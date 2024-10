Mientras ciertos sectores dan por clausurado el caso Santiago Maldonado, la causa reabierta por el juez federal Fernando Calvete sigue aportando nuevas pruebas. A pedido de la familia del joven tatuador anarquista, el magistrado solicitó la ampliación de uno de los puntos de pericia de la autopsia, y la respuesta abonó la hipótesis de que su cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017.

Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la universidad de La Plata, ratificó su hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia: en la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua desde el 1 de agosto de aquel año. Pero, además, indicó que pertenecen a una especie que florece en septiembre. Maldonado fue visto con vida por última vez ese día tras la feroz represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen. "El cuerpo de Santiago no estaba en el río porque lo dijo el propio Estado, la ministra Bullrich a través de su fuerza que era Prefectura, cuando tres veces afirmó que no estaba, y eso ahora se ratifica con este informe sobre el polen", dijo a Página12 la abogada Verónica Heredia.

La pesquisa



Aquellas afirmaciones de Povilauskas --el polen encontrado en la ropa no pudo haber estado más de 30 días en el agua porque se habría desprendido-- solamente habían sido rescatadas por la familia, aunque no fueron impugnadas por ninguna de las partes del expediente. "La perseverancia de no bajar los brazos nunca es lo que moviliza la causa, sin la constancia de Sergio no estaríamos acá acreditando que efectivamente aquel informe de autopsia no había dado respuestas, que las conclusiones fueron sacadas de manera arbitraria por el juez Lleral, y cuando se fue él también se fueron sus teorías de que Santiago se ahogó solo sin que nadie lo viera, estamos parados en el 17 de octubre de 2017", dijo Heredia, abogada de la familia Maldonado. "El informe del 24 de noviembre de 2017 de los 55 peritos que nunca fueron 55, generaba más preguntas que respuestas, y recién ahora se están develando esas preguntas, entre ellas, queda ratificado que ese polen no pudo estar entre 20 y 30 días porque no existía siquiera en el aire para que se adhiriera a la ropa de Santiago", agregó.

En el documento al que accedió Página12, la experta detalló el procedimiento que usó para replicar las condiciones en que las prendas habrían estado sumergidas, y ratificó el punto 10 de su dictamen: "En base a este estudio realizado se pudo determinar en el punto 10 del informe pericial de 2017 que las prendas de Santiago Maldonado estuvieron sumergidas en un período de tiempo no mayor a 30 días, ya que en todas las muestras obtenidas se pudo visualizar una gran abundancia de granos de polen por campo ocular del microscopio". Hace poco más de siete años, había escrito en el informe de autopsia que se hallaron granos de polen pertenecientes a Cupresaseae, (coníferas) de zonas boscosas de la Patagonia, y concluyó como “muy importante” que “bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados pueden permanecer adheridos a las prendas citadas, sumergidas en el lugar del hecho por un período de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente de flujo en el río, la energía presente en el medio acuático y la cantidad de oxígeno removido en el lecho. Estas condiciones hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas”, tal como informó este diario en ese momento.

Esta no es la primera prueba producida en esta nueva etapa del expediente, luego de que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartara definitivamente al juez Gustavo Lleral. La Datip (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) ya entregó un peritaje en video sobre los minutos previos al ingreso de los gendarmes a la Pu Lof de Cushamen, cuando en el camión Unimog dicen 'acá tenemos que entrar, patearles y quemarles todo', segundos antes del inicio del operativo tras el cual desapareció Maldonado, y con el cual la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pretendía desalojar la ruta 40. Los mapuche la habían cortado en repudio al encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala.

A mediados de julio, Calvete, juez federal de Ushuaia, Tierra del Fuego y Antártida, había recibido a Sergio Maldonado y a su abogada Heredia. Tras el encuentro, la letrada había comentado a Página12 que "estamos en el punto cero, 1 de agosto de 2017, porque durante todos estos años el trabajo fue limpiar todo lo que querían tapar, todo lo que pasó después que se encontró el cuerpo fue para ocultar". En ese marco de resurgimiento de la investigación es que en septiembre se produjo el informe de Povilauskas, entre varios otros que vendrán porque las conclusiones de la autopsia dejó abiertos más de un interrogante, a pesar de la versión instalada por el propio juez Lleral de que Maldonado "se ahogó solo". De hecho, la abogada Heredia dijo en 2018 que algunas de esas dudas tenían que ver "con las condiciones y el lugar que fue encontrado el cuerpo de Santiago, una parte del río que en esa época tenía 30 centímetros de agua, por donde pasaron tantas veces en los rastrillajes; o, por ejemplo, por qué los mismos buzos que pasaron siete veces por ahí el 17 de octubre se topan con el cuerpo, pero no dieron ninguna explicación sobre por qué no lo encontraron antes”.

El polen y el agua

En el punto e) del documento le preguntaron a Povilauskas que "precise los motivos por los que una 'mínima velocidad de la corriente del río' debería haber provocado el desprendimiento de las partículas que fueron halladas en la ropa interior de Santiago Maldonado, detallando los factores por los que descartó que las distintas capas de ropa que aquél vestía pudieran haber tenido influencia en tal resultado". La especialista de la Universidad de La Plata respondió que tuvo en cuenta elementos tales como el transporte actual de sedimentos en el río Chubut, compuesto por un 94% de limos y arcillas y un 6% de arena. "Junto a este material se encuentran los granos de polen que presentan un diámetro entre 0,003 mm y 0,0018 mm en los taxones hallados de las muestras analizadas de las ropas", expresó.

La experta agregó que "los granos de polen, cuyo tamaño es menor al de las arcillas, estarán en suspensión por ser los más livianos, ya que para iniciar su desplazamiento sólo es necesario una mínima velocidad de la corriente. En el análisis de las distintas capas de ropas sumergidas en el lecho del río, la velocidad de la corriente, aún siendo mínima, es la responsable de la puesta en movimiento de las partículas de polen debiendo producirse el desprendimiento, y en ese caso, no estaríamos ante la presencia de granos de polen".

Consultada sobre el momento de floración de la especie Austrocedrus chilensis, la científica indicó: "En el informe realizado en el 2017 se determinó la presencia y abundancia de esta especie en las muestras obtenidas del pantalón, pullover, chalina y medias. Se trata de una conífera que se desarrolla en los bosques del sur en la Patagonia de Argentina y Chile, cuyo momento de floración es a partir de mediados de septiembre hasta noviembre, y el pico máximo de concentración de polen en el aire se da en el mes de octubre".

Esta afirmación pone en tensión el relato de que Santiago, mientras escapaba de las balas de los gendarmes, cayó en un pozo del río Chubut el 1 de agosto y su cuerpo sin vida permaneció allí hasta su hallazgo, dos meses y medio más tarde. En la causa los testigos mapuche y una médica, personal civil de Gendarmería, afirmaron que efectivos de esa fuerza se lo habían llevado de la Pu Lof.