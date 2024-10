En un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invitados y mientras cocina, evoca a Diego, Rockefeller, Trotsky, expone su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos, Francia y surge inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. En forma de monólogo entre el dolor, la pasión y el amor se mantiene "¡Frida! Viva la vida", la obra del dramaturgo mexicano Humberto Robles que llega a la provincia de Buenos Aires esta temporada.



Interpretada por Laura Azcurra y con dirección de Julia Morgado, se trata de una de las obras sobre la vida de Frida Kahlo más representadas del mundo. Esta pieza sobre la vida de la icónica artista ya recorrió escenarios de 23 países: Portugal, Brasil, México, Uruguay, Canadá, Francia, Japón, entre otros.

Nacho Giovani de Geluk es su productor y relata que si bien el texto de Frida llegó a él buscando otra cosa, fue un flechazo instantáneo cuando la leyó. “El autor me brindó los derechos, primero montamos la obra con un grupo independiente donde la probamos y vimos todo su potencial. Después, hablando con Julia Morgado de hacer algo juntos, se nos ocurrió que podía ser “Frida”. A ella le encantaba como artista y a mi también. La llegada de Laura Azcurra, con todo su talento, terminó por coronar la pieza” dice.

Laura Azcurra recorrió una larga trayectoria tanto en televisión como en teatro, aunque sus primeros pasos los dio en el cine bajo la dirección de Eliseo Subiela en la película “Despabílate Amor”. Algunos éxitos televisivos en los que participó incluyen RRDT, Campeones, Verdad-Consecuencia, Son Amores, Soy Gitano, Floricienta, Mujeres Asesinas, Cuentame como pasó (Argentina) y Separadas. Formó parte de la prestigiosa obra Toc Toc, durante 6 años consecutivos, en el Multiteatro de Buenos Aires con dirección de Lía Jelín. Como autora, y actriz interpretó 13 personajes en el unipersonal El amor en tiempos de hormonas. Desde 2022 interpreta y dirige el espectáculo “Tita y Rodhesia” junto a Valeria Stilman. Un formato teatral de impro con perspectiva de género y dos músicos en vivo.

Por su parte, Julia Morgado dirigió "Heredarás estas flores", “Santa” de Jenni Merla, el musical infantil “Llega la mañana” y “Posiblemente un fracaso”, actualmente en cartel . Trabajó como cantante en "Cumbia nena", recorriendo el país con sus shows. Protagonizó en UN3tv la serie web "Cumbia Nena". En 2019 lanza el disco "Eterna y vieja juventud" junto a su padre Esteban Morgado.

“En mi caso la obra llegó de la mano del productor", dice Morgado. "No es una obra que se me hubiera ocurrido elegir y lo celebro a cada instante. La vida de Frida es una obra de arte per sé, trágica y apasionante, y es un desafío y un orgullo poder seguir contando su historia. Con Laura pasamos largos ratos de los ensayos debatiendo, contándonos qué nuevo dato encontramos sobre Frida, qué investigó la otra sobre tal momento histórico. Frida es universal, somos todas. Nos interpela (quizás sin haberlo buscado) desde todos los frentes para volver a pensarnos mujeres artistas en esta época”.

La obra se podrá ver con entrada libre y gratuita el 26 de este mes en Benavidez en el Teatro Pepe Soriano. Organiza la función el Municipio de Tigre. También gracias al Municipio de Moreno podrá verse el 2 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

El resto del mes que viene llegará al Cine Teatro Victoria de Berisso, el 9, y el 16 estará en Chivilcoy, en el Teatro La Cueva. Ambas entradas pueden adquirirse en boleteria.com.ar