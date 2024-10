El Foro Multisectorial Contra los Tarifazos convocó a un Apagón Nacional para el 31 de octubre de 21 a 21,10 horas. Representantes y directivos de asociaciones de PyMEs, usuarios, consumidores, comerciantes, jubilados, sindicatos, inquilinos, universidades, clubes de barrio, cooperativas, clubes de fútbol, espacios culturales y referentes sociales de todo el país presentaron una agenda de acciones en rechazo a los aumentos desmedidos del Gobierno Nacional.

El encuentro multisectorial tomó la decisión de pasar a la acción como respuesta a la situación desesperante que viven mucas personas y organizaciones sociales a consecuencia de los aumentos tarifarios que, segúin anticipan las autoridades, continuarán aplicándose ya desde noviembre. Representantes de los jubilados, de las personas con discapacidad, de las universidades y de clubes de barrios expresaron, durante la reunión, la imposibilidad de seguir pagando los aumentos y el deterioro en el nivel de vida y en las prestaciones que ello representa, por lo cual consideran indispensable pasar a la acción en rechazo a los aumentos desmedidos de tarifas por parte del Gobierno Nacional.



"No se salva nadie, es un golpe final para millones de familias que tienen que enfrentar todo con un solo bolsillo. Lo único que no vamos a hacer todos los que estamos acá, en representación de un sector muy diverso de la sociedad, es quedarnos de brazos cruzados. No al tarifazo, basta de ajuste salvaje en la Argentina", expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien acompañó el pronunciamiento del Foro y la convocatoria al apagón.

“El Foro Multisectorial Contra los Tarifazos convoca a todos los argentinos y argentinas a apagar la luz en rechazo al tarifazo de Milei y Caputo, que no se puede seguir aguantando”, señaló. “Esta es una mesa representativa de distintos sectores del país que expresan un Plan de Acción frente a este aumento irracional".



El Apagón Nacional del 31 de octubre en protesta contra los tarifazos está planteado como la primera medida a llevar a cabo, ya que el Foro tendrá, como agenda, reuniones mensuales "bajo la premisa de #TarifasJustas; campañas digitales; acciones en el territorio, jornadas de reflexión y de reclamos; presentaciones Judiciales de carácter Sectorial, Individual y Colectivas; visibilización de problemáticas como la de Desregulación del Precio de la Garrafa; y una Gran Audiencia Pública Nacional Contra el Tarifazo de Milei".

Estuvieron presentes en el encuentro multisectorial Claudio Boada, de La Unión de Usuarios y Consumidores; Graciela Lazarof, representante Club Tres de Febrero; Osvaldo Bassano, presidente de la ADDUC; Adrián Ganino y Andrea Manzi, coordinadores del Foro; Carlos Norry, del Movimiento Productivo 25 de Mayo; el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Grecco; Fernando Galarraga, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); Graciela Pampin, de la Confederación General de Jubilados Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país; Magalí Zirulnikoff, del Observatorio del Derecho a la Ciudad – Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria; María Rosa Surita, de la Red Nacional de Multisectoriales; Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Oscar Leguizamon, de la Multisectorial CABA; Pablo Abbatangelo, Secretario del Foro Social Deporte; Roberto Daoud, del Foro de Servicios Públicos Bonaerense; Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de CABA; Francisco Paco Olveira, Cura de Opción por los pobres; Gastón Arias, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia; Juan Ciolli, representante de APYME San Martín; y Alfonso Rojas, de la Red Nacional Líderes Migrantes de Argentina, entre otros representantes de entidades que adhieren al Foro.