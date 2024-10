El día que fue allanada la casa familiar donde vivía Brenda Uliarte, en San Miguel, apareció un extraño manuscrito que describía una técnica de disparo conocida como la "Regla de Tueller", un protocolo de la policía estadounidense que establece la distancia mínima necesaria para defenderse con un arma de fuego de un ataque con un arma blanca. Un peritaje caligráfico mostró en noviembre del año pasado que lo había escrito Martín Uliarte, un primo de la chica que es policía de la provincia de Buenos Aires, a quien ella llamó unos minutos después de que su novio, Fernando Sabag Montiel, intentara matar a Cristina Fernández de Kirchner. Había una llamada previa entre ellos, de las cuatro de la tarde, y dos más donde hablan unos minutos en la noche del atentado. El policía Uliarte es el primero de la lista de ocho testigos que están citados para este miércoles en el juicio oral por el intento de magnicidio, que promete una audiencia intensa. Como informó Página/12 están citados, entre otros, varios personajes del mundo libertario que tuvieron alguna vinculación con Uliarte: Hernán Carrol, fundador de "Nueva Centro Derecha" y que ahora se presenta en sus redes con "Somos Libertarios La Matanza"; el youtuber/influencer conocido como "El Presto", Eduardo Prestofelippo; y el comediante a quien Javier Milei retuitea, Martín Almeida.



El primo con poca memoria

Martín Uliarte no solo habló seguido con su prima el día del atentado, el 1 de septiembre de 2022. También lo hizo un día después. Ella fue finalmente detenida el 4 de septiembre. El joven policía admitió al declarar en la investigación en primera instancia que la "regla de Tueller" en el papel hallado había sido escrita por él. El peritaje caligráfico se había ordenado un año después del pedido de la querella de la expresidenta. El primo de la acusada dijo que era una hoja de un cuaderno en el que tomaba notas en sus clases en la escuela de cadetes. Pero no explicó cómo llegó suelta y hasta el escritorio de Brenda. La querella pidió verificar si efectivamente la escuela de policía Juan Vucetich o alguno de sus profesores enseñaban la Regla en cuestión, pero ni el fiscal Carlos Rívolo ni la jueza Capuchetti no hicieron lugar al pedido.

Ese protocolo había sido invocado por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su mano derecha durante la gestión macrista, Gerardo Milman, cuando buscaban --como en la actualidad-- estrategias para que los policías o agentes que matan no vayan presos. Los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que encontraron el papel en el escritorio que utilizaba la chica, vieron que decía “LA REGLA DE TUELLER (PISTOLA VS NAVAJA)”, pero no tenían ni la menor idea de lo que era.

El agente Uliate declaró que no recordaba "en qué circunstancias" le habían enseñado la Regla de Tueller ni tampoco el nombre del profesor. Dijo que fue parte de una capacitación entre marzo y abril de 2022 para entrar la "Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas" con sede en La Matanza. Alegó que el docente hablaba sin parar y que tomó nota de todo en un cuaderno cuadriculado Exito para zurdos, que entregó a la fiscalía. Dijo que cuando tenía franco se iba directo a visitar a su papá que supuestamente vivía con toda la familia Uliarte. Era una casa grande que, según declaró el padre de Brenda, Leonardo Uliarte, estaba subdividida en varios departamentos donde vivían él con su pareja, su hermana con el marido, y dos inquilinos. Su hija estaba en la unidad identificada con la letra "I". Los abogados de CFK --Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira-- dijeron que "la grafía tiene una prolijidad no compatible con tomar notas en una clase" y que el texto reproducía palabra por palabra uno publicado en Internet.

Carrol, Almeida, El Presto y el odio

La primera referencia a Hernán Carrol en la causa apareció en una carta que mandó Sabag Montiel al juzgado de Capuchetti. Decía que era la persona que debía hacerse cargo de su situación. Daba a entender que debía designarle abogado (él quería echar a su defensor oficial). La querella se ocupó de averiguar quién era. Había tenido una organización llamada "Gimnasios Unidos", que protestaba por las restricciones en la pandemia y armó Nueva Centro Derecha (NCD) a través de la cual se vinculó con José Luis Espert (fue candidato a concejal en una lista de él), Ricardo López Murphy y Victoria Villarruel, pero tenía particular interés en Milei y Bullrich. A los dos últimos logró juntarlos en un apretón de manos el día que pusieron las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa Rosada. Luego circuló esa foto: Carrol estaba en medio de ambos con una remera negra que decía "seguridad". El convocó a una protesta. Carrol fomentó marchas de voltaje violento y llevaba un inflable de CFK con traje a rayas.

Capuchetti citó a declarar a Carrol como testigo un mes después de la carta del principal acusado. El dirigente dijo que había conocido a Uliarte por verla en CrónicaTV despotricando contra los planes sociales y por eso le propuso hacer un vivo de Instagram, que fue dos semanas antes del atentando. La conoció como Ámbar, uno de sus seudónimos. La invitó a un cumpleaños del seudo humorista Almeida, en un karaoke en Palermo. Tuvo comunicaciones con la chica antes de la fiesta. Y le mandó mensajes por Instagram y luego por Whatsapp después del atentado. Le ofrecía un abogado para Sabag Montiel. Ella le pedía que se baje Telegram. Él no lo hizo. Ella le mandó un Whatsapp cuando estaban por detenerla "Hola, soy Ambar". No está claro si a Carrol le llegó. Cuando declaró como testigo, ofreció "voluntariamente" un celular vacío, que habría sido borrado un día antes. El otro aparato se lo quedó.

La fiesta de "El negro" Almeida fue diez días antes del atentado. Uliarte fue con su novio, Sabag Montiel. Después del ataque el stundapero le mandó un mensaje a la chica: "¿Se pudrió?" El día posterior al intento de magnicidio el libertario subió a sus redes un video donde se lo ve en la movilización de repudio al ataque. En el posteo escribió: "Ellos no saben que el que atentó contra Cristina vino a mi cumpleaños”. Estaba con la militancia, como lo había hecho Sabag Montiel para atentar contra la entonces vicepresidenta, como lo recomendaba en Twitter Spaces uno de los referentes de la organización Revolución Federal, Jonathan Morel.

El día que declaró como testigo Almeida hizo un vivo desde Comodoro Py como si todo fuese una broma. Fue referente con Carrol de NCD, presentaba muchos de sus actos y hacía su gracia. El presidente lo retuiteó la semana pasada, como señaló este diario, para atacar a la periodista Julia Mengolini. El "Negro Almeida" fue parte también de un grupo de youtubers/influencers llamado "El Ministerio del Odio", que hacían transmisiones y eventos en el tono que su nombre indica, cuyos integrantes fueron parte de la construcción de Milei. La trama fue detallada por la comunicadora Valeria Di Croce en el libro El Arca de Milei (Ediciones Futurock). En ese "ministerio" también estaban "El Presto", Eduardo Miguel Prestofelippo, con quien Uliarte tuvo un romance o al menos un encuentro sexual y varias charlas. Está procesado por amenazas de muerte a CFK y condenado por hostigar a Fabiola Yáñez. Fue muy curioso que en su declaración indagatoria Sabag Montiel se refirió al vínculo de Brenda con "El Presto" y dijo que influyó en las conversaciones "políticas" entre ellos cuando planificaban el atentado contra Cristina. Hay más testigos convocados este miércoles, habrá que ver si un día alcanza.