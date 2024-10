El Partido Justicialista de Catamarca emitió un comunicado en el que repudió la actitud de la diputada Fernanda Ávila, quien no bajó al recinto para participar de la votación y rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. “Nos votaron precisamente para defender los valores que este gobierno destruye", sostuvieron.

Ávila, exsecretaria de Minería de Sergio Massa, llegó hasta el Congreso, pero por orden del gobernador, Raúl Jalil, se encerró en su despacho y no bajó al recinto. Su ausencia fue clave para que el oficialismo lograra juntar el tercio necesario para bloquear la insistencia de la Cámara de Diputados.

"La ausencia de una diputada de nuestro espacio, sin ninguna razón de fuerza mayor que lo justifique nos obliga a repudiar su comportamiento. Nos votaron precisamente para defender los valores que este gobierno destruye", dijeron en el PJ catamarqueño en un duro comunicado.

Asimismo, expresaron que "la educación pública y gratuita es una bandera inquebrantable del peronismo". "Fue Perón quien en el año 1949 decretó la gratuidad de la universidad, permitiendo que miles de hijos de obreros puedan tener un título universitario y lograr movilidad ascendente", recordaron.





"No es cierto que desfinancia al estado, no es cierto que no hay con que, es lisa y llanamente a qué destina los recursos este gobierno”, concluyeron.

De momento, no trascendió qué negoció el gobernador catamarqueño para que Ávila no bajara, pero la maniobra suma tensión al peronismo de la provincia.

Horas antes de difundir el comunicado, Lucía Corpacci, la titular del partido y muy cercana a Cristina Kirchner, compartió un mensaje de apoyo a la expresidenta en su carrera por convertirse en la nueva presindenta del PJ.

"Inteligencia, formación, coraje, todo para dar!!.@CFKArgentina Mi admiración y cariño, siempre", escribió Corpacci, junto a una foto en la que se la ve junto a CFK.