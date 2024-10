Mientras continúan las versiones cruzadas respecto a una presunta estafa piramidal que involucra a más de 20 mil vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, la Justicia trata de avanzar en la investigación sobre la plataforma Rainbow Exchange, en la que se compran y venden criptomonedas con presuntas ganancias en dólares. En este contexto, y dada la trascendencia del caso, la plataforma -bajo el personaje de "La China"- anunció a sus miles de inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por “14 días hábiles”. Esto encendió aún más las alarmas.

“Estimados usuarios argentinos: Gracias por su continua confianza y apoyo en Rainbow Exchange. Damos gran importancia a la confianza de cada usuario, y su contribución y participación son de gran importancia para nosotros. Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, dice el texto que recibieron los “inversores” este martes, con un video subtitulado de quien, aparentamente, remite los mensajes sobre cuándo invertir: los sanpedrinos la bautizaron como "Alí-la China".

“Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas. Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina”, agrega el escrito.

Y cierra: “Si finalmente no podemos continuar operando localmente, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local”. “Entendemos que este acuerdo puede causarle inconvenientes y le pedimos disculpas por su comprensión. Rainbow Exchange siempre se ha adherido a los principios de transparencia y equidad, y continuará protegiendo los derechos e intereses de cada usuario con una estrategia sólida. Gracias por su comprensión y apoyo a Rainbow Exchange. Continuaremos brindándole servicios y garantías de alta calidad”.

En paralelo, en las últimas horas, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, para que cite a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire, quien aseguró en declaraciones periodísticas, ser el representante de medio centenar de vecinos de San Pedro, que habrían sido estafados por Knight Consortium a través de su aplicación Rainbow Exchange.

“Queremos que venga y aporte los datos que tenga. Que declare lo que sepa, ya que, no apareció nadie a denunciar nada”, dijo una fuente. Además, consideró que se estaría al frente de un delito de competencia federal, pero que ellos continuarán investigando hasta que se formalice a qué fuero le corresponde intervenir en la presunta estafa piramidal.

Sin embargo, las propias fuentes consultadas tomaron con recaudo los dichos de Suárez Erdaire debido a que cuenta con antecedentes de expresiones mediáticas que, en sede judicial, no son ratificadas. “El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores (CNV) no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de [Leonardo] Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, había asegurado ayer el letrado.

“Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”, había asegurado Suárez Erdaire en una entrevista con el canal TN.

Se calcula que unos 20.000, casi una tercera parte de la ciudad de 70.000 habitantes de San Pedro, apostaron a multiplicar su dinero en la plataforma Rainbow Exchange a través del extraño Knight Consortium.



Las autoridades judiciales están sorprendidos por la cantidad de personas que estarían involucradas en la red de inversores y asgeguraron que, en la actualidad, no tienen una investigación de similares características en todo el departamento judicial de San Nicolás, que está integrado por los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Pedro y San Nicolás.