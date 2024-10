En su editorial de este martes, Cynthia García analizó la carta pública en la que expresidenta Cristina Kirchner se postula como candidata a la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

Para la periodista y conductora de La García , la carta de Cristina Kirchner “tiene un núcleo central y es pensar y proponer a debate qué puede ofrecer el peronismo”.

“Era muy necesario ponerlo en palabras. De Macri y Milei no se puede esperar nada. Del bloque de la derecha que lideran Techint, Clarín, las corporaciones y todo lo que configuró el escenario de La Libertad Avanza, no se puede esperar nada. Ellos han planificado esto. Este momento tan cruel donde vemos el cierre de un hospital como nunca nos hubiéramos imaginado en los últimos 40 años y un Gobierno a puro decreto y veto con un ataque frontal a las universidades. El escenario está muy claro: no se puede esperar nada de La Libertad Avanza y el Gobierno de Milei”, señaló García en la 750.

“Y entonces, ¿de quién se puede esperar? Es el peronismo y el campo nacional y popular el que puede ofrecer, porque además ya lo hizo, alguna hoja de ruta en este contexto. Pero para ofrecer esto, lo que está muy presente es empezar de nuevo. Y es con Cristina”, sentenció.

Asimismo, la periodista sostuvo que, más allá de la candidatura puntual, lo que interesa destacar es que Cristina Kirchner "entiende que hay que recomponer, que hay algo que está roto y eso tiene los rasgos de la representación". "Hay que recomponer también la representación, para poder escuchar a una sociedad y representarla”, agregó.



“También está en discusión quiénes somos nosotros, qué es el peronismo, qué peronismo podemos dar. La candidatura de Cristina sella, blinda esa idea de desde qué peronismo se va a plantar cara al Gobierno de La Libertad Avanza. Desde un peronismo que aprenda de lo pasado, que blinde de una deriva liberal, como algunos sueñan o desean. Un peronismo que represente en términos desde su marca. Desde ese lugar Cristina se planta”, explicó.

“Me parece que no hay alternancia de liderazgos. Como Cristina ya fue líder, ahora que venga alguien que ocupe ese lugar de liderazgo. Si Cristina juega, es ella la que conduce”, concluyó.