Para Ignacio Astore “la deuda no es un problema”. El presidente relativiza el rojo de la tesorería rojinegra bajo el argumento que se afrontará con venta de jugadores del primer equipo. Y en esa dirección apunta ahora el club para buscar una salida a su agobio financiero: hacerles lugar a los juveniles, potenciarlos en Primera y vender ante la primera oferta. “Los juveniles necesitan un entrenador que confié en ellos y rodearlos bien. Y todos en el club trabajamos sobre esa misma línea deportiva”, reconoció Ruben Capria, el nuevo manager que tiene Newell’s. Mateo Silvetti es el primero que estará en la vidriera a fin de año, y detrás aparecen Pablo Altamirano, Tomás Pérez, Fabricio Titado, Valentino Acuña, Thiago Gigena y Julián Aquino.

Astore dio un volantazo en plena crisis y contrató a Capria con la idea de dejar atrás la posición del club de contratar compulsivamente refuerzos para dar paso a la formación de jugadores como salida al caos económico del club. Por eso Capria decidió que Rircado Lunari deje la reserva para que asuma en Primera y algunos resultados ya se vieron: el buen nivel de Silvetti, quien demostró ser el mejor volante que tiene el club, considerando incluso a los refuerzos que se trajeron en esa posición, la sobriedad de Pérez y los que empujan de atrás y reclaman por una oportunidad.

“Creo que la esencia de Newell’s es la más clara de todas las instituciones. Los equipos campeones de Newell’s son equipos que tenían iniciativa. Es obvio que hay que ganar pero para mí la forma es fundamental. El ADN de Newell’s es el buen fútbol buscando ganar. Y ahora todos en el club buscamos estar bajo la misma línea deportiva en las divisiones inferiores”, recalcó Capria.

“Pero a los jóvenes del club hay que llevarlos despacio, rodearlos bien y tener un entrenador que confíe en ellos. Me parece que esa debe ser la síntesis del trabajo con los juveniles”, resaltó el manager leproso a radio La Red. “El fútbol a largo plazo tiene su lógica. Lo que se hace a corto plazo, no. Puedo notar rápidamente si mi palabra tiene peso o no en el club. No significa que mi voz sea absoluta, estamos todos constantemente comunicados entre dirigentes y entrenadores”, valoró Capria.

Y en su análisis incluso se zambulló en los problemas del primer equipo. “Hay que analizar algunas cosas y ponerlas en el lugar que van. Hay jugadores que quizá corrieron 13 kilómetros y jugaron mal. Y otros que corrieron 8 kilómetros y jugaron bárbaro”.

Silvetti y Pérez ya forman parte de la Selección Sub 20. Más atrás aparece la figura del capitán de la Selección Sub 17, el volante Jerónimo Gómez Mattar, quien ya firmó contrato profesional con el club. Y Lunari ya demotró que otros juveniles también están en condiciones de hacer más que los refuerzos que trajo Astore en sus tres años de presidencia.