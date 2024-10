La periodista y conductora de La García (lunes a viernes a las 6 AM por la 750), Cynthia García, apuntó a los legisladores y gobernadores peronistas que votaron a favor y apoyaron el veto presidencial y reclamó una “depuración” del campo nacional y popular.

En su editorial de este jueves en la 750, García señaló el hecho de que el blindaje al veto de Javier Milei es un “escenario casi calcado de lo que fue la manera de gobernar de Milei de la Ley Bases para acá: con decreto y veto, veto y discusión, protesta social, protesta social y represión, y confirmación legislativa de una dirigencia completamente servil de este capitalismo financiero en expresión de gobierno de Javier Milei”.

“De Milei no se puede esperar nada, pero tampoco se puede esperar mucho de este puñado, lamentablemente numeroso, que conforma las mayorías para avalar la devastación”, sostuvo.

“¿Para qué se van a necesitar universidades, científicos en un modelo extractivista? ¿Para qué vamos a fortalecer una juventud que estudie, científicos que se queden en Argentina, un modelo educativo libre, gratuito, autónomo, no arancelado, que garantice ascenso social? Si Milei no quiere ascenso social, lo dejó clarísimo. Si lo que quiere es una sociedad cada vez más desigual”, se preguntó.

“Cuando decimos que de Milei no se puede esperar nada, no solamente es porque ellos tienen un proyecto de las características que estamos describiendo, sino porque hay una democracia que no está funcionando. No está funcionando esta democracia representativa porque hay una crisis de representación”, remarcó.



Asimismo, apuntó a los diputados que votaron a favor del blindaje e indicó que “muchos de ellos “dan clases en la universidad” por lo que “van a ser declarados personas no gratas en las casas de estudio”.

Lo que estamos asistiendo es a ver cómo se nos va un país.

“Se nos está yendo de las manos la Argentina, con el hambre como la ecuación constante, con el desfinanciamiento a las universidades, con las obras públicas que la provincia no va a llegar”, lamentó.

Por último, criticó a los gobernadores peronistas “serviles” al Gobierno ultraderechista.

“¿Son realmente peronistas los gobernadores Jaldo y Jalil? ¿Los dos gobernadores que aportaron la fuerza humana para lograr la deshumanización? ¿Qué le dieron a Jaldo? Le está saliendo gratis el apoyo a Milei. ¿Qué le prometieron a Jalil?”, volvió a cuestionar.

“Por eso Cristina tiene que ser presidenta del PJ. Tiene que ordenar, conducir este descalabro. No espero nada de Milei. Espero una depuración de nuestro espacio del campo nacional y popular”, sentenció.

“Acá se necesitan ovarios y huevos para plantarse frente a este modelo devastador, extractivista. Por ahora los están poniendo los pibes y pibas en la calle”, cerró.