El anuncio de retiro del español Andrés Iniesta no pasó desapercibido para Lionel Messi, quien le dedicó varios halagos en sus redes sociales a su histórico excompañero del Barcelona.

"Uno de los compañeros que más magia y de los que más disfruté jugando juntos. ¡Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y nosotros también! Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno", fue la historia subida en la cuenta de Instagram del rosarino, acompañado de una foto de ambos festejando un gol en el Barcelona.

Iniesta, de 40 años, anunció su retiro del fútbol luego de pasar las últimas temporadas en el Vissel Kobe de Japón (2018-2023) y el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos (2023-2024).

El autor del gol que le dio a España su único título del mundo (Sudáfrica 2010) anunció su retiro de manera oficial en un acto realizado este martes, donde hubo más de 450 invitados, incluidos varios exBarcelona como Xavi Hernández, Deco, Gerard Piqué y Sergi Roberto.



"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado", inició Iniesta su despedida con la voz entrecortada.

Messi e Iniesta compartieron vestuario en el Camp Nou durante más de una década, desde el debut del zurdo en 2004 hasta la salida del español rumbo a Japón en 2018.



Ambos fueron protagonistas en la época más exitosa en la historia del Barcelona, ganando nueve Ligas, cuatro Champions, seis Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes, entre otros títulos.

Durante más de una hora, Iniesta repasó su tremenda carrera, destacando dos de sus goles más importantes: el del 1-0 a Países Bajos en el Mundial 2010 (a los 116 minutos del tiempo suplementario) y el del 1-1 al Chelsea con el Barcelona en la semis de Champions 2009 (a los 93 minutos, para pasar a la final).

"No puedo quedarme solo con uno. Uno con la selección y otro con el Barça. No puedo y no lo digo por quedar bien. He tenido la oportunidad de hacer estos dos goles y ver a la gente volviéndose loca por ese momento. A nivel personal han sido mis dos momentos más potentes", reflexionó.