Las Gladiadoras de Boca intentarán dar la sorpresa en la Libertadores cuando enfrenten este sábado al poderoso Santos de Brasil, por cuartos de final del certamen que se está desarrollando en Paraguay desde principios de mes. El partido arrancará a las 20 en estadio Arsenio Arico, en Asunción, y será televisado por TyC Sports.

Vigentes pentacampeones del fútbol nacional, las argentinas vienen de terminar segundas en su grupo de la primera fase luego de empatar sin goles con Corinthians, superar 1-0 a Libertad y 3-1 al ADIFFEM venezolano -con Juan Román Riquelme como espectador-. Como las brasileñas, últimas campeonas del torneo, vapulearon 8-0 a las venezolanas, se quedaron con el primer lugar de la zona por diferencia de gol.

La goleadora del equipo es Agustina Arias, autora de un doblete ante el conjunto vinotinto, en tanto que sus colegas Estefanía Palomar y Kishi Núñez, quien viene de ser figura en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, suman un tanto cada una.

Boca buscará meterse en semifinales de la Libertadores femenina -se juega desde 2009- por tercera vez en su historia ya que supo terminar tercero en la edición 2020 y nada menos que subcampeón en la 2022.

Se espera que la entrenadora Florencia Quiñones disponga este once inicial para enfrentar a las brasileñas: la capitana Laurina Oliveros; Julieta Cruz, la uruguaya Camila Baccaro, Yohana Masagli, Celeste dos Santos; la japonesa Yuria Sasaki, Vanina Preininger, Arias o Lorena Benítez; Carolina Troncoso, Brisa Priori y Kishi .

Del otro lado, Santos viene de realizar una fase de grupos perfecta: 5-0 a Always Ready, 1-0 a Colo-Colo y 4-2 a Olimpia. La figura viene siendo la atacante Ketlen Wiggers, goleadora del torneo con cinco festejos. El elenco paulista fue dos veces campeón continental (2009 y 2010).

El cuadro de cuartos de final se completa con Corinthians vs. Olimpia (sábado desde las 17) por el lado de Boca/Santos y, del otro, Alianza Lima vs. Independiente Santa Fe (domingo a las 17) y Deportivo Cali vs. Independiente del Valle (domingo a las 18).