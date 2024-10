Miguel Ángel Pichetto brindó uno de los discursos más críticos durante el debate en la Cámara de Diputados donde finalmente fue convalidado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Al defender la normativa sancionada en el Congreso de aumento de los recursos para universidades públicas, el jefe del bloque Encuentro Federal fue duro contra el Gobierno y cuestionó la estrategia del oficialismo: "Creen que ganan, pero en realidad pierden".

"Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados", comenzó diciendo el legislador, para luego empezar con las duras críticas a la gestión de Javier Milei.

"Deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. Es la crisis también de las extremas derechas en el mundo, plantean la crisis no solo del sistema político, sino también de la propia derecha", planteó Pichetto.

"Expliquen el plan económico, ¿adónde nos llevan?"

"¿Qué son, cuál es el programa que tienen?", se preguntó al dirigirse al presidente de la Cámara Baja Martín Menem. "Un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino. Una empresa de demolición", manifestó.



El legislador fue aún más lapidario con el rumbo económico planteado por la gestión ultraderechista. "¿Qué es lo que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las exportaciones chinas. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente", lamentó.

En ese línea, volvió a insistir: "Expliquen el plan económico, ¿adónde nos llevan?; dígannos adónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del Presupuesto. Esperamos que el ministro (por Luis Caputo) venga, que tenga un gesto con esta casa".

"Se equivocan, porque si analizamos los números del costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades no llegaba al 0,14%, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una organización seria del Congreso Nacional", añadió el diputado.

"Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría"

Pichetto consideró que el Gobierno "apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden". Y, en términos políticos, sintetizó: "Lo que acaban de hacer es consolidar el partido del bloqueo y la minoría. La verdad que eso no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar la Argentina con cierto interés. No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar".

En su última parte del discurso, se refirió a las elecciones legislativas del 2025. "Mirar las elecciones generales de medio tiempo es un horizonte demasiado lejano. Y además están perdiendo electorado duro, fundamentalmente los jóvenes y un sector muy importante que estaba enrolado en las filas del PRO, que son los jubilados de los centros urbanos", comentó.

"Están jugando con valores muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado, no es conveniente para el país ni tampoco para el Gobierno que usted representa", cerró Pichetto, para rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Seguí leyendo: