El diputado nacional del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone, hizo una insólita defensa del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que será discutido este miércoles por la Cámara Baja. Minimizó el reclamo al asegurar que es apenas un "tema salarial", y justificó el recorte al afirmar que "hoy en día la gente estudia cualquier cosa" y "tarda lo que quiera en recibirse".



Tras una primera chicana en la que aseguró que el debate de este miércoles en Diputados es “muy chiquito”, ya que solo se trata de un tema salarial, dijo que en verdad habría que tener otras discusiones sobre el futuro universitario porque "el Congreso no está para discutir una paritaria".

Para Falcone, contador y economista que estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), "la universidad debería apuntar a ciencias duras, como Ingeniería en Petróleo". "Hoy en día la gente estudia cualquier cosa, tarda lo que quiera en recibirse y no pasa nada. Habría que tener más responsabilidad", señaló, y pidió una ley que se enfoque en debatir "el rol de la universidad".

Cuando gran parte de la sociedad pide por más fondos para las universidades, el diputado afirmó que se debe ahondar sobre qué carreras se estudian y cuánto tiempo duran en una realidad económica que hace que cada vez sean menos los estudiantes que pueden dedicarle el tiempo completo a sus carreras.



Y recordó su paso por dos carreras universitarias en la UBA: “Cuando yo estudié, el 80 por ciento de los estudiantes trabajaba. Pero ahora hay muchos estudiantes militantes que tardan 20 años en recibirse. No es lo mismo tardar 8 años en medicina”, dijo sin aportar estadísticas, estudios o investigaciones que ratifiquen sus declaraciones.



Así, en su explicación justificatoria añadió: “El ratio de egresados por estudiante varía mucho de facultad en facultad. Hay chicos que se reciben más rápido, y ni hablar de la universidad privada. Está claro que ahí probablemente los chicos tengan otra situación económica”.

Sin embargo, añadió: “Pero no puede ser que cualquiera tarde lo que quiera en recibirse”. Y sobre la denuncia de las universidades de declarado persona no grata, dijo: “Que me declaren persona no grata. Tal vez deberían hacerlo con las personas que llenaron la facultad de ñoquis y gastan plata en cosas no auditables”.