníamos pensando en esa posibilidad. Lo que hay que ordenar, como bien dijo ella, es al peronismo que se desvió”.

“La única persona, y lo digo con sinceridad, que creo que tiene la capacidad para reordenar el peronismo es Cristina. No es una tarea fácil. Se propone discutir temas de fondo: el tema de la educación, la salud, la deuda, el sistema laboral. Son cosas que durante años el peronismo no ha debatido”, añadió.

Finalmente, dijo que esto no se tiene que dar de cualquier manera: “Lo principal, me parece, luego de intentos fallidos como fue el gobierno de Alberto Fernández, es recuperar la credibilidad de la sociedad. Porque una sociedad que no cree en la política da lugar a la antipolítica”.

“Esa credibilidad se recupera con hechos sinceros y concretos. Va a costar muchísimo recomponer lo que se destruyó en este país después de que asumió Milei. Se bajaron los derechos y las oportunidades. Pero el peronismo tiene que ver qué hacer con la deuda, cómo abordar ese tema”, concluyó.