Paul McCartney vuelve a la Argentina para ofrecer este 23 de octubre un show en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A pocas semanas de la presentación, la organización del show anunció que la cantante Zoe Gotusso será la encargada de abrir el escenario. Tras sus dos shows en el Estadio de River, el cantautor y compositor británico siguió su gira mundial por Chile y Brasil con localidades agotadas.

Paul McCartney lanzó “Got Back Tour” en 2022, con 16 grandes shows en los Estados Unidos, antes de dar "el mejor concierto de la historia", según el medio británico The Times, en Glastonbury, ese mismo año. Luego Paul sumó al tour 18 shows, con los que recorrió Australia, México y Brasil.



En el show del 23 de octubre en Córdoba, la cantante Zoe Gotusso saldrá al escenario antes que Sir Paul. "Que linda noticia!!!!! Voy a abrir el concierto de @paulmccartney en casa, en Cordoba. 2 días después sale mi segundo disco: Cursi. Nos vemos pronto"(sic), escribió la artista en sus redes sociales.

Gotusso ya tiene experiencia en presentaciones de artistas internacionales: en octubre de 2022 fue la elegida para abrir los 10 shows de Coldplay en el Estadio River Plate.

Precios de las entradas de Paul McCartney en Córdoba

Aunque la mayoría de las localidades, como las ubicaciones más cercanas al escenario o el campo general, ya están agotadas, todavía se pueden comparar algunas categorías de entradas para ver a Paul McCartney en Córdoba en la web de All Access. Los precios de los tickets disponibles son:

Platea Alta Oeste: $180.000

Platea Baja Oeste (filas 18 a 24): $190.000

Platea Baja Oeste: $235.000

Platea Baja Este (filas 18 a 27): $190.000

Platea Baja Este: $235.000 Ubicaciones del estadio Kempes para ver a Paul McCartney. Imagen: web All Access.

A todos los precios de las entradas hay que sumarle el costo por el servicio que cobra la ticketera. Los clientes Santander Américan Express pueden abonar su compra en hata seis cuotas sin interés. Los usuarios deberán contar con una cuenta registrada previamente con sus datos y correo electrónico para efectuar la compra desde la página web.

Cuántas veces vino Paul McCartney a la Argentina

McCartney tocó en cuatro oportunidades en Argentina. La primera de ellas ocurrió en diciembre de 1993, en River, en el marco de su "The New World Tour". Habían pasado más de 20 años de la separación de los Beatles. Se trató de uno de los eventos más conmocionantes del siglo pasado para los argentinos.

La segunda vez fue en 2010, 17 años después de su última actuación en Buenos Aires. Se trató de un show en el marco del "Up & Coming Tour". En aquel entonces, gracias la Ley 26.801 de Cristina Fernández, que determinó la presencia de una banda soporte nacional en cada evento internacional, Ciro y Los Persas, el grupo de rock recién formado tras la separación de Los Piojos, quedó a cargo de la apertura de los shows.

En 2016 regresó la gira "One On One", pero esta vez sumó a Córdoba entre sus ciudades a visitar. Se presentó en el estadio Único de La Plata el 16 y 17 de mayo, y en el estadio Mario Alberto Kempes el 15 de mayo.

Finalmente, el cantante británico llegó al país antes de la pandemia de la Covid-2019, más precisamente el 23 de marzo de 2019. Tocó en el Campo Argentino de Polo.

Seguir leyendo: