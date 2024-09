La Ciudad de Buenos Aires será escenario en octubre de una serie de shows musicales destacados: artistas internacionales y estrellas renombradas de la escena local brillarán sobre los escenarios y harán vibrar al público argentino: Paul McCartney, Divididos, Emilia, Niall Horan, Nathy Peluso y Aventura, entre otros.

A continuación, una guía de la agenda de shows musicales y puntos de venta de entradas para no perderse nada.

Recitales y shows de octubre 2024

Niall Horan - 2 de octubre





Niall Horan, uno de los cinco ex miembros de la boy band británica One Direction, regresa al país con su espectáculo "The Show: Live on Tour", que promociona The Show, su tercer álbum de estudio.



La última visita de Horan a Argentina fue en 2018, en el marco de su "Flicker World Tour". Tenía una presentación programada en 2020, pero que fue suspendida por las pandemia de covid-19.



“No hay nada como mirar al público mientras canta con toda la emoción en las caras, sabiendo que cada uno vincula la canción con algo significativo de sus vidas”, expresó Horan al anunciar el tour que comenzó el 20 de febrero pasado en Belfast, Irlanda del Norte, y que concluirá el 9 de octubre en Bogotá, Colombia.



Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Emilia - 12 y 13 de octubre

La artista entrerriana la rompió a comienzos de este año en el Estadio Movistar Arena con 10 fechas imperdibles en el marco del ".Mp3 Tour", y ahora vuelve a Buenos Aires a lo grande, en sus primeras dos presentaciones en el estadio de Vélez.



Su segundo álbum de estudio .mp3 -sucesor de ¿Tu crees en mí?- entró al top 100 global de álbumes en Spotify, con millones de reproducciones a pocos días de su lanzamiento. Mernes, además, está en el Top 50 de España y Uruguay. Tiene 15.6 millones de oyentes, volviéndola una de las cinco cantantes latinas femeninas más escuchadas en el mundo.

Para .mp3 se inspiró en la estética y las influencias musicalesde fines de los '90 y principios de los 2000. En varias oportunidades, contó que Beyoncé, Rihanna, Missy Elliot, Gwen Stefani y Pink fueron algunas de las estrellas que la inspiraron. También mencionó a latinoamericanas como Shakira, Thalía y Paulina Rubio.

Dónde: Estadio de Vélez Sarfield, Av. Juan B. Justo 9200.



Entradas: desde la web de EntradaUno.

NAFTA - 17 y 18 de octubre





La mega orquesta de soul argentina llega al barrio porteño de Villa Crespo para presentar enn vivo NAFTA II, su segundo álbum, con el que agotaron un Luna Park en noviembre pasado, y con el que ganador su primer Premio Gardel en la categoría “Mejor Álbum de Pop Alternativo” en mayo.



Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Tan Biónica - 19, 20 y 21 de octubre

La banda porteña sigue de gira con la "Última noche mágina" tras el emotivo reencuentro. Para esta serie de shows, a diferencia de los que la banda realizó el año pasado en estadios de más de 60.000 personas, Chano, Bambi, Seby y Diega eligieron un espacio que les permita lograr una conexión más íntima y cercana con sus fans.



Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: en el sitio web de Movistar Arena.

Aventura - 23 de octubre

El grupo Aventura, autodenominados "Los Reyes de la Bachata", regresan a Buenos Aires.



La última vez que Romeo Santos, fundador de la banda y exponente del género tropical, visitó Argentina, fue en 2023, cuando también ofreció show en el Estadio Vélez. En aquella oportunidad, presentó su álbum "Fórmula, Vol. 3". En aquel entonces, repasó los éxitos que lo llevaron a la fama, como "Obsesión", "Propuesta Indecente" e "Imitadora".

Durante la visita anterior del cantante dominicano al país, los fanáticos agotaron dos fechas en el estadio de River Plate. De esa manera, Romeo Santos se convirtió en el primer artista latino en lograr esa marca.

Dónde: Estadio de Vélez Sarfield, Av. Juan B. Justo 9200.

Entradas: en el sitio web de Entrada Uno.

Divididos - 26 de octubre

"La Aplanadora del Rock" tocará frente a una multitud en el estadio de Argentino Juniors, en el barrio porteño de La Paternal. El último estadio porteño en donde tocó el grupo originario de Hurlingham fue en Vélez, el año pasado, cuando celebraron 35 años de carrera con La Renga como invitados especiales.



El anuncio, realizado en junio pasado, fue a través de un emotivo video publicado en sus redes, narrado por Alejandro Dolina, plagado de referencias y homenajes al barrio de La Paternal, zona de influencia del gran guitarrista Norberto “Pappo” Napolitano y cuna de los orígenes futbolísticos de Diego Armando Maradona. Asimismo, se recuerda al emblemático Sandro, oriundo de la localidad bonaerense de Banfield.

Dónde: Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, Gavilán 2151.

Entradas: por el sitio web de Ticketek.

Knotfest - 26 de octubre





Uno de los festivales más importantes a nivel mundial, creado por la exitosa banda a nivel global e icono del metal Slipknot, llega a la Argentina por primera vez en el décimo mes del año.



Entre otras, las bandas confirmadas para este Knotfest en Buenos Aires son: Slipknot, Amon Amarth, Meshuggah, Babymetal.

Se trata de una edición especial del Knotfest, ya se conmemoran 25 años del álbum debut de Slipknot, un hito icónico no solo para el mundo del metal, sino para toda la música.



Dónde: en el Parque de la Ciudad (Av. Avenida Coronel Roca y Av. Escalada)

Entradas: por la web de Entrada Uno.

Nathy Peluso - 30 de octubre





De la mano del "Grasa Tour", la cantante argentina se presentará en el Estadio Movistar Arena para presentar su último material discográfico y deleitar a sus fans con los clásicos que la llevaron al estrellato.



Grasa, su tercer álbum de estudio, está inspirado en la grandeza cinematográfica de la mafia, la salsa de Nueva York de los años 70, y de íconos actuales como Kendrick Lamar.

Nathy coprodujo y coescribió los 15 temas del álbum, la mayoría junto al músico y productor venezolano Manuel Lara (Kali Uchis, Bad Bunny), quien también se desempeña como productor ejecutivo del disco.

La cantante explotó en el escenario musical global con Calambre su álbum debut lanzado en 2020. Al éxito de ese estreno le siguieron colaboraciones con artistas de renombre internacional como Bizarrap, C. Tangana y Tiago PZK.

Dónde: Estadio Movistar Arena, Humboldt 450.

Entradas: a través de www.movistararena.com.ar