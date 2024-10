Tras su paso por la capital uruguaya de Montevideo, Buenos Aires es la siguiente parada del "Got Back Tour" de Paul McCartney. El músico se presentará este sábado 5 y domingo 6 de octubre en el estadio de River. Según rumores y videos, el artista habría aterrizado en suelo argentino esta madrugada de miércoles y se hospeda en el hotel Four Seasons. En tanto, luego de seguir su recorrido por Chile y Brasil, regresará a la Argentina por última vez para tocar su gran repertorio en la capital de Córdoba el 23 de octubre, en el estadio Mario Kempes.

Desde comienzos de la semana se inició el armado del escenario en el estadio "Más Monumental" para el concierto que oficiará allí el ex miembro de The Beatles. Por el momento se desconoce en qué momento ocurrirá el ensayo y la prueba de sonido del músico y su banda.

Un grupo de fanáticos argentinos que sigue de cerca los movimientos de Sir Paul afirmó en las redes --y adjuntó imágenes como evidencia-- que el artista de de 82 años aterrizó cerca de las 2.30 de la madrugada de hoy en el Aeropuerto Internacional Ezeiza. El músico se habría trasladado desde allí con su equipo en unas grandes camionetas negras hacia el hotel ubicado en el centro porteño.







Paul McCartney lanzó “Got Back Tour” en 2022, con 16 grandes shows en los Estados Unidos, antes de dar "el mejor concierto de la historia", según el medio británico The Times, en Glastonbury, ese mismo año. Luego Paul sumó al tour 18 shows, con los que recorrió Australia, México y Brasil.



Cuántas veces vino Paul McCartney a la Argentina

McCartney tocó en cuatro oportunidades en Argentina. La primera de ellas ocurrió en diciembre de 1993, en River, en el marco de su "The New World Tour". Habían pasado más de 20 años de la separación de los Beatles. Se trató de uno de los eventos más conmocionantes del siglo pasado para los argentinos.

La segunda vez fue en 2010, 17 años después de su última actuación en Buenos Aires. Se trató de un show en el marco del "Up & Coming Tour". En aquel entonces, gracias la Ley 26.801 de Cristina Fernández, que determinó la presencia de una banda soporte nacional en cada evento internacional, Ciro y Los Persas, el grupo de rock recién formado tras la separación de Los Piojos, quedó a cargo de la apertura de los shows.

En 2016 regresó la gira "One On One", pero esta vez sumó a Córdoba entre sus ciudades a visitar. Se presentó en el estadio Único de La Plata el 16 y 17 de mayo, y en el estadio Mario Alberto Kempes el 15 de mayo.

Finalmente, el cantante británico llegó al país antes de la pandemia de la Covid-2019, más precisamente el 23 de marzo de 2019. Tocó en el Campo Argentino de Polo.

Entradas: cómo ver a Paul McCartney en River y Kempes

Los tickets para presenciar el show de Paul McCartney en el estadio porteño ya están disponibles a través del sitio web de All Access. Por estos días se liberaron nuevas entradas a partir de los $90.000 para sus shows en Buenos Aires y la capital de Córdoba.

Los usuarios deberán contar con una cuenta registrada previamente con sus datos y correo electrónico para efectuar la compra desde la página web.

