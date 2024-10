Daniel Burman me mandó un primer WhatsApp en octubre de 2019, por recomendación de Diego Dubcovsky. Entonces yo trabajaba en el séptimo piso del Teatro San Martín y no nos conocíamos. Recibí el mensaje, me escapé del teatro y me tomé un taxi hasta el Hilton de Puerto Madero, donde Daniel tenía reuniones por Ventana Sur.

Cómo nació Transmitzvah

No quería llegar tarde o transpirado. Burman me recibió en el bar, tenía una camisa celeste arremangada de tela suave. Me sentí mal vestido. Me compró un café y me contó una idea como algo que no filmaría nunca o tal vez era el momento de darle una chance: un chico de una familia judía de clase media, abiertamente gay, en la víspera de su Bar Mitzvah, ese ritual iniciático donde los niños varones celebran su paso a la edad adulta, se presenta a su familia y dice que quiere hacer un Bat, como nena. Esto produce un conflicto con el padre, no por la identidad de género sino por la filiación – con qué nombre va a ser llamado para leer la Torá–.

La fiesta se suspende, treinta años después vuelve a Argentina convertida en Mumy Singer, una diva mundial de la canción idish. Para atravesar un duelo familiar, su hermano le propone hacer esa ceremonia que nunca tuvo, un ¿transmitzvah? Entonces tienen que buscar un rabino que acepte el neologismo.

Me fui de una reunión con una imagen, una especie de relámpago que de pronto ilumina algo y dice: es posible por acá. Esa discusión con el padre la tuvo en su oficina (epicentro de su reinado) de un negocio de ropa familiar pegado a la casa. Rubén, el niño, aparece con una peluca y vestidos que sacó jugando de un maniquí. Eso pensé y no lo dije; hay cosas que sólo se escriben. Burman me dio la mano como si selláramos un pacto. Sentí que era algo que esperaba hace mucho, una oportunidad, un deseo o todo eso junto. Lo que uno percibe de esas reuniones del otro es primero, su energía, y me fui con una certeza: esta película la va a filmar. Sólo tenía que dar lo mejor de mí.

Las paternidades y la religión en el cine de Burman

La primera película de Burman que vi de chico fue El abrazo partido, la segunda Derecho de familia. Siempre me conmovió que insistiera una misma pregunta: qué significa ser un padre, mejor aún, qué significa ser un buen padre. O su reverso, cómo dejar de ser hijo.

También que los protagonistas se llamaran Ariel – en La suerte en tus manos, Uriel– , como si ahora yo viniera a encarnar algo de esos alteregos. Mi papá también se llama Daniel pero eso nunca se lo dije. Creo que no quería que Burman me viera como un hijo. Tampoco le dije que no había hecho Bar Mitzvah y que no tuve educación judía, y que la primera vez que pisé un templo en el Bar de mi compañero de primaria Daniel Mezynger, no sabía que había que usar kipá y uno me frenó en la puerta y me dijo: “¿qué te creés, que venís a un cine?”, y sacó una kipa comunitaria medio roñosa del fondo de una caja de cartón, que me puse y se me caía en canciones en las que había que girar para un lado y para el otro. Temía que me jugara en contra para la elegibilidad en el proyecto. Supongo que con llamarme Gurevich y estar circuncidado alcanzaba.

La segunda reunión la tuvimos en Oficina Burman, que tiene el logo de Daniel escribiendo de perfil. Llegó tarde, colorado y con una bicicleta plegable. Me dijo: “discupame, me quise hacer el atleta”. Hubiera querido decirle que yo también busco desesperadamente aumentar los momentos de actividad física en el cotidiano. Yani Erpen, mi maestra de yoga, dice que donde hay movimiento hay vida.

Y en Transmitzvah se baila mucho – coreografías cortesía de Gustavo Wons–. En ese segundo café apenas cortado, le pregunté si había una primera imagen cuando el proyecto se le apareció, creo que a él lo descolocó un poco la pregunta, no hablamos de referencias, ni de ideas, ni de directores, ni de esa charlas entre personas de cine que son escudos y no sirven para nada. Apareció la imagen del hermano de Mumy. Él está divorciándose, no sabe cómo decírselo a sus padres o a sus hijos, vive un duelo anticipado. En un velorio necesita un abrazo y no sabe si todavía puede llorar en el hombro de su futura ex esposa.

Por dos motivos distintos, entonces, hay dos hermanos que emprenden un viaje juntos para reparar heridas. En el camino, irán intercambiando las piezas que cada uno tiene del otro, para completar el proceso de reafirmación de su propia identidad. Este es el corazón de Transmitzvah, este amor de hermanos, esta dupla. ¿Cómo no íbamos a revisitar Pimpinela? Con Burman, al final y por motivos que verán en la película, lo llamamos “EL CÍRCULO DE FUEGO”. Daniel tuvo la generosidad de llevarme al rodaje, a la isla de edición, a la mezcla de sonido, a Cannes. Hicimos otro viaje sobre el viaje y yo completé otro círculo. Como los personajes de la peli, tuvo conmigo un afecto y una lealtad enormes. Escribo esto, afuera llueve y lloro.

Con dos encuentros que en total habrán durado doce minutos reloj, firmé un contrato para escribir un primer desarrollo que tenía que entregar en un mes (quince carillas de una peli posible en formato narrativo). Burman lo leyó y me mandó un audio que todavía guardo. Después vino la pandemia, no supe más nada. En una lista que tengo que se llama Waiting, donde anoto las cosas que me importan y en las que no puedo hacer otra cosa más que esperar, escribí Transmitzvah.

Judaísmo y transición

Dos años después estaba viviendo en París y Daniel se volvió a contactar. Me gustaría que retomemos, dijo, no importa, podés escribir desde allá. Hicimos zooms con varios rabinos. No hay dos que nos hayan dicho lo mismo sobre la relación entre el judaísmo y la cuestión trans. Hicimos un zoom con un psicoanalista.

Escribiendo, entendimos que la transición, la hipótesis de conflicto, esos dos opuestos que estructuran el arco dramático, no consistía en la polaridad hombre/mujer sino infancia/adultez. El Bar o Bat Mitzvah simbolizaba ese pasaje medular, por eso tenía ese peso. Acá en Francia hay una frase que dice “retroceder para tomar impulso y saltar con más fuerza”. Apareció la hipótesis de un musical en las calles de Once, que Mumy tenga cuatro Mumys – cuatro presencias coreográficas mudas– como Susana tiene Susanos. Si vamos a escribir divas, las vamos a escribir con todo.

Nos dimos cuenta de que la tienda familiar era el corazón de la cosa, un imán que reúne los fragmentos, una fábrica donde se cocina buena parte de la subjetividad, y volvimos a ella todo lo que pudimos. Descubrimos que Mumy suena como mami, donde ella cifra su deseo, y Singer no sólo remitía a la máquina de coser sino a alguien que canta. En el nombre está el destino pero también la posibilidad de reescritura de esa herencia.

Entre París y Buenos Aires nos mandamos un ping-pong de audios de WhatsApp a cualquier hora y de duración variable. Algo de esa forma de vinculación está en los walkie-talkies que los hermanos encuentran y que la abuela les había regalado para que se pudieran comunicar, pero con pilas caras que el padre nunca compró. El resto son retazos de nuestras infancias, esa cantera inagotable de imágenes.

Un profesor de taekwondo que aparece como salvador, sentarse a comer chocolate con churros con un hermano, la fascinación por el barrio de noche, la hora de descarga de los camiones, soñar con meterse en un conteiner y con ser exportado. Soñar con ser artista en una familia que expulsa eso.

Es infrecuente tener una libertad así para escribir en algo que después va a tener una forma industrial como es una película. Creo que Transmitzvah está hecha de esta libertad, de esta artesanía, que ahí está su singularidad y su fuerza. En su potencia onírica. Es un corazón escrito de a dos, y ya no importa que es de quién, porque se alimenta de ese doble flujo como los dibujos del sistema circulatorio, donde cada quien se suspende para dar con la verdadera fuerza de la corriente, la energía espiritual del material.

Roberto Art en 300 millones dice algo así que para soñar hay que soñar grande, porque para soñar un sueño chiquito es mejor no soñar nada. Mumy Singer, el arquetipo de la hereje, subvierte esta hipótesis y le suma una dimensión pragmática: lo importante no es el sueño, sino que el sueño suceda. Siempre encuentro que en lo que se dejó por el camino, en lo que quedó detenido en un momento pero insiste, en el deseo de volver sobre algo que nos reclama y nos estructura, tiene una potencia enorme, atrapa una energía que hay que liberar.

Alguna vez mi maestro Alberto Muñoz dijo una frase que me acompaña: “sobre lo abandonado hay que volver”. Por eso, si te quedó algún sueño dando vuelta, algo medio trabado en el tintero, te invito a ver Transmitzvah y ojalá le puedas dar para adelante. Creo que para eso vemos historias y las escribimos, para reencontrarnos con esas zonas nuestras y volver a armarnos mejor. ¿Para qué sino veríamos una película?

Transmitzvah se estrena mañana en salas de cine de Argentina y más adelante llegará a una plataforma.

*Ariel Gurevich es co-guionista de Transmitzvah junto a Daniel Burman